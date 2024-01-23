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MUFG Bank 与 IBM Services 合作实施 MUFG 重新构想战略
两位商务人士在玻璃幕墙前交谈

MUFG Bank 于 2018 年与 IBM 合作开启转型之旅。通过这种合作关系，MUFG 能够实现流程自动化并提高员工生产力。
业务挑战

为了在快速发展的金融服务行业中保持竞争力，MUFG Bank 旨在通过使用数字技术实现业务转型。
变革

MUFG Bank 与 IBM Services 合作，转变其业务模式，实现流程自动化并提高全球员工的工作效率。
商业优势 减少
运营成本
优化的
运营效率
提高
员工生产力
业务挑战案例
重新构想战略

为了在快速发展的金融服务行业中保持竞争力，MUFG Bank 于 2018 年启动了 MUFG Bank 重新构想战略，旨在利用数字技术实现业务转型。MUFG 需要一个技术合作伙伴来帮助他们完成这一转型。
我们需要实现流程自动化并提高全球员工的工作效率 Mike Truter Managing Director and Deputy Head of Systems Office for Asia MUFG Bank
变革案例
加速数字革命

MUFG Bank 与 IBM Services 开展合作支，持其 MUFG 重新构想战略，该战略旨在转变 MUFG 的业务模型，重点是实现数字化并为客户提供最佳解决方案。他们利用区块链、物联网 (IoT) 和机器人流程自动化等技术，简化并自动化了日常运营。MUFG Bank 与 IBM 合作，加速了数字革命，并提高了员工生产力。
案例成果
#BreakthroughPartnerships

MUFG 实现流程自动化可提高运营效率、提高员工生产力，同时降低运营成本。
MUFG 徽标
MUFG Bank

MUFG Bank（链接位于 ibm.com 外部）隶属于 Mitsubishi UFJ Financial Group，该集团是全球规模最大、最多元化的金融集团之一。在亚洲，该银行在 20 个市场开展业务，并与该地区一些最大的银行建立了战略合作伙伴关系。
解决方案组件 业务战略和设计服务
采取下一步行动

趋势和见解：

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2019 年 2 月在印度制作

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