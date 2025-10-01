Mizuho Bank 的国际贸易业务运营二部开展与国际汇兑交易的贸易单据相关的运营。作为与进出口交易相关的贸易运营的一部分，该部门负责检查许多不同表格上详细列出的公司、代表和国家或地区等专有名称，并将其准确地手动输入到多个相关系统中。贸易单据的风格因国家/地区和公司而异，没有统一的格式，因此在国际上交换原始纸质单据仍然很普遍。

在此背景下，Mizuho Bank 多年来一直通过一个系统处理纸质贸易单据，操作员一边将单据输入系统，一边逐字进行目视确认。每笔交易的贸易单据可能长达数千页，每天需要对多达数百笔交易进行准确的文书处理。这些因素导致管理负担加重，业务流程变得更加复杂。

此外，在全球范围内，遭受金融犯罪和经济制裁的交易数量在不断增加，这要求金融机构加强对包括贸易融资在内的金融交易的监控。从金融交易的特定风险角度来看，准确的专有名词输入至关重要，而以往的人工处理逐渐显示出其局限性。

为了解决这些问题，Mizuho Bank 对业务流程进行了根本性审查，并制定了通过使用 AI-OCR 技术促进数字化的战略。