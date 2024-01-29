Majid Al Futtaim Retail 开始规划一个由其内部数据工程团队开发的解决方案，并考虑组建一个技术团队来构建、运行和维护新的数据仓库。最初的计划是由在编数据工程师建立一个定制解决方案。但在管理层考虑到开发一个全面的数据仓库解决方案所需的资源数量后，该公司选择了对其分析和数据仓库平台进行现代化改造。

最初邀请了包括 IBM 在内的五家供应商来提供数据仓库解决方案的概念验证 (POC)。IBM 地区团队（包括 IBM 开发人员和零售行业专家）在极其紧迫的期限内提交了一份 POC 提案，满足了 Majid Al Futtaim 的所有要求。

该 POC 基于 IBM® Netezza® Performance Server 数据仓库和分析平台，可在本地部署服务器和云服务上进行部署。通过提供经过调整和预配置的硬件和软件，IBM 能够提供其他供应商无法比拟的混合云解决方案。

Majid Al Futtaim Retail 的经理们很清楚 POC 的结果。IBM 解决方案满足了公司当前的所有需求以及未来的要求。它简化了数据和分析平台架构，为高级分析和数据模型开发提供了一个统一的数据联通器，并内置了治理功能。

IBM 全面负责所有硬件和软件组件，与 Majid Al Futtaim Retail 密切合作，实施完整的解决方案，确保顺利迁移。此外，由于 COVID-19 的限制，IBM 团队即使进行远程工作也能成功完成部署，对业务流程没有造成任何影响。