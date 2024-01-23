“南极洲是什么味道的？”关于地球最南端的大洲，只有孩子才会问出这种问题，也确实这样问过。这只是让儿童帮助填充 Antarctic Explorer 的众多活动之一，Antarctic Explorer 是一个在 IBM Cloud® 上运行的 AI 驱动的新型学习平台。
不同年龄的儿童和成年人都对南极洲充满好奇——这不足为奇。“南极有很多令人震惊的有趣事实。”Mawson’s Huts 首席执行官兼一家南极旅游公司的老板 Greg Carter 说道，“南极洲是最冷、最高、最干燥的洲。据官方说法，那里是一片沙漠。那里降水很少，有些区域有几百万年没下过雪了。南极洲拥有世界 90% 的淡水量。如果整个南极洲全部融化，海平面将上升 60 米。”
对于有幸前往南极的人来说，这是一趟改变人生的体验。“去过南极的人都会说，南极之行会改变你，让你变得谦卑。”Carter 说，“经典的说法就是，你仿佛进入了另一个星球，但其实还在地球上。”
澳大利亚的南极探险历史悠久，澳大利亚地质学家和南极探险家 Douglas Mawson 爵士并不广为人知的非凡探险便是印证。为了保护这一遗产，1997 年成立了 Mawson’s Huts 基金会。这是一家非营利组织，致力于保护南极洲和澳大利亚在南极洲的探险史。
当时，位于南极洲东部丹尼森角（地球上风最大的地方）的 Mawson's Huts（1911-1914 年 Mawson 率领的澳大利亚南极探险队大本营的四栋建筑）虽仍保存完好，但十分破旧。24 年后，这些小屋仍然在大风中屹立不倒，因为基金会与澳大利亚南极局 (Australian Antarctic Division) 共同资助了 15 次大型保护远征。
学习平台预计将每年惠及 100,000 名澳大利亚学生
平台数据库目前已填充了超过 500 个南极相关问题的答案
Mawson's Huts 基金会有两个宗旨。其中一个重要使命是保护 Mawson 的遗产，包括澳大利亚对南极洲 42% 的领土主张。“但我们也教育学生和其他人，帮助他们了解这片大陆以及维持其原始环境的重要性。”Carter 表示，“对我来说，这一个非常重要的使命：激发下一代科学家和想要改变世界的人。”
为此，基金会推出了多个南极教育项目，包括在澳大利亚霍巴特建立了一座博物馆，该博物馆是 Mawson’s Huts 的全尺寸复制品；开往各地区学校的“科学与可持续发展”主题巴士；以及澳大利亚南极节，每隔一年在澳大利亚霍巴特举行。
IBM 业务合作伙伴 ISW 的董事总经理 Ian Warner 在基金会领导的带领下，参观了 Mawson’s Huts 复制品博物馆，然后萌生了创建交互式 AI 学习平台的想法。Warner 回忆道：“然后我们一起喝茶。我说，‘我们可以利用 AI 将这一体验再提升一个档次。’如果我们使用 IBM Watson 技术，让学生可以提出有关 Mawson’s Huts 和南极洲的各种问题，并立即得到答案，怎么样？”ISW 和基金会便开始合作，为实现这一想法奠定基础。
2020 年，各种情况共同推动了项目的进展：ISW 找到了合适的人员；由于新冠疫情的威胁，远程教育需求十分迫切。合作开发交互式、视觉效果丰富的学习平台迅速推进，ISW 负责技术部分，基金会则负责采购底层内容。
该学习平台在 IBM Cloud 上运行，儿童和其他人无论身在何处，都可以通过浏览器访问。用户通过基于浏览器的界面提交问题，学习平台利用 IBM watsonx Assistant 提供的 AI 驱动的自然语言处理 (NLP) 功能来理解问题，并检索存储在 IBM Cloud Object Storage 中的相关媒体（视频、图像和文档），从而提供适当的答案。
为了获得更深入的交互体验，平台还提供了 IBM Watson Speech to Text 和 IBM Watson Text to Speech AI 功能可选项，让残疾学生不需要用手也可使用，以及提供其他便利。
Mawson's Huts 基金会可以联系各种各样的主题专家，为平台提供问题和答案。“基金会建立了一个杰出的人才网络，由考古学家、保护人员、野生生物专家和气候学家以及陪同探险的医务人员组成。”Carter 说，“到目前为止，我们已经针对数千个与南极相关的问题收集了 500 多个答案。”
他继续说道：“在此之前，没有一个地方拥有这所这些信息。它们散落在各地。教育激发是这个平台的王牌——激发人们去讨论南极洲的历史、南极国际合作、动物和磷虾、气候。”
学生和老师提出的问题也为底层内容提供了全新的现实视角。Carter 说：“我们发现，孩子们提出的有些问题，我们之前都没有考虑过。他们喜欢问‘早期的探险队杀了多少只企鹅？’‘他们吃企鹅吗？味道怎么样？’这样的问题来快速了解事实。这些都是很重要的好问题。”
现在，构建和填充平台的合作工作继续推进。“我们取得了巨大进展，团队在过去六个月中完善了 15 个主题。对我们来说，这是一个条陡峭的学习曲线。”Carter 表示，“但 ISW 使用 IBM Watson 和云技术进行汇总，表现非常出色。”
教师和学生对平台测试版的初步反应非常好。下一阶段将对平台进行微调，尽可能多囊括一些儿童提出的问题，并进行额外的测试。
尽管有澳大利亚国家课程，但每个州和地区都有责任落实南极教育，将宽泛的课程转化为更具体的内容。Mawson’s Huts 基金会正在与多个州合作编写南极相关内容，供教师在课堂上使用。
因此，在平台准备进入学校（目前定于澳大利亚 2022 学年初）之前，Carter 计划寻求澳大利亚国家及各州教育部门的认可，首先从新南威尔士州和塔斯马尼亚州入手。然后，基金会将开始联系学校，希望学校使用该平台作为教学和学习工具。
据基金会估计，如果一切按计划推进，Antarctic Explorer 平台最终每年可以在澳大利亚覆盖多达 10 万名小学生。平台在澳大利亚站住脚跟后，基金会就会考虑扩大其覆盖范围。
Carter 说：“我非常看好在其他国家推出该平台。特别是签署了《南极条约》的国家，以及参与我们南极节的所有大使馆，这些地区都很有潜力。特别是考虑到在南极洲的国际合作，各国开展了不可思议的合作。”
事实上，已经有几个国家表现出了兴趣。Carter 表示：“我经常与英国南极遗产信托基金会和新西兰南极遗产信托基金会合作。他们对 Antarctic Explorer 以及在他们国家推广使用非常感兴趣。”
就 ISW 而言，该平台在技术和创造力方面开辟了其他的可能性。“我们看到了使用这种方法为其他博物馆和组织开发学习平台的机会。”Warner 说道，“显然，IBM 的 AI 工具将是帮助我们进入这些市场的合理选择。”
随着平台的不断发展，基金会也将继续推进其保护南极小屋的使命。他访问了南极洲后，Carter 对学生最初提出的问题也有了答案：
“是的，南极洲确实有气味——尤其是在你靠近企鹅时。”
Mawson's Huts 基金会（ibm.com 外部链接）总部位于澳大利亚悉尼，是一家非营利组织，致力于保护南极洲东部丹尼森角历史悠久的小屋——1911-1914 年，Mawson 率领的澳大利亚南极探险队修建了这些小屋。自 1996 年成立以来，基金会已与澳大利亚南极局共同资助了 15 次前往保护小屋的远征，以及许多有关澳大利亚南极遗产的教育项目。
ISW （ibm.com 外部链接）总部位于塔斯马尼亚州巴特里角，是一家私营的云和 IT 服务提供商，在澳大利亚和其他国家实施解决方案。公司成立于 1996 年，各种基础设施和软件解决方案都通过了主要技术提供商的认证。公司提供咨询、许可、开发、实施、托管服务等各种服务，为 IT 项目提供支持。
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美国出品，2021 年 12 月
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