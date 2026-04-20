马德里市议会运营着欧洲规模最大、复杂度最高的城市服务生态系统之一，每年管理数百万项资产、数十万次检查工作与超 100 万件市民诉求，覆盖各类地理位置分散的核心城市基础设施，包括道路照明、绿地、公共空间、垃圾回收、环境监测及交通相关设施。长期以来，支撑各类服务的系统独立运行，库存管理、维护、检查、计费与市民通知等功能分散在互不连通的应用程序中。这种分散化模式降低了管理可见性，延长响应时长，也难以统一衡量各服务商与部门的工作绩效。

随着运营需求持续增长，突发状况也暴露出城市服务在弹性方面的短板，马德里需在预算与资源有限的前提下，协调超 25 家服务商，适配多样化服务模式与更严格的服务等级协议。马德里从按服务工作量付费转向按服务效果付费，这一转变需要统一的质量指标与集中监管，而传统工具无法满足该需求。正如马德里市议会信息技术总监 Juan Corro 所言，马德里“需要以更少的资源创造更多价值。”城市管理者意识到，局部优化已无法满足需求，他们需要搭建统一的运营核心系统，实现数据整合、规模化质量管控，确保每一笔支出都能为市民创造切实可见的价值。