“在 Mitsubishi Motors Philippines Corporation，我们致力于重新设计员工门户，并引入生成式 AI。因此，我们希望使用 watsonx 提升员工体验，并根据内部文档的采集来满足员工的查询需求。这个增强型门户将一个基本的设计转变为我们员工的强大工具。”



Masaki Watanabe

Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) 执行副总裁兼首席财务官

