Myers Container 是一家屡获殊荣的工业包装公司，它需要在业务系统的开发和重组方面获得指导，以便进一步扩大产品服务组合。Myers Container 与 IBM 旗下公司 Simpler Consulting 合作，战略性地将规模扩大了一倍，推进了运营系统和改进系统的发展和改进，并培养了更多的领导者。
Myers Container 与 IBM 子公司 Simpler Consulting（ibm.com 外部链接）合作，实施了定制的精益转型计划，快速改进了其业务运营模式并允许进行更多业务收购。
随着建筑和施工活动的增加、食品和饮料需求的增长以及全球其他几个行业的扩张，对钢桶的需求正在迅速增长。工业产品可能是庞大笨重的，敏感于外部环境，或有毒有害，因此企业必须找到安全、可持续的存储材料和运输方式。
2007 年，Stavig 家族秉承经营创新和可持续发展公司的共同愿景，收购了 Myers Container。这个总部位于俄勒冈州波特兰的家族企业成为美国领先的工业集装箱制造商和翻新商。为了在竞争中脱颖而出，Myers Container 领导层开始评估公司的优势和劣势，然后再进一步扩展业务。
运营副总裁 (VP) Cody Stavig 解释道：“随着我们的规模不断扩大，我们在管理未来增长的能力方面越来越瞻前顾后犹豫不决。在竞争收购时，我们不愿提出更具竞争力的出价，直接原因是我们对可靠改善运营信心不足。”
该公司在管理全国各地的多个设施、确定管理发展计划、提高工厂安全性和扩大业务规模方面遇到了困难。如果没有有效的系统来正确培训员工，Myers Container 就无法建立统一的方式，使得不同管辖区域中的不同工厂在多位经理的管理下仍能实现一致的运营。压力开始增加，Myers Container 领导层担心其在成功实现持续改进 (CI) 转型方面落后于竞争对手。
Myers Container 首席执行官 (CEO) Kyle Stavig 补充道：“我们每天早上醒来都在思考如何做得更好以及如何超越竞争对手。我们在定价和供应链方面的能力改进有限，但如果我们的运营效率高，就能为公司的盈利能力带来可观的影响。”
现在是 Stavig 集团寻求外界帮助的时候了。Myers Container 之前曾委托当地一家规模较小的咨询公司帮助扩大业务，但它需要一家拥有广泛网络的新公司，为其带来更高水平的专业性、更精深的才能和知识。
Myers Container 委托 Simpler Consulting 协助其高管人员实现并维持公司的大幅增长。Simpler 的方法旨在快速识别并实施任何组织内部存在的战略改进机会。Myers Container 对自己的未来充满信心，因为他们知道，在运用精益方法对工业企业进行战略转型以实现突破性业绩方面，Simpler 公司有着良好的记录。两家公司的战略开发团队坐下来，共同规划了一套符合 Myers Container 业务目标的新系统。
该公司应用 Simpler 的 Care 转型计划和严格的价值流分析流程，从年度战略部署开始，然后为每个设施制定了战略上一致的“未来可期”愿景。这些步骤为 Myers Container 今年的快速改进活动奠定了基础。
Cody 在谈到精益方法时说道：“价值流分析、快速改进事件计划和九步问题解决流程的结合，是我们保持连续改进节奏所需的结构。在 Simpler 的帮助下，我们可以更好地确定优先级并更好地解决问题。”
随着 Myers Container 精益转型计划初始阶段的完成，Simpler 又为公司的转型进程夯实了一层。为了进一步发展公司并管理全国各地的更多设施，Myers Container 需要更多员工将精益方法纳入其工作流程中。Kyle 补充道：“利用 Simpler 的促进者模型，我们挑选了几名我们认为有能力承担更多责任并能在工作中茁壮成长的员工。然后 Simpler 花了很多时间帮助我们培养这些人才。”
Myers Container 通过实施精益方法，在业绩和安全方面取得了显著的改善。通过培养内部团队的领导技能和扩大员工的职责范围，该公司得以收购更多业务，并实施 Simpler 流程改进系统。Kyle 解释道：“我们最近进行了一项大规模收购，在 Simpler 的帮助下，公司规模几乎扩大了一倍。现在，我们已经有了一个非常好的运营节奏，并且我们已经开始启动我们的持续改进系统。”
在成功实施促进者模型后，Myers Container 在员工发展方面发生了巨大变化。Kyle 补充道：“现在，我们已经培养了能够胜任任何操作的人员，可以帮助加快 9 步流程并引导我们完成流程，这一切都归功于 Simpler 和 Cody。”
EY 宣布 Kyle 获得 2019 年西北太平洋地区家族企业类年度企业家奖（IBM 外部链接），这代表了 Stavigs 的辛勤工作获得了行业认可。Kyle 表示：“我与我兄弟们最感欣慰的，就是知道自己在培养人才、精进业务、保持利润和呵护我们的地球。”
Kyle 和 Cody 认为家族企业的发展不会放缓，他们将继续发展并使用 Simpler 的服务。随着更多收购正在进行中，他们对公司的未来充满信心。
2007 年，Stavig 兄弟和他们的妹妹 Katrina Roth 收购了 Myers Container（IBM 外部链接）和 Container Management Services，并将总部设在俄勒冈州波特兰。到 2011 年，该家族在北卡罗来纳州增加了 General Steel Drum，并于 2018 年将 North Coast Container LLC 添加到该平台。2019 年，Stavig Group（IBM 外部链接）作为一个伞形组织成立，以容纳这四家公司。公司在俄勒冈州和加利福尼亚州设有工厂，提供的服务包括每年制造、翻新、回收和再生数十万个钢桶、中型散装容器 (IBC) 和数百万磅塑料。
近 30 年来，Simpler（ibm.com 外部链接）团队一直与客户合作、指导并帮助他们实现财务和非财务绩效指标的快速改进。Simpler 的价值在于能够与客户合作开发业务系统并实施系统性改进，从而促进长期业绩和可持续增长。
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2019 年 11 月在美国制作。
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