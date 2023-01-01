“在 Mitsubishi Motors Philippines Corporation，我们致力于重新设计员工门户，并引入生成式 AI。因此，我们希望使用 watsonx 提升员工体验，并根据内部文档的采集来满足员工的查询需求。这个增强型门户将一个基本的设计转变为我们员工的强大工具。”
Masaki Watanabe
Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) 执行副总裁兼首席财务官
Mitsubishi Motors Corporation（ibm.com 外部链接）1963 年 2 月 20 日作为 Chrysler Philippines Corporation 成立，现已经营了 54 年，在菲律宾市场销售超过 16 种类型的汽车。
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