银行保函是全球金融体系的支柱。但是，签发银行保函的传统流程非常耗时，而且在其整个生命周期内对其进行管理可能充满挑战。这是因为，到目前为止，典型的银行担保一直是纸质文件。
银行保函是由银行或保险公司做出的无条件承诺，证明债务人的债务将得到履行。潜在租户通常会使用保函代替现金押金或租金保证金来获得商业地产租约。它们还用于多个行业的金融交易，以确保合同安全。
目前，澳大利亚和新西兰约有 11500 家零售商依赖于通过人工工作流程创建的纸质保函。这使得签发保函成为一个繁琐的来回过程。
由于纸质文件容易伪造，担保过程容易出现欺诈。此外，成本高昂，而且很难监控。房东需要管理和存储保函（通常存放在防火保险箱中），并根据物业租赁合同进行手动核对。而文件一经发出，银行就看不到它了。对于最终客户来说，该过程非常繁琐，每延迟一次就意味着他们的营业时间延长了许多。
澳大利亚和新西兰的 11500 家零售商一直依赖纸质保函
创建保函的时间从 30 天缩短到 1 天
此外，每当利率发生变化或租约需要续签时，银行都必须签发新的保函，并就每一项变化进行谈判，这可能是一个艰难的过程。银行、房东和租户都不想在几周内来回传递文件，他们需要一个对所有相关方都合理的工作流程。
澳大利亚新西兰银行集团 (ANZ) 银行服务负责人兼银行与科技公司联盟 Lygon 1B 董事长 Nigel Dobson 表示：“租户、银行和房东之间就银行保函进行谈判的过时流程确实需要数字化。我们将澳大利亚最大的三家银行与一家领先的物业管理公司联合起来，共同解决这些问题，颠覆行业格局。
“为了更好地服务我们的客户，我们希望提供一种现代、数字化且可在多银行环境中使用的保函解决方案，”Dobson 继续说。
2017 年，ANZ 与 IBM® Research 接洽，提出其希望数字化的一系列业务流程，其中之一就是银行保函的相关流程。
银行和研究团队共同确定，区块链是潜在解决方案的关键组成部分，可以改变所有相关组织的保函生命周期，包括签发、修改、取消和任何索赔。
“我们决定开展一个概念验证 (POC) 项目，以证明我们可以将银行担保流程数字化。区块链是我一直热衷的东西，”Dobson 说，“我们正在寻找一个真正独特的跨行业用例。就是这样。
“与 IBM 合作是一个非常容易的决定。我们有一个企业用例，我们需要一个银行级解决方案—我们相信 IBM 能够提供这种解决方案。”
ANZ 邀请另一家银行西太平洋银行加入 POC。两家银行的客户、购物中心公司 Scentre Group Limited 也同意参与。在 IBM Cloud® 上的 IBM Blockchain Platform 的支持下，成功的 POC 应用了区块链安全、透明和不可变的分布式账本技术 (DLT)，以规范和管理银行保函。
“区块链在企业环境中的一大优势是多方之间的信息核对。这并不是说我们不信任这些各方，我们只是想确保我们的系统能够完美地相互通信，”Dobson 说。
2019 年，澳大利亚联邦银行 (CBA) 与 ANZ、西太平洋银行、Scentre Group 以及 IBM Global Business Services 的区块链团队和 IBM Research 团队共同组建了名为 Lygon 1B Pty Ltd. 的联合企业。两家公司共同着手设计和开发一个生产级原型，利用实时数据为零售物业租赁提供具有法律约束力的保函。
时至 2020 年 6 月，Lygon 联合企业的高管认为该解决方案具有商业价值，并与 IBM Global Technology Services 合作，提供并管理一个生产平台。Lygon 还依靠 IBM Security Services 来帮助确保该平台（将以服务形式提供）的设计具有高可用性和安全性。
“Lygon 平台的商业化是澳大利亚乃至全球区块链技术的一个重要里程碑。在对数字技术的需求空前强烈的今天，我们在两年内从一个概念验证发展成为一家新成立的公司，并推出了商用平台，”Dobson 说道。
通过 Lygon 平台，租户可以在线申请保函，房东可以设定条款，然后租户和银行可以审查保函。为了满足对数据共享、协调和同步的多边解决方案的需求，该平台包括基于 Linux 基金会的 Hyperledger Fabric 的 DLT。各方就文件达成一致后，文件将以标准化、可追踪的方式存储在 DLT 中，并得到各方的信任。
这种三方对话完全可以通过数字方式进行。不涉及任何纸张。以前，处理银行保函所需的时间—从申请人提出保函申请到完成保函—长达 30 天。如今，这一过程可在一天内完成。
“我们从流程中消除的摩擦非同寻常，”Dobson 说。“从申请人的角度来看，他们节省了一个月。从受益人的角度来看，他们获得了一个可以在整个生命周期内进行管理的数字化工具。而签发人则处于中间位置，能够看到正在发生的一切，并确信自己完全合规。
“这是一个三赢的局面，非常难得。我们很高兴能够切实改善和提升三方的体验、时间安排和成果。”
该解决方案将于 2020 年底全面推出，预计 Lygon 将加入许多保函签发人和受益人。在此之后，该计划继续向其他市场扩张，并探索开发支持相关仪器和业务流程的其他能力。
“Lygon 的成立是为了将具有数百年历史的纸质流程带入 21 世纪，使多方能够以简单的方式进行协作，”Dobson 说。“我相信，我们已经创建了一个简单、优雅的数字解决方案，这正是客户所需要的。
将银行保函数字化后，我们基本上改变了三方合同。我们已将文件、流程及其背后的合法性数字化。”
Dobson 总结说：“我们将 IBM 视为出色的合作伙伴，不仅因为他们投入资源并真正致力于该项目，还因为他们和我们一样对解决银行保函问题感到兴奋。”
Lygon于 2019 年在澳大利亚维多利亚州墨尔本成立，是一个通过 Lygon Blockchain Platform 实现银行保函流程数字化的联合企业。成员包括澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 (ANZ)、西太平洋银行、澳大利亚联邦银行、Scentre Group Limited 和 IBM 澳大利亚公司。
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2020 年 10 月在美国制作。
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