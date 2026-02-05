IBM Turbonomic 帮助 Maximus 减少资源浪费、降低成本，并为社区提供更优质的服务
Maximus 总部位于弗吉尼亚州泰森斯，它是政府科技领域的一个值得信赖的合作伙伴，并帮助联邦、州与地方政府机构为数百万人提供各项基本服务。但是，在使用迁移式方法迁移到云端后，该公司面临一个严重问题：当成千上万台服务器变得规模过大且未得到充分利用时，又该如何确保效率？由于工作负载分布在数百个云帐户的 4,000 多台基于云的服务器上，因此风险很高，因为每当出现效率低下都可能导致资金浪费。虽然其原生云工具提供了洞察分析，但经发现的误报却会减缓进展。Maximus 需要一种更智能的自动化方法来调整资源规模、降低成本并提高运营效率，同时不影响服务交付。
为了克服云优化方面的挑战，Maximus 与 IBM 合作实施了 IBM Turbonomic，这是一个人工智能驱动式 IT 自动化平台，且已成为提高运营效率的关键推手。Turbonomic 能集成多个数据源并提供可操作的洞察分析，从而使 Maximus 能适当调整基础设施规模、消除资源浪费并提高绩效。凭借它的能力，工程师便能专注于更高价值的任务，而自定义分组和策略功能则可确保决策与应用程序层级保持一致。IBM 与 Maximus 开展密切合作来量身定制解决方案，以将手动的被动流程转变为自动化的主动优化。正如 Maximus 云技术副总裁 Chris Ray 指出的那样：“Turbonomic 为我们提供了优化支出和大规模提高绩效所需的可见性。由于主流云供应商拥有超过 1,000 种计算实例类型，因而使用技术来评估正确的选项是跟上步伐的唯一途径。”
云运营转型和 IBM Turbonomic 的实施帮助 Maximus 实现了可衡量的效率提升和成本节约。该公司消除了过度配置情况，简化了资源分配，提高了应用程序性能，从而增强了针对政府客户的服务交付能力。随着新功能的到位，工程师现在可专注于更高价值的任务，而 Turbonomic 则可确保工作负载获得其所需的资源。Chris Ray 继续说道：“这种优化有可能带来显著的持续节约。如果能在全年 365 天 24 小时运行的数千个资源中，每小时减少几美分的计算和存储成本，累积起来就可带来非常可观的收益。”全球战略合作伙伴加速副总裁 Marie Russell 表示：“事实证明，IBM 是值得信赖的顾问和合作伙伴。Turbonomic 是我们组织所需的推手，可自动大规模调整规模、改善运营并强化绩效，以便我们的工程师能专注于为公民服务的使命成果。”
除了财务影响之外，Maximus 还增强了无缝、公平获取政府实体所提供关键服务的能力。展望未来，Maximus 计划扩大 Turbonomic 在全球的采用率，并实施其 FedRAMP 授权版本（可在 FedRAMP 市场中获取），以支持联邦客户。Chris Ray 表示：“Turbonomic 不仅仅是一种工具，它还是文化与运营变革的催化剂。它可帮助我们的工程师更快地评估和纠正大小不当的工作负载，从而减少潜在生产问题、降低成本并在某些情况下同时实现这两点。”
Maximus 成立于 1975 年，其总部位于弗吉尼亚州泰森斯，该公司可提供技术驱动式服务与解决方案，从而帮助政府机构向公民提供关键计划。Maximus 致力于为联邦、州与地方客户提供服务，并专注于通过创新和运营效率来改善公共服务交付。
IBM Turbonomic 是一个人工智能驱动式平台，它能持续分析应用程序需求，并为计算、存储和网络资源的变更生成可操作的建议，从而在优化成本的同时确保性能。通过整合多个数据源和推荐操作，Turbonomic 有助于组织在混合与多云环境中自动执行资源决策、消除浪费、确保绩效并提高运营效率。
© Copyright IBM Corporation。2025 年 1 月。
IBM、IBM 徽标和 Turbonomic 是 IBM Corp. 在世界各地司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。