IBM Watson® Advertising Accelerator 利用 AI 根据消费者反应、天气和时间等关键信号来预测创意元素的最佳组合，从而大规模提供个性化、高性能的创意。
最近购物行为的变化让电子商务领域一片欣欣向荣，越来越多的消费者通过数字方式购物，而不再走进商店购物。品牌比以往任何时候都更需要向每位用户传递个性化消息，以改进与客户的互动交流。
一家领先的本土饮料品牌找到 IBM Watson Advertising，希望能够在假日季吸引相关受众，并增加主要零售商的在线和店内购买量。
该品牌利用 IBM Watson Advertising Accelerator 和 Click2Cart 技术向每位用户提供最有效的数字创意，并提升了用户的主要转化指标，即消费者对五大零售商的购物车的点击量。
Accelerator 使用 Watson 机器学习（根据消费者参与度和用户数据进行训练），预测了最有可能推动不同受众转化的创意变体。
采用 Click2Cart 技术后，消费者能够将品牌产品从线上广告单元直接放入零售商的购物车，最终促使客户行动起来，购买其产品，而不仅仅是表现出购买兴趣。
Watson 不断了解哪些创意元素和产品能引起受众的共鸣，每次都会向合适的用户提供个性化广告。
Accelerator 由 AI 支持的预测技术与 Click2Cart 配合使用，取得了令人印象深刻的成果，包括转化率的显著提高：
此外，该品牌还了解了哪些创意元素和消息最能引发不同受众的共鸣，包括与季节相关的创意和“点击购物车”这类具体消息比一般标题更能提升转化率。
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2021 年 4 月在美国制作。
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