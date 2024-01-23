该保险公司利用 IBM® Software Services for WebSphere® 部署 IBM WebSphere 软件，更新并增强系统性能。

业务挑战案例 为了提高生产效率，提供卓越的可用性，该保险公司希望将系统升级。

变革 该保险公司利用 IBM Software Services for WebSphere 部署 IBM WebSphere 软件，更新并增强系统性能。

WebSphere Application Server 是我们下一代系统所用的平台，运行了 26 个不同的环境，涵盖我们 80% 甚至更多的任务关键型业务。很高兴地告诉你们，自升级以来，我们没有遇到过任何问题。 Director of IT Insurance Company