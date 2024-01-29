银行保函是由银行或保险公司做出的无条件承诺，证明债务人的债务将得到履行。潜在租户通常会使用保函代替现金押金或租金保证金来获得商业地产租约。它们还用于多个行业的金融交易，以确保合同安全。

目前，澳大利亚和新西兰约有 11500 家零售商依赖于通过人工工作流程创建的纸质保函。这使得签发保函成为一个繁琐的来回过程。

由于纸质文件容易伪造，担保过程容易出现欺诈。此外，成本高昂，而且很难监控。房东需要管理和存储保函（通常存放在防火保险箱中），并根据物业租赁合同进行手动核对。而文件一经发出，银行就看不到它了。对于最终客户来说，该过程非常繁琐，每延迟一次就意味着他们的营业时间延长了许多。