乐天制果成立于 1967 年，现已成为韩国第一大糖果品牌。乐天制果总部位于首尔，在韩国建立了 5 家大型糖果厂，生产巧克力、饼干和冰淇淋等 200 多种产品。公司始终秉承“提供优质产品与服务，让人们的生活多滋多味”的使命，不断开发新产品，同时采用多元化的营销策略和先进的分销方式。