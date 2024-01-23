IBM 业务合作伙伴 Megatrend 推出了采用 IBM® Cognos 技术构建的全新商业智能 (BI) 解决方案，支持随时随地访问企业报告和分析系统。用户可以通过智能手机或其他移动设备获得重要的见解，并与办公室或现场的关键决策者共享可操作的智能。
过去几百年来，公司的财富主要依赖于其有形资产。公司拥有的房地产数量、库存规模、黄金持有量——依据这些事实就很容易确定特定组织的运行状况和稳定性。
但是自数字革命以来，有形资源变得越来越不重要。事实上，世界上最成功的一些企业，特别是硅谷的企业，都以无形产品而闻名。因此，企业越来越关注这些看不见摸不着的资源。
IBM 业务合作伙伴 Megatrend 的销售主管 Darko Tukulj 评论道：“数据，尤其是财务数据，是公司最重要的资产之一。企业非常注重保护这些报告的内容，因为这是对他们最有用的一些信息。哪些产品、哪些市场、哪些地区正在增长？与往年相比，他们的表现如何？他们的预算与实际结果相差多少？”
Megatrend 提供直观的 BI 解决方案，让关键决策者能够做出更明智的选择，因此非常擅长帮助客户更轻松地解析公司记录，并找到这些问题的答案。但 Megatrend 发现，其分析产品的用户中有一个明显的趋势——客户不愿意将这些 BI 平台与移动系统集成。这种模式看起来很不可思议，因为这些信息的真正价值通常要在现场使用时才会发现。
Tukulj 回忆道：“我们询问客户为什么。原来他们担心安全问题——信息是否可以安全地传输到移动设备上。他们还担心后勤问题。即如何处理不同的移动设备，因为团队中有些人使用 iPhone，有些人使用 Android。移动设备是否需要与公司网络连接？如何在移动设备上以直观且可用的方式呈现数据？”
他继续说道：“我们决定帮助客户解决这些难题。”
2019 年初，Megatrend 推出了全新的 Dashboard2Go 解决方案，这是一个 BI 平台，让用户可以随时随地访问公司数据。该解决方案旨在促进通过移动设备详尽使用预定义的业务报告。如果这些捆绑报告中没有所需的洞察分析，用户可以快速调整参数，甚至生成临时报告来识别缺少的详细信息。
Tukulj 补充道：“它使商业报告更加漂亮，即使在手机上也是如此。您可以将数字放大看，真正了解当时的情况。而且无需连接公司网络即可使用，当您离开办公室或在客户现场进行演示时，这非常实用。”
Dashboard2Go 依赖 IBM Cognos Analytics 管理底层报告和分析功能。该解决方案利用 IBM Cognos Mobile 技术，通过与平台无关的框架协调这些洞察分析与移动设备之间的来回传输。
虽然 Dashboard2Go 解决方案才刚推出，但已经赢得了用户的好评，有关该工具提高了效率的评论尤其多。
Tukulj 解释道：“通过手机访问，一切都更加方便。如果您正在开会，您自然知道这些数字。如果您在飞机上、火车上或任何地方，您也可以调出报告，轻松了解所有数据。您无需再等待。”
“而且，”他继续说道，“报告速度也更快。以前，我们的客户需要大约 12 天才能收到一份典型报告。现在只需 1 至 2 天即可收到一份。也就是说，我们将报告时间缩短了约 80%。”
新的解决方案还有助于减轻用户对安全的担忧。Tukulj 解释道：“我们使用了加密技术。我们在传输时会对数据加密。我们在设备上对数据加密。Cognos 有自己的身份验证策略。此外，还有一个移动设备管理组件，可以控制设备的使用，并在必要时远程擦除设备。”
除加强了数据保护之外，用户对基于 Cognos 技术的解决方案也非常满意。“我们认为（我们的许多客户也这样认为），Cognos 是您能找到的最佳分析解决方案。我们的客户知道，只要选择了 Cognos，就会获得清晰的未来路线图。”
Megatrend（ibm.com 外部链接）专注于本地市场，开发定制业务和 IT 解决方案，旨在为客户提高效率。该公司还提供全套针对地理可视化、数据存储和移动报告的软件解决方案。Megatrend 成立于 2004 年，总部位于萨格勒布，还在克罗地亚斯普利特设有办事处。
要详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴。
进一步了解其业务或 IT 解决方案，以及 Megatrend Poslovna Rješenja d.o.o. 可以为您提供哪些服务，请访问：Megatrend（ibm.com 外部链接）
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2019 年 11 月在美国制作。
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