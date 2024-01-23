乐天制果与 IBM Services 携手合作，及时发现消费者行为的变化。在 IBM 的帮助下，乐天 (Lotte) 能够开发新产品，并缩短上市周期。
消费者偏好变化迅速，乐天制果希望更深入地了解消费者对口味、配料和口感的潜在需求。乐天希望利用人工智能技术创新食品行业的运作方式，并制定趋势预测解决方案，根据数据优化决策。
乐天制果使用 IBM Watson Explorer 从数千个网站和数百万个社交帖子收集数据，发现最受欢迎的口味，加速推出新的口味组合。该解决方案利用机器学习和 IBM Watson 的认知能力，通过自我学习不断提高预测准确性。
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印度出品，2019 年 2 月
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