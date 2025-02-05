实现流程现代化和加速敏捷交付是企业持续创造价值并在市场上保持竞争力的关键驱动因素。对于 Lowe's（ibm.com 外部链接）而言，这些因素在加快上市速度、加强战略协调和提高团队工作效率的过程中发挥了重要作用。

Lowe's 是世界上最大的家装零售商之一。Lowe’s 成立于 1921 年，从北卡罗来纳州北威尔克斯伯勒的一家商店发展成为一家拥有超过 300,000 名员工的国际企业，致力于帮助房主、租户和专业人士改善家居和业务。

2017 年，Lowe's 的 IT 领导团队认识到，该公司需要在技术组织内部进行变革，从而加速价值创造，推动可持续增长。

IT 领导者希望完全控制影响客户体验的各个方面，包括架构、开发和性能。他们希望从业务部门获得早期反馈并做出实时决策，重点关注增量、模块化交付。领导者试图改变组织管理交付的方式，从衡量输出和活动转向衡量交付的实际价值。

“我们希望拥有重要的体验，加快提供价值，并以价值导向为重点开展运营，”Lowe's 技术业务管理总监 Kelley Wendelborn 说。

为了实现这些目标，该组织需要采用敏捷方法。然而，当时只有少数工程和交付团队在遵循敏捷方法。

“那时，这是一项草根工作，”Lowe's 技术业务管理高级经理 Anita Selman 说，“但我们开始关注产品管理，以及我们的运营流程需要如何改变以支持产品模型和敏捷交付。”