该品牌利用 IBM Watson Advertising Accelerator 和 Click2Cart 技术向每位用户提供最有效的数字创意，并提升了用户的主要转化指标，即消费者对五大零售商的购物车的点击量。

Accelerator 使用 Watson 机器学习（根据消费者参与度和用户数据进行训练），预测了最有可能推动不同受众转化的创意变体。



采用 Click2Cart 技术后，消费者能够将品牌产品从线上广告单元直接放入零售商的购物车，最终促使客户行动起来，购买其产品，而不仅仅是表现出购买兴趣。



Watson 不断了解哪些创意元素和产品能引起受众的共鸣，每次都会向合适的用户提供个性化广告。



Accelerator 由 AI 支持的预测技术与 Click2Cart 配合使用，取得了令人印象深刻的成果，包括转化率的显著提高：



从竞销活动开始到结束，转化率提高了 143%

108 种创意变体

购物车点击总量达 990 次

此外，该品牌还了解了哪些创意元素和消息最能引发不同受众的共鸣，包括与季节相关的创意和“点击购物车”这类具体消息比一般标题更能提升转化率。

