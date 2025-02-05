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Case Studies
Lowe's
实现流程现代化和加速敏捷交付是企业持续创造价值并在市场上保持竞争力的关键驱动因素。对于 Lowe's（ibm.com 外部链接）而言，这些因素在加快上市速度、加强战略协调和提高团队工作效率的过程中发挥了重要作用。
Lowe's 是世界上最大的家装零售商之一。Lowe’s 成立于 1921 年，从北卡罗来纳州北威尔克斯伯勒的一家商店发展成为一家拥有超过 300,000 名员工的国际企业，致力于帮助房主、租户和专业人士改善家居和业务。
2017 年，Lowe's 的 IT 领导团队认识到，该公司需要在技术组织内部进行变革，从而加速价值创造，推动可持续增长。
IT 领导者希望完全控制影响客户体验的各个方面，包括架构、开发和性能。他们希望从业务部门获得早期反馈并做出实时决策，重点关注增量、模块化交付。领导者试图改变组织管理交付的方式，从衡量输出和活动转向衡量交付的实际价值。
“我们希望拥有重要的体验，加快提供价值，并以价值导向为重点开展运营，”Lowe's 技术业务管理总监 Kelley Wendelborn 说。
为了实现这些目标，该组织需要采用敏捷方法。然而，当时只有少数工程和交付团队在遵循敏捷方法。
“那时，这是一项草根工作，”Lowe's 技术业务管理高级经理 Anita Selman 说，“但我们开始关注产品管理，以及我们的运营流程需要如何改变以支持产品模型和敏捷交付。”
据 Selman 称，变革的最大催化剂是改变公司为科技组织提供资金的方式。从历史上看，Lowe's 使用成本中心方法来管理技术支出。但这种方法造成了孤立的成本观点，与业务价值毫无关联。
“它的层级架构非常严格，注重部门所有权或支出池所有权，”Lowe's 技术财务高级经理 Chris Ross 说，“我们确实需要了解我们所投资的产品以及这些产品为企业带来的价值。”
随着 Lowe's 大力推进转型，公司领导层认识到需要提高公司技术支出的透明度。他们需要一个应用程序，使他们能够管理团队的工作并使支出与战略计划保持一致。为了满足这一需求，Lowe's 实施了 IBM® Apptio 平台和 IBM Targetprocess 解决方案。
Lowe’s 使用 IBM Apptio 将财务和运营数据结合到统一的成本模型中，并使用行业标准的成本分类法，从而更好地了解 IT 支出。该公司利用 IBM Targetprocess 动态管理工作、资源和投资组合，并使其与业务战略保持一致。
“我们高度利用 Apptio 集成有关我们的基础设施、服务台、应用程序开发等的大量信息，并将其导入 Targetprocess，”Wendelbon 说。
企业敏捷方法的主要功能在于，它可以帮助组织从项目思维转向产品思维。IBM Apptio 与 IBM Targetprocess 的结合为 Lowe's 实现“向产品转变”提供了强大的推动力。通过这种组合，Lowe’s 增强了财务和 IT 之间的协作，简化了预测流程，并提供了与业务价值相关的整体成本视图。
“我们绝对不希望使用工具来驱动我们的流程，但在 Targetprocess 之前，我们以前的工具非常注重项目且以项目为导向，”Wendelborn 说，“对于 Targetprocess，它以团队为导向。尽管我们已经转向产品和团队，但对于很多人来说，他们仍然使用旧工具，因此仍保留了旧思维模式。转向团队（以及分配给产品的团队）对我们的旅程有所帮助。”
加快上市速度
此次转型带来的最显著优势之一是，Lowe’s 能够根据市场的变化快速调整并提供新功能。与可能限制灵活性且基于项目的资金不同，基于产品的资金更具活力。
“由于我们从产品角度提供资金，从产品角度审查项目，因此我们可以加快产品上市速度，”Ross 说，“例如，为应对新冠疫情，我们不得不转向在线购买、店内提货的模式。由于我们为稳定的团队和产品提供资金，而不是被项目资助方法所束缚，因此我们很容易保持活力，改变我们的优先事项，并朝着那个方向发展。”
提高团队工作效率和战略一致性
Ross 表示，工作效率对 Lowe's 的重要性不容低估。“提高工作效率意义重大，”他说。该公司通过多种方式使用 Targetprocess，以帮助团队最大限度地利用它。
“我们的技术团队利用 Targetprocess 把握时间，”Ross 说，“这样，我们就能确定任务、完成任务所花费的时间，接着汇总时间并将其转化为资本价值。然后我们就可以与技术合作伙伴合作，确定已经完成哪些工作。”
Ross 补充道：“通过确保员工队伍从事正确的产品工作并简化他们输入时间的方式，我们已经能够优化员工队伍的协调性。这确实提高了他们的工作效率。让我们的开发人员和技术合作伙伴更轻松地完成工作确实可以提高工作效率。”
IBM Targetprocess 帮助减少了管理任务。团队现在可以最大限度地利用时间从事对公司有意义的工作，这对 Lowe's 来说是一个巨大的优势。正如 Ross 所说，“让技术做技术是一个很大的优势。”
减少旧版应用程序
在 IBM Apptio 和 IBM Targetprocess 的支持下，通过转向产品方法，Lowe's 能够提高成本可见性、使工作与战略计划保持一致以及提供对技术支出的细致洞察分析。这一过程使他们能够淘汰一些旧版应用程序，从而提高公司的利润率。
“从产品角度看待事物使我们能够对应用程序进行合理化调整，并将旧版应用程序池的规模减少 10%，”Ross 说。
后续步骤
利用 IBM Targetprocess，Lowe's 继续推进敏捷化进程。虽然该公司在实现技术组织方面取得了巨大进展，但市场仍在不断变化，公司领导者每天都在专注于为客户提供更多价值的方法。
如今，IBM Apptio 和 IBM Targetprocess 通过支持资源管理、时间管理和产品运营以及在整个技术组织中提供成本透明度，继续帮助 Lowe's 实现增加价值创造的目标。
Lowe’s（ibm.com 外部链接）是世界上最大的家装零售商之一。Lowe’s 成立于 1921 年，从北卡罗来纳州北威尔克斯伯勒的一家商店发展成为一家拥有超过 300,000 名员工的国际企业，致力于帮助房主、租户和专业人士改善家居和业务。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。