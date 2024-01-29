Majid Al Futtaim 是一家总部位于阿拉伯联合酋长国的组织，该组织于 1995 年将法国杂货零售商家乐福引入该地区。作为家乐福品牌的特许经营商，Majid Al Futtaim Retail 在中东、非洲和亚洲的 16 个国家/地区经营着约 450 家家乐福门店。这些商店每天为 750000 多名顾客提供服务，雇用 37000 多名员工。
阿联酋的购物模式和购买行为与世界其他地方截然不同。需求来自代表不同国籍的消费者，该公司无法对消费者定型，将国籍与商品种类联系起来。这一战略在该地区已不再有效。
为了推动数据驱动型决策，Majid Al Futtaim Retail 现有一个本地部署数据仓库和分析解决方案。但该解决方案需要太多的手动干预才能运行。SQL 脚本编码速度太慢，无法应对日益增长的数据需求和市场复杂性，尤其是在家乐福推出新的客户忠诚度计划并将其地区网点增加了近一倍之后。
以数据为导向的决策对市场的影响比以往方法快 2 倍
处理运营数据请求的速度比以前的方法快 3 倍，以支持更快的决策制定
Majid Al Futtaim 在 2015 年至 2019 年期间的数据量增长了 300%。与此同时，顾客交易率大幅提高，家乐福门店数量增加了两倍。
由于后端系统网络复杂且市场变化，Majid Al Futtaim 需要一个可持续的数据仓库和分析解决方案，并且能够回答业务经理提出的一系列不断变化的问题。该公司认识到，要想领先于竞争对手，其决策制定必须以数据为导向。
Majid Al Futtaim Retail 开始规划一个由其内部数据工程团队开发的解决方案，并考虑组建一个技术团队来构建、运行和维护新的数据仓库。最初的计划是由在编数据工程师建立一个定制解决方案。但在管理层考虑到开发一个全面的数据仓库解决方案所需的资源数量后，该公司选择了对其分析和数据仓库平台进行现代化改造。
最初邀请了包括 IBM 在内的五家供应商来提供数据仓库解决方案的概念验证 (POC)。IBM 地区团队（包括 IBM 开发人员和零售行业专家）在极其紧迫的期限内提交了一份 POC 提案，满足了 Majid Al Futtaim 的所有要求。
该 POC 基于 IBM® Netezza® Performance Server 数据仓库和分析平台，可在本地部署服务器和云服务上进行部署。通过提供经过调整和预配置的硬件和软件，IBM 能够提供其他供应商无法比拟的混合云解决方案。
Majid Al Futtaim Retail 的经理们很清楚 POC 的结果。IBM 解决方案满足了公司当前的所有需求以及未来的要求。它简化了数据和分析平台架构，为高级分析和数据模型开发提供了一个统一的数据联通器，并内置了治理功能。
IBM 全面负责所有硬件和软件组件，与 Majid Al Futtaim Retail 密切合作，实施完整的解决方案，确保顺利迁移。此外，由于 COVID-19 的限制，IBM 团队即使进行远程工作也能成功完成部署，对业务流程没有造成任何影响。
通过运营高性能数据仓库系统，Majid Al Futtaim Retail 能够通过改进的数据决策能力，更快地与利益相关者取得联系。该公司还在数据货币化举措方面取得了进展。
IBM Netezza Performance Server 解决方案有助于确保 Majid Al Futtaim Retail 运营的数据平台快速、可扩展并在各业务部门实现标准化。该平台还为下一代数据分析和 AI 做好了准备，并为家乐福的所有相关数据提供了单一的真实版本。
现在，Majid Al Futtaim Retail 可以将更多精力放在高级分析上，而不是数据管理上。该公司可以利用故障快速处理机制来定义情景，使用数据科学工具来快速评估模型，并最终更快地推向市场。响应业务请求的周转时间缩短了 100%，从而能够更快地整合新的数据集。
Majid Al Futtaim外部链接总部位于阿联酋，是一家阿联酋控股公司，1995 年将法国杂货商家乐福公司引入该地区，目前在中东、非洲和亚洲 30 多个国家/地区拥有该品牌的特许经营权。如今，Majid Al Futtaim Retail 在 16 个国家/地区经营着近 450 家家乐福门店，每天为 750000 多名顾客提供服务，员工总数超过 37000 人。
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美国出品，2022 年 8 月。
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