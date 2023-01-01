“作为正宗优质商品和杂货产品的最大制造商与进口商之一，Mercado Latino 为针对其业务的生成式 AI 及其应用感到非常兴奋。
“我们很期待利用 IBM 的新平台 watsonx 来深入了解员工培训、员工追踪、客户服务、自动填表等方面的用例。我们尤其期待的是，这个新平台将增强我们的能力，并提供更高的数据安全性。”
Mercado Latino, Inc. 总裁
Richard Rodriguez
Mercado Latino 是全系列正宗优质拉丁产品的制造商、进口商和全方位服务分销商，其产品涵盖食品和特色非食品。Mercado Latino 拥有各种最优质的拉丁产品，并将其售往美国各地最出色的零售杂货商和食品服务公司。
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美国制造。2023 年 8 月。
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