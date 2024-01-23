对于制造商来说，采用直接面向消费者的模式可能是获取增量销售和提高盈利率的有效方式。但随着成千上万的新客户涌入，以一对一的方式有效地与他们互动可能是一项艰巨的挑战。

这就是总部位于佐治亚州斯通山的领先生活方式品牌 Mud Pie 面临的情况。经过多年，通过其遍布美国的零售合作伙伴网络进入市场后，该公司决定通过 B2C 电子商务商店扩大其影响力。



Mud Pie LLC 的电子商务经理 Andrea Ouargli 解释道：“我们所有的设计都是在内部创作的，我们知道数字渠道将帮助我们与那些可能没有机会探索我们产品系列的客户进行互动。每个客户都是独一无二的，为了激发他们的长期忠诚度，我们的目标是向他们提供与他们个人喜好相关的内容。”



多年来，Mud Pie 一直利用 IBM Watson Campaign Automation 来定义细粒度细分，并通过有针对性的消息覆盖 B2B 和 B2C 受众群体。IBM Watson Campaign Automation 是一个基于云的数字营销平台，提供电子邮件营销、潜在客户管理和移动参与功能，有助于推动实时个性化交互。



“我们的目标是在每个接触点为每位客户提供无缝、个性化的体验，”Ouargli 继续说道。“我们相信，如果我们能够复制我们在电子商务站点上的数字营销活动中提供的个性化水平，我们就可以提供更具吸引力和一致的客户旅程。为了实现这一目标，我们寻找一种方法，利用 IBM Watson Campaign Automation 的洞察分析在我们的电子商务站点上提供动态内容。”

