作为 Mitsubishi UFJ Financial Group 工作的一部分，Mitsubishi Research Institute DCS（ibm.com 外部链接）持续致力于创建和支持各种 IT 和技术项目，范围覆盖从数据安全和分析到多云环境。评估当前运营效率时，组织认识到，可以通过使用 AI 来改进其两个工作领域 - 起草项目提案和生成代码。

公司发现其在 IT 咨询工作提案的制定方式上存在改进的潜力，其中需要构思和起草项目建议，以便在竞争激烈的市场中有效满足客户需求。特别是，该组织希望其提案能够更好地突出自身的技能和能力，为选择 Mitsubishi Research Institute DCS 提供令人信服的理由。

与此同时，公司希望在开发工作中充分利用生成式 AI，因为潜在客户已经开始转向使用该技术来缩短项目时间的竞争对手。为了保持竞争力，并促进业务增长，Mitsubishi Research Institute DCS 不仅需要与对手匹敌，还需要超越对手。