主页 Case Studies 乐天制果 - Watson AI 乐天制果
乐天制果 (LOTTE Confectionery) 与 IBM Services 携手合作，致力于满足消费者不断变化的口味
两位高管相视微笑，身旁的桌子上放着几盒产品

乐天制果与 IBM Services 携手合作，及时发现消费者行为的变化。在 IBM 的帮助下，乐天 (Lotte) 能够开发新产品，并缩短上市周期。
业务挑战

乐天制果希望了解快速变化的消费者偏好，抢占先机。
变革

乐天制果与 IBM Services 合作实施了人工智能解决方案，可以及时发现消费者行为的变化，并根据数据做出更明智的决策。
商业优势 尽早发现
消费者趋势
根据消费者行为
开发新产品
缩短新产品
上市周期
业务挑战案例
消费者偏好不断变化

消费者偏好变化迅速，乐天制果希望更深入地了解消费者对口味、配料和口感的潜在需求。乐天希望利用人工智能技术创新食品行业的运作方式，并制定趋势预测解决方案，根据数据优化决策。

 
消费者偏好变化迅速，我们始终希望能领先一步 Sungwoo Bae Vice President LOTTE Confectionery
变革案例
缩短新产品上市周期

乐天制果使用 IBM Watson Explorer 从数千个网站和数百万个社交帖子收集数据，发现最受欢迎的口味，加速推出新的口味组合。该解决方案利用机器学习和 IBM Watson 的认知能力，通过自我学习不断提高预测准确性。
案例成果
#BreakthroughPartnerships

乐天制果现在可以尽早发现消费者行为的趋势，更快推出新产品，满足消费者不断变化的口味。
乐天徽标
乐天制果

乐天制果成立于 1967 年，现已成为韩国第一大糖果品牌。乐天制果总部位于首尔，在韩国建立了 5 家大型糖果厂，生产巧克力、饼干和冰淇淋等 200 多种产品。公司始终秉承“提供优质产品与服务，让人们的生活多滋多味”的使命，不断开发新产品，同时采用多元化的营销策略和先进的分销方式。

 
解决方案组件 人工智能咨询服务
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印度出品，2019 年 2 月

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