MUFG Bank 于 2018 年与 IBM 合作开启转型之旅。通过这种合作关系,MUFG 能够实现流程自动化并提高员工生产力。

业务挑战 为了在快速发展的金融服务行业中保持竞争力,MUFG Bank 旨在通过使用数字技术实现业务转型。

变革 MUFG Bank 与 IBM Services 合作,转变其业务模式,实现流程自动化并提高全球员工的工作效率。

商业优势 减少 运营成本 优化的 运营效率 提高 员工生产力

业务挑战案例 重新构想战略 为了在快速发展的金融服务行业中保持竞争力,MUFG Bank 于 2018 年启动了 MUFG Bank 重新构想战略,旨在利用数字技术实现业务转型。MUFG 需要一个技术合作伙伴来帮助他们完成这一转型。

我们需要实现流程自动化并提高全球员工的工作效率 Mike Truter Managing Director and Deputy Head of Systems Office for Asia MUFG Bank

变革案例 加速数字革命 MUFG Bank 与 IBM Services 开展合作支,持其 MUFG 重新构想战略,该战略旨在转变 MUFG 的业务模型,重点是实现数字化并为客户提供最佳解决方案。他们利用区块链、物联网 (IoT) 和机器人流程自动化等技术,简化并自动化了日常运营。MUFG Bank 与 IBM 合作,加速了数字革命,并提高了员工生产力。

案例成果 #BreakthroughPartnerships MUFG 实现流程自动化可提高运营效率、提高员工生产力,同时降低运营成本。