Mercedes-Benz Stadium | IBM

为了满足 AMBSE 的各种需求，IBM 及其合作伙伴的团队共同开发了安全和存储解决方案。

首先，IBM Security® 团队进行了差距分析，并为构建 SOC 提出建议，以自动执行任务、加强防御，并对入侵威胁保持持续警惕。

“我们会举办全球最备受瞩目的一些活动，因此容不得失败的发生，”AMBSE 信息安全高级总监 Carlton Powers 表示。“我们需要能够随着业务发展而发展的安全性，IBM 始终致力于帮助我们创建一个世界一流的安全运营中心，以使 MBS 能够以最高水平运营，并获得最佳的防护，抵御恶意意图。”

为了实现这一目标，该团队计划实施三个关键解决方案：

IBM Security Randori® Recon

如果你想要抵御攻击者，就必须像攻击者一样思考。IBM Security 团队将使用 Randori Recon 来实现这一目标。此攻击面管理解决方案有助于识别复杂网络中的潜在漏洞、发现风险并确定优先修复措施。

IBM Security QRadar® Suite

要保持领先于不断演变的威胁，需要一个由 AI 驱动的现代化威胁检测和响应系统。因此，AMBSE 选择使用 IBM Security QRadar Suite 来解决“威胁太多而眼睛不够”的问题。QRadar 利用强大的 AI 对潜在威胁进行分类，忽略无害活动并提醒网络安全分析师注意更严重的安全事件。效果怎样？防御力量更加坚固，网络安全团队更加高效。

IBM X-Force

IBM 的世界知名网络安全分析师团队将为 AMB 提供持续支持，全天候 24 小时的监控、分析和预防威胁。由于 X-Force 团队在全球 170 多个国家/地区开展业务，因此他们受益于全球视角的威胁情报，并在新的攻击途径抵达之前被识别出来。

对更强大的存储系统的需求是由两个需求驱动的：为 Halo Board 提供服务的巨大 4K 视频文件，以及来自安全摄像头的数千小时的高清视频内容，这些摄像头在场内外提供持续监控。

IBM 与 IBM Business Partner Flagship Solutions Group 合作，设计并实施了一个围绕 IBM Storage Scale System 构建的企业级混合存储环境，以将所有文件和对象工作负载整合到一个容量为 18 PB 的软件定义存储池中。

“IBM 为我们提供了一个独特的基础架构解决方案，使我们能够集中有效地管理所有存储的数据，包括事件和安全视频”。AMBSE IT 基础设施高级总监 Sherry Millette 说道。“事实证明，该解决方案对我们来说是一个显著优势，因为数据的标准化和整合使成本大幅降低。”