作为 Mitsubishi UFJ Financial Group 工作的一部分，Mitsubishi Research Institute DCS（ibm.com 外部链接）持续致力于创建和支持各种 IT 和技术项目，范围覆盖从数据安全和分析到多云环境。评估当前运营效率时，组织认识到，可以通过使用 AI 来改进其两个工作领域 - 起草项目提案和生成代码。
公司发现其在 IT 咨询工作提案的制定方式上存在改进的潜力，其中需要构思和起草项目建议，以便在竞争激烈的市场中有效满足客户需求。特别是，该组织希望其提案能够更好地突出自身的技能和能力，为选择 Mitsubishi Research Institute DCS 提供令人信服的理由。
与此同时，公司希望在开发工作中充分利用生成式 AI，因为潜在客户已经开始转向使用该技术来缩短项目时间的竞争对手。为了保持竞争力，并促进业务增长，Mitsubishi Research Institute DCS 不仅需要与对手匹敌，还需要超越对手。
Mitsubishi Research Institute DCS 利用 IBM® watsonx.ai AI 开发平台开展为期三个月的概念验证 (PoC)，重点关注两个用例：咨询支持和代码生成。
尤其是针对咨询提案，公司与 IBM Client Engineering 团队合作，以验证生成式 AI 解决方案的有效性。该解决方案可根据会议记录分析参与者（客户）兴奋或表现出兴趣的要点和主题。该解决方案能够量化参与者对话中的兴奋程度和兴趣点，并结合相关指标（例如说话时间）进行分析。通过在咨询服务和提案活动中利用该解决方案，Mitsubishi Research Institute DCS 预计将能够创建更具吸引力的提案来吸引客户。
同样，IBM Client Engineering 团队与 Mitsubishi Research Institute DCS 密切合作，将生成式 AI 整合到现有设计文档的验证和代码创建中，同时遵守组织的开发规则。为了协助简化设计工作，IBM 团队还为 Eclipse IDE 构建了一个扩展功能，可支持通过 Eclipse 环境中的 API 直接生成代码。
得益于 IBM® watsonx 技术，这两个用例都实现了显著的改进。针对咨询工作，新模型可以更轻松地发现提案中潜在的客户偏好，从而有望将整体接受率提高 10%。展望未来，Mitsubishi Research Institute DCS 计划进一步完善其建模工作，以支持对兴奋程度的实时评估，并打算将这种洞察分析能力整合到未来的工作和提案活动中。
此外，随着这些 AI 解决方案投入使用，组织还预计将员工生成代码所需的时间缩短约 60%。凭借更具竞争力的项目时间表，Mitsubishi Research Institute DCS 有信心能够更好地捕捉和利用新的商机。
Mitsubishi Research Institute DCS（ibm.com 外部链接）是一家日本系统集成商，在 IT 服务方面拥有超过半个世纪的丰富经验。公司提供从咨询到运营的全面解决方案，涵盖数据科学、系统开发和 IT 基础架构。作为 Mitsubishi Research Institute Group 的核心成员，公司致力于通过数字技术解决社会问题，并帮助保障繁荣、便捷的未来。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM watsonx 和 IBM watsonx.ai 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。