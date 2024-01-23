不同年龄的儿童和成年人都对南极洲充满好奇——这不足为奇。“南极有很多令人震惊的有趣事实。”Mawson’s Huts 首席执行官兼一家南极旅游公司的老板 Greg Carter 说道，“南极洲是最冷、最高、最干燥的洲。据官方说法，那里是一片沙漠。那里降水很少，有些区域有几百万年没下过雪了。南极洲拥有世界 90% 的淡水量。如果整个南极洲全部融化，海平面将上升 60 米。”

对于有幸前往南极的人来说，这是一趟改变人生的体验。“去过南极的人都会说，南极之行会改变你，让你变得谦卑。”Carter 说，“经典的说法就是，你仿佛进入了另一个星球，但其实还在地球上。”

澳大利亚的南极探险历史悠久，澳大利亚地质学家和南极探险家 Douglas Mawson 爵士并不广为人知的非凡探险便是印证。为了保护这一遗产，1997 年成立了 Mawson’s Huts 基金会。这是一家非营利组织，致力于保护南极洲和澳大利亚在南极洲的探险史。

当时，位于南极洲东部丹尼森角（地球上风最大的地方）的 Mawson's Huts（1911-1914 年 Mawson 率领的澳大利亚南极探险队大本营的四栋建筑）虽仍保存完好，但十分破旧。24 年后，这些小屋仍然在大风中屹立不倒，因为基金会与澳大利亚南极局 (Australian Antarctic Division) 共同资助了 15 次大型保护远征。