主页 Case Studies Mitsubishi Research Institute DCS 利用生成式 AI 开拓新业务
Mitsubishi Research Institute DCS + IBM
女性开发人员在两个屏幕上进行编码和编程。
两个挑战，一个解决方案

作为 Mitsubishi UFJ Financial Group 工作的一部分，Mitsubishi Research Institute DCS（ibm.com 外部链接）持续致力于创建和支持各种 IT 和技术项目，范围覆盖从数据安全和分析到多云环境。评估当前运营效率时，组织认识到，可以通过使用 AI 来改进其两个工作领域 - 起草项目提案和生成代码。

公司发现其在 IT 咨询工作提案的制定方式上存在改进的潜力，其中需要构思和起草项目建议，以便在竞争激烈的市场中有效满足客户需求。特别是，该组织希望其提案能够更好地突出自身的技能和能力，为选择 Mitsubishi Research Institute DCS 提供令人信服的理由。

与此同时，公司希望在开发工作中充分利用生成式 AI，因为潜在客户已经开始转向使用该技术来缩短项目时间的竞争对手。为了保持竞争力，并促进业务增长，Mitsubishi Research Institute DCS 不仅需要与对手匹敌，还需要超越对手。

 
10% 提案接受率预期提升 ~60% 开发时间预期缩短
生成代码。生成副本。

Mitsubishi Research Institute DCS 利用 IBM® watsonx.ai AI 开发平台开展为期三个月的概念验证 (PoC)，重点关注两个用例：咨询支持和代码生成。

尤其是针对咨询提案，公司与 IBM Client Engineering 团队合作，以验证生成式 AI 解决方案的有效性。该解决方案可根据会议记录分析参与者（客户）兴奋或表现出兴趣的要点和主题。该解决方案能够量化参与者对话中的兴奋程度和兴趣点，并结合相关指标（例如说话时间）进行分析。通过在咨询服务和提案活动中利用该解决方案，Mitsubishi Research Institute DCS 预计将能够创建更具吸引力的提案来吸引客户。

同样，IBM Client Engineering 团队与 Mitsubishi Research Institute DCS 密切合作，将生成式 AI 整合到现有设计文档的验证和代码创建中，同时遵守组织的开发规则。为了协助简化设计工作，IBM 团队还为 Eclipse IDE 构建了一个扩展功能，可支持通过 Eclipse 环境中的 API 直接生成代码。
借助 AI 在竞争中脱颖而出

得益于 IBM® watsonx 技术，这两个用例都实现了显著的改进。针对咨询工作，新模型可以更轻松地发现提案中潜在的客户偏好，从而有望将整体接受率提高 10%。展望未来，Mitsubishi Research Institute DCS 计划进一步完善其建模工作，以支持对兴奋程度的实时评估，并打算将这种洞察分析能力整合到未来的工作和提案活动中。

此外，随着这些 AI 解决方案投入使用，组织还预计将员工生成代码所需的时间缩短约 60%。凭借更具竞争力的项目时间表，Mitsubishi Research Institute DCS 有信心能够更好地捕捉和利用新的商机。

 
DCS 徽标
Mitsubishi Research Institute DCS Co., Ltd. 简介

Mitsubishi Research Institute DCS（ibm.com 外部链接）是一家日本系统集成商，在 IT 服务方面拥有超过半个世纪的丰富经验。公司提供从咨询到运营的全面解决方案，涵盖数据科学、系统开发和 IT 基础架构。作为 Mitsubishi Research Institute Group 的核心成员，公司致力于通过数字技术解决社会问题，并帮助保障繁荣、便捷的未来。


 
解决方案组件 IBM Client Engineering IBM watsonx.ai™
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。