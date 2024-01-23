随着建筑和施工活动的增加、食品和饮料需求的增长以及全球其他几个行业的扩张，对钢桶的需求正在迅速增长。工业产品可能是庞大笨重的，敏感于外部环境，或有毒有害，因此企业必须找到安全、可持续的存储材料和运输方式。

2007 年，Stavig 家族秉承经营创新和可持续发展公司的共同愿景，收购了 Myers Container。这个总部位于俄勒冈州波特兰的家族企业成为美国领先的工业集装箱制造商和翻新商。为了在竞争中脱颖而出，Myers Container 领导层开始评估公司的优势和劣势，然后再进一步扩展业务。



运营副总裁 (VP) Cody Stavig 解释道：“随着我们的规模不断扩大，我们在管理未来增长的能力方面越来越瞻前顾后犹豫不决。在竞争收购时，我们不愿提出更具竞争力的出价，直接原因是我们对可靠改善运营信心不足。”



该公司在管理全国各地的多个设施、确定管理发展计划、提高工厂安全性和扩大业务规模方面遇到了困难。如果没有有效的系统来正确培训员工，Myers Container 就无法建立统一的方式，使得不同管辖区域中的不同工厂在多位经理的管理下仍能实现一致的运营。压力开始增加，Myers Container 领导层担心其在成功实现持续改进 (CI) 转型方面落后于竞争对手。



Myers Container 首席执行官 (CEO) Kyle Stavig 补充道：“我们每天早上醒来都在思考如何做得更好以及如何超越竞争对手。我们在定价和供应链方面的能力改进有限，但如果我们的运营效率高，就能为公司的盈利能力带来可观的影响。”



现在是 Stavig 集团寻求外界帮助的时候了。Myers Container 之前曾委托当地一家规模较小的咨询公司帮助扩大业务，但它需要一家拥有广泛网络的新公司，为其带来更高水平的专业性、更精深的才能和知识。

