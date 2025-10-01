Mizuho Bank + IBM
Mizuho Bank 的国际贸易业务运营二部开展与国际汇兑交易的贸易单据相关的运营。作为与进出口交易相关的贸易运营的一部分，该部门负责检查许多不同表格上详细列出的公司、代表和国家或地区等专有名称，并将其准确地手动输入到多个相关系统中。贸易单据的风格因国家/地区和公司而异，没有统一的格式，因此在国际上交换原始纸质单据仍然很普遍。
在此背景下，Mizuho Bank 多年来一直通过一个系统处理纸质贸易单据，操作员一边将单据输入系统，一边逐字进行目视确认。每笔交易的贸易单据可能长达数千页，每天需要对多达数百笔交易进行准确的文书处理。这些因素导致管理负担加重，业务流程变得更加复杂。
此外，在全球范围内，遭受金融犯罪和经济制裁的交易数量在不断增加，这要求金融机构加强对包括贸易融资在内的金融交易的监控。从金融交易的特定风险角度来看，准确的专有名词输入至关重要，而以往的人工处理逐渐显示出其局限性。
为了解决这些问题，Mizuho Bank 对业务流程进行了根本性审查，并制定了通过使用 AI-OCR 技术促进数字化的战略。
IBM 向 Mizuho Bank 提出了一项数字解决方案，利用 AI-OCR（基于 AI 的字符识别）技术来实现运营自动化和简化。
拥有丰富业务知识的 IBM® Consulting 团队与擅长解决方案技术的 Technology Expert Labs (TEL) 团队参与该项目，构建了一个结合 AI-OCR 和自然语言处理 (NLP) 的先进解决方案。
在流程方面，国际贸易业务运营二部首先使用高速扫描仪读取外部组织以邮件寄达的贸易单据，并将其转换为数字数据 (PDF)。
然后，PDF 文件被链接到 IBM® Datacap，在那里应用图像分析 AI 以从 PDF 中提取必要的信息并进行分类。这样可以灵活处理不同格式的不同文档和非结构化数据，从而实现适合 Mizuho Bank 贸易单据运营的高度准确的信息提取。
此外，Watson Discovery 的 NLP 科技用于对提取的信息进行结构分析，并通过将其与字典进行逐字比较，转换为更准确的字符串。经过操作员目视检查后，信息存储在 IBM® Db2 中，并自动链接到相关的下游系统。
此过程无需在系统之间进行双重输入，大大减少了工作量。它还被用于检查经济制裁和 AML（反洗钱），支持更复杂的运营。
此外，通过消除纸质文档的实际传递，已建立的系统允许部门内的多个团队同时在一个屏幕上工作，从而提高团队工作效率。完成此类工作所需的周转时间也已大大缩短。
通过引入 AI-OCR，Mizuho Bank 取得了直接和间接的积极结果。
首先，通过使用 AI-OCR 自动执行输入和检查贸易单据等手动任务，处理负荷和周转时间减少了约 50%。这直接减轻了操作员的工作量，Mizuho Bank 的工作人员称：“我们能切身感受到工作负担的大幅缩减。”
此外，将文档转换为 PDF 后，不再需要传递纸质文档或在同一栋大楼的不同楼层之间移动，所有流程现在都可以在一个屏幕上完成，从而大幅提高了效率。另一个主要的优点是，现在可以轻松共享文档，允许部门内的多个团队同时为同一流程做出贡献。
此外，大量贸易单据无纸化提高了办公空间的利用率。电子文档管理还通过提供即时状态更新和可搜索性提高了业务管理的准确性。通过提高整个运营的能见度，为今后其他领域的业务改进奠定了基础。
Mizuho Bank 计划在这些项目结果的基础上，进一步扩展大 AI-OCR 的应用，水平地将 AI-OCR 的应用扩展到其他业务流程。该公司打算以这一成功案例为基础，在其他仍然存在纸质文化的部门推广无纸化运营和业务优化。
国际贸易业务运营二部资本贸易团队科长 Mitsuki Shimizu 表示：“IBM 人员经常直接来到办公现场，分享与 AI-OCR 相关的事件，并公开分享他们关于解决问题的意见。由于他们稳健的支持系统，我们能够安心地应对新系统的引入。IBM 将继续提供最佳解决方案，并支持 Mizuho Bank 的数字化转型。
Mizuho Bank 是一家领先的银行，拥有日本最大的国内客户群之一、国内和国际营业场所网络以及先进的服务。国际贸易业务运营二部负责与贸易交易相关的行政工作，并提供满足从个人到大型企业不同客户需求的专业国际汇兑服务。通过这些运营，他们支持海外贸易交易的顺利进行，并努力降低风险。
