IBM Watson Advertising Accelerator 利用 AI 根据消费者反应、天气和时间等关键信号来预测创意元素的最佳组合，从而大规模提供个性化、高性能的创意。
当我们国家和世界其他国家/地区正在努力解决我们所处时代一些最具挑战性的问题时，各品牌需要调整他们与消费者接触和沟通的方式。
鉴于这一点，Mastercard 借助 IBM Watson Advertising，向消费者宣传他们与《抵抗癌症》(Stand Up to Cancer) 的合作关系，以及他们捐赠高达 400 万美元来资助癌症研究的活动。
Mastercard 采用了 IBM Watson Advertising Accelerator，这是 IBM Watson Advertising 的 Call for Creative 计划的一部分，该计划为 5 家高级广告商提供了一个可以免费使用的 Accelerator 实例，前提是以开放和有目的的方式使用。
Accelerator 使用 AI 快速且持续地了解哪些创意元素会引起每个受众的共鸣，其根据不仅来自消费者的反应，还来自许多其他关键信号，例如 DMA、设备类型和一天中的时间。
Mastercard 利用 Accelerator 来预测和提供最有可能与消费者相关和有吸引力的创意元素的广告单元，从而提高参与度和行动，最终为消费者提供指导，发现创意见解，并展示 AI 带来积极变化的力量。
Mastercard 还收获了宝贵的创造性洞察，例如：
Mastercard（ibm.com 外部链接）是一家支付行业的全球性科技公司。他们的使命是连接并推动包容性数字经济的发展，通过打造安全、简洁、智能和方便的交易，惠及全球所有人。
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2021 年 4 月在美国制作。
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