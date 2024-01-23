MUFG Bank 与 IBM Services 开展合作支，持其 MUFG 重新构想战略，该战略旨在转变 MUFG 的业务模型，重点是实现数字化并为客户提供最佳解决方案。他们利用区块链、物联网 (IoT) 和机器人流程自动化等技术，简化并自动化了日常运营。MUFG Bank 与 IBM 合作，加速了数字革命，并提高了员工生产力。