“作为正宗优质商品和杂货产品的最大制造商与进口商之一，Mercado Latino 为针对其业务的生成式 AI 及其应用感到非常兴奋。

“我们很期待利用 IBM 的新平台 watsonx 来深入了解员工培训、员工追踪、客户服务、自动填表等方面的用例。我们尤其期待的是，这个新平台将增强我们的能力，并提供更高的数据安全性。”



Mercado Latino, Inc. 总裁

Richard Rodriguez

