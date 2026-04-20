马德里通过整合城市服务中的资产、工作流程与质量指标，提升管理透明度与弹性，为智能体式AI的应用未来奠定基础。
马德里市议会运营着欧洲规模最大、复杂度最高的城市服务生态系统之一，每年管理数百万项资产、数十万次检查工作与超 100 万件市民诉求，覆盖各类地理位置分散的核心城市基础设施，包括道路照明、绿地、公共空间、垃圾回收、环境监测及交通相关设施。长期以来，支撑各类服务的系统独立运行，库存管理、维护、检查、计费与市民通知等功能分散在互不连通的应用程序中。这种分散化模式降低了管理可见性，延长响应时长，也难以统一衡量各服务商与部门的工作绩效。
随着运营需求持续增长，突发状况也暴露出城市服务在弹性方面的短板，马德里需在预算与资源有限的前提下，协调超 25 家服务商，适配多样化服务模式与更严格的服务等级协议。马德里从按服务工作量付费转向按服务效果付费，这一转变需要统一的质量指标与集中监管，而传统工具无法满足该需求。正如马德里市议会信息技术总监 Juan Corro 所言，马德里“需要以更少的资源创造更多价值。”城市管理者意识到，局部优化已无法满足需求，他们需要搭建统一的运营核心系统，实现数据整合、规模化质量管控，确保每一笔支出都能为市民创造切实可见的价值。
团队面临的关键抉择在于：是搭建定制化系统，还是选用成熟平台快速部署，降低延期与故障风险。团队之所以为 MiNT 选用 IBM Maximo Application Suite (MAS)，是因为该平台可即刻满足需求，提供标准化流程、共享运营核心以及覆盖全市近 500 万项资产的统一库存，无需耗费数年开展定制开发。
在此基础上，MiNT 将资产、维护、公用事业监管与市民上报整合为统一服务体系，每月连接超 25 家服务企业、多个部门及数百万项运营事务。
特许经营商照常提供服务，而资产数据、工作订单、指标与工作流程等信息均由市政府统一留存，搭建起持续优化所需的管理体系与长期可视能力。这种信息管控权已成为马德里的战略优势之一，平台整合数据流后，城市便具备了优化服务交付、考核与改进模式的基础条件。
MiNT 为马德里搭建了统一运营核心，为管理人员、检查人员与各类服务商提供清晰的关键绩效指标 (KPI) 与近实时可视数据，便于统筹全市工作优先级、加快响应速度并考核工作成效。涵盖近五百万项资产的统一地理空间库存，可保障跨部门、跨供应商的标准化维护、质量管控与合同监管工作落地。如今可放心管控运营规模，平台通过标准化、可审计的工作流程，每年处理 250 万份工作订单与超 100 万条市民通知，强化责任落实，推动运营从被动问题处理转向主动式全市服务管理。
每月 70,000 次自动化检查与持续数据流为管理透明化与绩效考核提供支撑，超 8,000 万条记录（含海量车队远程信息处理数据）汇入共享仪表板，支持服务等级协议核验、合同履约考核与开放数据计划，提升日常调度与长期规划的精准度和时效性。即便处于需求高峰或突发状况，服务也能实现从上报到解决的无缝衔接，为市民提供更高效、稳定的服务，减少交接环节，让一线团队与市民能够清晰掌握服务进度。
在此基础上，马德里将进一步拓展自动化应用，向智能体式AI迈进，拓展更具包容性的数字化优先服务渠道，运用AI辅助运营，让城市服务更具交互性、前瞻性与普惠性，IBM 是这一进程中的核心合作伙伴。
马德里市政府 (Ayuntamiento de Madrid) 为 350 万市民提供全市范围服务，涵盖交通、垃圾处理、公园、照明、检查等多个领域。市政府依托一体化城市公共服务平台 MiNT，集中管理城市资产库存，连接马德里全市的市民、承包商与工作人员。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。