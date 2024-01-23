Mud Pie 希望在每个渠道上提供一致的、个性化的体验，以通过礼物激发顾客在生活中所有闪亮时刻。该公司采用了一种更智能的营销方法，利用来自 IBM® Watson® Campaign Automation 的真实客户行为数据，在其电子商务网站上呈现量身定制的相关内容。
对于制造商来说，采用直接面向消费者的模式可能是获取增量销售和提高盈利率的有效方式。但随着成千上万的新客户涌入，以一对一的方式有效地与他们互动可能是一项艰巨的挑战。
这就是总部位于佐治亚州斯通山的领先生活方式品牌 Mud Pie 面临的情况。经过多年，通过其遍布美国的零售合作伙伴网络进入市场后，该公司决定通过 B2C 电子商务商店扩大其影响力。
Mud Pie LLC 的电子商务经理 Andrea Ouargli 解释道：“我们所有的设计都是在内部创作的，我们知道数字渠道将帮助我们与那些可能没有机会探索我们产品系列的客户进行互动。每个客户都是独一无二的，为了激发他们的长期忠诚度，我们的目标是向他们提供与他们个人喜好相关的内容。”
多年来，Mud Pie 一直利用 IBM Watson Campaign Automation 来定义细粒度细分，并通过有针对性的消息覆盖 B2B 和 B2C 受众群体。IBM Watson Campaign Automation 是一个基于云的数字营销平台，提供电子邮件营销、潜在客户管理和移动参与功能，有助于推动实时个性化交互。
“我们的目标是在每个接触点为每位客户提供无缝、个性化的体验，”Ouargli 继续说道。“我们相信，如果我们能够复制我们在电子商务站点上的数字营销活动中提供的个性化水平，我们就可以提供更具吸引力和一致的客户旅程。为了实现这一目标，我们寻找一种方法，利用 IBM Watson Campaign Automation 的洞察分析在我们的电子商务站点上提供动态内容。”
Mud Pie 使用 WOWCommerce 增强了其电子商务站点，WOWCommerce 是 IBM 金牌业务合作伙伴 Whereoware 构建的加速器包。WOWCommerce 使 Mud Pie 能够使用来自 IBM Watson Campaign Automation 的人口统计和行为数据，以在其电子商务站点上提供一致、个性化的客户体验。
“自我们的数字客户参与旅程开始以来，Whereoware 就一直陪伴着我们。他们的专家团队帮助我们开发了电子商务站点，并开始为我们的 B2B 客户使用 IBM Watson Campaign Automation。”Ouargli 回忆道。“我们与 Whooware 积极且持续的关系让我们相信，他们是支持我们 B2C 转型的理想合作伙伴。”
如今，Mud Pie 使用 WOWCommerce 将 IBM Watson Campaign Automation 数据库中的行为数据输入其站点，并动态显示个性化内容。同样，WOWCommerce 将在线客户行为数据反馈回 IBM Watson Campaign Automation，帮助 Mud Pie 进一步完善其培训。
“我们根据我们的主要产品线，通过三个用户角色来增强个性化：婴儿、生活和时尚，”Ouargli 解释道。“我们站点和电子邮件上的图像和号召性用语都根据每个访问者的角色而有所不同，以确保与我们品牌的每次互动都是一致的，但又是新鲜的。”
Mud Pie 还利用其站点上的上下文触发器在 IBM Watson Campaign Automation 中激发有针对性的活动。
“我们通过站点上不显眼的网络表单不断捕获有关客户兴趣、偏好、位置等的数据，”Ouargli 评论道。“这些网络表单是额外洞察分析的宝贵来源，有助于我们更深入地了解客户个人。”
Mud Pie 将 IBM Watson Campaign Automation 作为其客户参与策略的核心，正在推动其 B2C 网站的转化。
Ouargli 评论道：“能够利用我们站点上的数据是一种宝贵的资源，可以帮助我们有效地为客户定制服务。当有人第一次在线访问我们并订阅我们的时事通讯时，我们会向他们发送一张数字优惠券。如果潜在客户点击链接并开始浏览婴儿围兜，我们会自动用婴儿角色标记他们，并根据这些兴趣定制他们在我们的站点和电子邮件上看到的内容。”
通过将相关沟通与响应式营销相结合，Mud Pie 正在将临时访客转变为回头客。
“我们发现，营销活动的成功越来越依赖于我们快速适应新兴趋势的能力，而 IBM Watson Campaign Automation 使我们能够做到这一点，”Ouargli 说道。 “我们对个性化营销活动的影响感到非常高兴，而我们现在看到的利润结果表明，我们的客户也很高兴。在过去两年中，我们的数字渠道转化率提高了 146%，这意味着收入增长了 325%。
Ouargli 总结道：“如果您以一种能在个人层面上引起客户共鸣的方式与客户互动，您就可以开始培养他们的终生忠诚度。通过加深对每个客户需求的了解，我们正在制定引人注目的个性化竞销活动，以激发更多客户的购买欲望。”
Mud Pie （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1988 年，是一个生活方式品牌，致力于打造令人愉悦的礼物，激发生活中所有闪亮时刻。Mud Pie 旨在为日常庆祝活动增添欢笑、灵感和欢乐。Mud Pie 产品专为时尚先锋、艺人、家居装饰者、妈妈和她们的孩子而设计，最重要的是，为享受生活中美好时刻的女士而设计。
Whereoware 是一家领先的数字代理机构和 IBM 金牌业务合作伙伴，在构建屡获殊荣的站点、营销自动化活动、移动应用程序和数字产品以及通过数据集成和数字广告提高投资回报率方面拥有超过 18 年的经验。Whooware 的 WOWCommerce 是一个加速器包，可以将功能丰富的站点更快地推向市场。作为 2017 年 IBM Beacon Award 决赛入围者、2015 年 IBM Beacon 奖得主以及 2011 年、2013 年、2014 年和 2015 年的年度最佳合作伙伴，Whereoware 帮助客户实施和整合 IBM Watson 客户参与度解决方案，包括 IBM Watson 竞销活动自动化、IBM Watson 营销洞察分析和 IBM Watson 客户体验分析。要了解有关 Whereoware 解决方案和服务的更多信息，请访问：whereoware.com（链接位于 ibm.com 之外）
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