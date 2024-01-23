过去几百年来，公司的财富主要依赖于其有形资产。公司拥有的房地产数量、库存规模、黄金持有量——依据这些事实就很容易确定特定组织的运行状况和稳定性。

但是自数字革命以来，有形资源变得越来越不重要。事实上，世界上最成功的一些企业，特别是硅谷的企业，都以无形产品而闻名。因此，企业越来越关注这些看不见摸不着的资源。



IBM 业务合作伙伴 Megatrend 的销售主管 Darko Tukulj 评论道：“数据，尤其是财务数据，是公司最重要的资产之一。企业非常注重保护这些报告的内容，因为这是对他们最有用的一些信息。哪些产品、哪些市场、哪些地区正在增长？与往年相比，他们的表现如何？他们的预算与实际结果相差多少？”



Megatrend 提供直观的 BI 解决方案，让关键决策者能够做出更明智的选择，因此非常擅长帮助客户更轻松地解析公司记录，并找到这些问题的答案。但 Megatrend 发现，其分析产品的用户中有一个明显的趋势——客户不愿意将这些 BI 平台与移动系统集成。这种模式看起来很不可思议，因为这些信息的真正价值通常要在现场使用时才会发现。



Tukulj 回忆道：“我们询问客户为什么。原来他们担心安全问题——信息是否可以安全地传输到移动设备上。他们还担心后勤问题。即如何处理不同的移动设备，因为团队中有些人使用 iPhone，有些人使用 Android。移动设备是否需要与公司网络连接？如何在移动设备上以直观且可用的方式呈现数据？”



他继续说道：“我们决定帮助客户解决这些难题。”

