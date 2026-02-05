云运营转型和 IBM Turbonomic 的实施帮助 Maximus 实现了可衡量的效率提升和成本节约。该公司消除了过度配置情况，简化了资源分配，提高了应用程序性能，从而增强了针对政府客户的服务交付能力。随着新功能的到位，工程师现在可专注于更高价值的任务，而 Turbonomic 则可确保工作负载获得其所需的资源。Chris Ray 继续说道：“这种优化有可能带来显著的持续节约。如果能在全年 365 天 24 小时运行的数千个资源中，每小时减少几美分的计算和存储成本，累积起来就可带来非常可观的收益。”全球战略合作伙伴加速副总裁 Marie Russell 表示：“事实证明，IBM 是值得信赖的顾问和合作伙伴。Turbonomic 是我们组织所需的推手，可自动大规模调整规模、改善运营并强化绩效，以便我们的工程师能专注于为公民服务的使命成果。”

除了财务影响之外，Maximus 还增强了无缝、公平获取政府实体所提供关键服务的能力。展望未来，Maximus 计划扩大 Turbonomic 在全球的采用率，并实施其 FedRAMP 授权版本（可在 FedRAMP 市场中获取），以支持联邦客户。Chris Ray 表示：“Turbonomic 不仅仅是一种工具，它还是文化与运营变革的催化剂。它可帮助我们的工程师更快地评估和纠正大小不当的工作负载，从而减少潜在生产问题、降低成本并在某些情况下同时实现这两点。”