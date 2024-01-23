Mankind Pharma 是印度发展最快的制药商之一，提供覆盖 17 个治疗领域的 1,000 余种产品。为了确保社会各阶层都能获得平价优质药品，公司已将业务扩展到 34 个国际市场，包括北美、非洲和亚洲国家。

Mankind Pharma 集团首席信息官 Pramod Gokhale 解释道：“五年来，我们的业务不断发展壮大。我们的中期目标是年收入达到 10 亿美元。为全球数百万消费者提供产品，将极大地帮助我们实现这一目标。”



现金流和运营成本是 Mankind Pharma 的重点关注。要在确保利润的同时向全球数百万人提供平价药品，对现金流和成本的严格控制至关重要。为了推动高效运营，公司十多年来一直依靠 SAP ERP 解决方案分析集团业绩并指导战略决策。



“我们的业务依赖于数据，近年来分析工作负载的数量和速度呈爆炸式增长，”Pramod Gokhale 继续道。“我们依靠 SAP 解决方案来支持包括生产计划和库存管理在内的许多关键流程。渐渐地，我们的 SAP ERP 数据库膨胀到 5 TB，关键报告可能需要 24 小时才能完成。”

