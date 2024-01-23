Mastercard 采用了 IBM Watson Advertising Accelerator，这是 IBM Watson Advertising 的 Call for Creative 计划的一部分，该计划为 5 家高级广告商提供了一个可以免费使用的 Accelerator 实例，前提是以开放和有目的的方式使用。

Accelerator 使用 AI 快速且持续地了解哪些创意元素会引起每个受众的共鸣，其根据不仅来自消费者的反应，还来自许多其他关键信号，例如 DMA、设备类型和一天中的时间。



Mastercard 利用 Accelerator 来预测和提供最有可能与消费者相关和有吸引力的创意元素的广告单元，从而提高参与度和行动，最终为消费者提供指导，发现创意见解，并展示 AI 带来积极变化的力量。



Mastercard 还收获了宝贵的创造性洞察，例如：

