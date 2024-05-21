Mercedes-Benz Stadium | IBM

为了满足不断变化的安全和存储需求，拥有并运营亚特兰大 Mercedes-Benz Stadium 的 AMB Sports and Entertainment (AMBSE) 向 IBM 及其合作伙伴寻求帮助，以期建立高度自动化的安全运营中心 (SOC) 和企业级混合存储系统。
对于举办全球备受瞩目赛事的体育和娱乐场所来说，安全漏洞是不能接受的。随着威胁态势的演变，AMBSE 需要相应升级其安全系统。此外，存储监控摄像机生成的大量视频文件以及为全球最大的数字显示屏之一提供素材的 4K 文件变得过于成本高昂且流程繁琐。
来自 IBM X-Force® 网络安全专家团队
存储空间，用于存储安全录像和 4K Halo Board 视频文件
亚特兰大的 Mercedes-Benz Stadium 是美国国家橄榄球联盟亚特兰大猎鹰队、美国职业棒球大联盟亚特兰大联队的主场，也是泰勒·斯威夫特音乐会和 2026 年 FIFA 世界杯等一系列备受瞩目活动的举办地。它也是世界上技术最为先进的体育场之一，拥有 4,800 英里的光纤电缆、1,800 个 Wi-Fi 接入点和全球最大的数字显示屏 – 标志性的 Halo Board。
IBM 始终致力于设计和构建数字基础设施，以支持始终位居最佳的粉丝体验。实际上，在美国国家橄榄球联盟的年度球迷之声调查中，Mercedes-Benz Stadium 在“整体球场技术”中排名第一。因此，当 AMBSE 的团队寻求升级其存储和安全解决方案时，IBM 无疑是他们的不二之选。
“良好的球迷体验最终取决于一致的高性能存储和安全性，而这正是 IBM 能为 AMBSE 提供的”AMBSE 副总裁兼首席信息官 Kevin Pope 说道。
为了满足 AMBSE 的各种需求，IBM 及其合作伙伴的团队共同开发了安全和存储解决方案。
首先，IBM Security® 团队进行了差距分析，并为构建 SOC 提出建议，以自动执行任务、加强防御，并对入侵威胁保持持续警惕。
“我们会举办全球最备受瞩目的一些活动，因此容不得失败的发生，”AMBSE 信息安全高级总监 Carlton Powers 表示。“我们需要能够随着业务发展而发展的安全性，IBM 始终致力于帮助我们创建一个世界一流的安全运营中心，以使 MBS 能够以最高水平运营，并获得最佳的防护，抵御恶意意图。”
为了实现这一目标，该团队计划实施三个关键解决方案：
IBM Security Randori® Recon
如果你想要抵御攻击者，就必须像攻击者一样思考。IBM Security 团队将使用 Randori Recon 来实现这一目标。此攻击面管理解决方案有助于识别复杂网络中的潜在漏洞、发现风险并确定优先修复措施。
IBM Security QRadar® Suite
要保持领先于不断演变的威胁，需要一个由 AI 驱动的现代化威胁检测和响应系统。因此，AMBSE 选择使用 IBM Security QRadar Suite 来解决“威胁太多而眼睛不够”的问题。QRadar 利用强大的 AI 对潜在威胁进行分类，忽略无害活动并提醒网络安全分析师注意更严重的安全事件。效果怎样？防御力量更加坚固，网络安全团队更加高效。
IBM X-Force
IBM 的世界知名网络安全分析师团队将为 AMB 提供持续支持，全天候 24 小时的监控、分析和预防威胁。由于 X-Force 团队在全球 170 多个国家/地区开展业务，因此他们受益于全球视角的威胁情报，并在新的攻击途径抵达之前被识别出来。
对更强大的存储系统的需求是由两个需求驱动的：为 Halo Board 提供服务的巨大 4K 视频文件，以及来自安全摄像头的数千小时的高清视频内容，这些摄像头在场内外提供持续监控。
IBM 与 IBM Business Partner Flagship Solutions Group 合作，设计并实施了一个围绕 IBM Storage Scale System 构建的企业级混合存储环境，以将所有文件和对象工作负载整合到一个容量为 18 PB 的软件定义存储池中。
“IBM 为我们提供了一个独特的基础架构解决方案，使我们能够集中有效地管理所有存储的数据，包括事件和安全视频”。AMBSE IT 基础设施高级总监 Sherry Millette 说道。“事实证明，该解决方案对我们来说是一个显著优势，因为数据的标准化和整合使成本大幅降低。”
虽然这项工作还在进行中，但 AMBSE 团队已经对预期结果有了清晰的了解。例如，Forrester Consulting 的一项研究发现，Randori Recon 每年可以减少 90% 的漏洞扫描时间，将因外部攻击造成的损失减少 85%，并在三年内实现 300% 的投资回报率。通过将存储解决方案整合到单一的软件定义平台中AMBSE 团队将致力于以更低的成本获得更高的容量。
Pope 表示：“IBM 解决方案是我们为多达 72,000 名粉丝提供卓越实体和数字体验的关键推动因素。
梅赛德斯-奔驰体育场（链接位于 ibm.com 外面）是世界一流的体育和娱乐设施，位于佐治亚州亚特兰大市中心。该体育场于 2017 年 8 月开业，是亚特兰大猎鹰队和亚特兰大联队的主场，由 AMB 体育娱乐公司 (AMBSE) 运营。这座耗资 15 亿美元的多功能体育场还可举办大型体育、市民、文化和私人活动，包括职业橄榄球、大学橄榄球和大学篮球的冠军赛。
IBM Business Partner Flagship Solutions（ibm.com 外部链接）在全球范围内提供 IBM 解决方案、托管服务和云解决方案。其中包括数据中心战略规划和混合云实施，这些都是基于对虚拟化、服务器整合、安全性和以基础设施为重点的集成进行的广泛评估。Flagship 的托管服务包括基于云的服务器监控和管理、全天候 24 小时帮助台支持和数据中心基础架构管理。
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2024 年 3 月制作于美国。
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