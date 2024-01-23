为了帮助客户通过数据驱动的营销成为思想领袖，Liquid Newsroom 需要探索新市场并发现趋势。IBM Analytics 解决方案使该公司能够在数小时（而不是数天）内捕获和分析社交媒体数据，帮助其以实时营销所需的速度向客户提供洞察分析。
Liquid Newsroom 使用 IBM® Watson Analytics® for Social Media 来捕获和分析来自社交媒体源的数据，并帮助客户随时通过任何渠道向消费者推送相关内容。
在开展在线竞销活动时，当今的市场营销人员面临着一系列令人眼花缭乱的选择，尤其是在社交媒体平台方面。
接触客户的方式多种多样，您如何才能找到最佳方式，在正确的时间、正确的地点向正确的受众传达您的信息，并重点关注真正重要的主题？您如何控制叙事，以确保您的品牌和产品以正确的方式呈现给潜在客户，从而提高消息传递的相关性？
Liquid Newsroom 的成立是为了使用其专有的网络平台帮助客户回答这些问题，其中包括人工智能、社交图分析、机器学习和认知计算（用于背景叙事）。其基于网络的技术平台生成内容流（新闻报道、文章、博客帖子等），这些内容经过精心策划以吸引特定市场，并有助于确保客户的产品和品牌在正确的背景被看到和听到，以帮助建立更强大的品牌，并有可能提高转化的机会。
Liquid Newsroom 首席执行官 Steffen Konrath 解释了该流程的运作方式：“当新客户向我们寻求有关如何提高其在特定市场中的影响力的建议时，第一步是从对话的角度了解该市场的情况。哪些主题正在蓬勃发展？谁是最重要的影响者？哪些话题最热门？它们因地点、人口统计信息或一天中的时间而有何不同？
“使用传统方法，调查一个新的‘信息市场’需要我们五六天的时间。我们希望找到一种更快速、更高效地探索这些数据的方法，帮助我们了解新项目的范围，并在几小时而不是几天内为客户提供初步建议。”
作为一家科技公司，Liquid Newsroom 很快意识到，其市场调查挑战的答案也在于技术，特别是社交媒介分析领域。
Steffen Konrath 评论道：“当我们看到 IBM Watson Analytics for Social Media 解决方案时，我们认识到了它的强大功能。它为我们提供了一个用于社交媒体数据捕获和分析的单一集成环境。我们意识到，这将帮助我们更快、更直观地了解市场的形态，而且现有的工具都无法满足我们项目当时的需求。”
由于 IBM 解决方案作为云服务提供，Liquid Newsroom 能够创建一个帐户并立即开始试验，无需前期成本或基础设施投资如何。
“作为一项云服务，它非常适合我们的工作环境，”Steffen Konrath 说。“Liquid Newsroom 支持工作生活平衡，我们希望支持工作组成员的个人决定，在他们想要的任何地方工作，同时获得一流的工具。
“我们很快就掌握了基础知识，而且我们发现它使用起来既简单又有趣。工作流程很简单：您定义要查找的话题、主题和关键字，Watson Analytics for Social Media 解决方案会显示这些主题与其收集的数据的吻合程度。
“然后您重复这个过程，直到确信您已经有效地对有关给定主题的大多数推文、帖子或评论进行了分类。然后，您可以将其与其他数据集结合起来，例如，我们可以上传有关某些客户群体的人口统计数据或转化率的数据，并找到与他们的社交媒体行为的相关性。”
然后，Liquid Newsroom 可以利用这些洞察分析来指导其新闻策划算法的设计，并提供真正吸引消费者的内容流。它还可以建议客户如何将他们的产品或品牌信息与流中的其他内容结合起来，并有可能增加对消费者的吸引力。
凭借触手可及的高级分析，Liquid Newsroom 已经能够简化其调查新信息市场的流程。通过帮助用户更快地遵循建议并获得洞察分析，IBM 解决方案有助于扩大公司的分析范围，同时节省大量时间。
“我们不必花费一周或更长时间进行初步市场调查，而是可以消除闲聊，在短短几个小时内获得真正相关的数据，”Steffen Konrath 说。“这为我们的分析师节省了高达 95% 的时间，这意味着我们可以在几天而不是几周内开始向客户提供见解分析。”
他补充道：“您可以在同一个地方提取社交媒体数据、上传您自己的数据并分析所有内容，这真是太棒了。这对于易用性来说是一个真正的突破。”
向客户传达调查结果也变得容易得多。IBM 解决方案自动建议呈现每组结果的适当方法，并在几秒钟内生成可视化结果。
“我们特别喜欢决策树可视化，它非常清晰，”Steffen Konrath 评论道。“将它们导出为简报非常简单，因此我们可以轻松地向客户介绍我们的结果，并解释我们对他们的产品和市场的发现。”
在这些早期成功的基础上，该公司已经开始扩大对 Watson Analytics for Social Media 和 IBM 其他认知技术的使用。
“长期愿景更加雄心勃勃，”Steffen Konrath 说。“我们已经开始使用一些 IBM Watson® API 来支持更好的定位。例如，我们可以使用 Watson Personality Insights API 来更好地了解个人信息需求，并查看客户的营销内容是否符合这些需求。”
另一个有趣的可能性是使用 IBM Watson Knowledge Studio 和 IBM Campaign 软件通过使用机器学习技术“阅读”内容、对其主题进行分类并将其自动推送到适当的渠道来实现策划过程的自动化，这一过程目前由 Liquid Newsroom 的专业内容分析人员处理。
Steffen Konrath 总结道：“内容管理和定位始终存在人为因素，但认知计算在增强和加速我们人类能力方面具有巨大潜力。”“我们将这些 IBM 解决方案视为关键工具，帮助我们以前所未有的规模提供最相关、最具吸引力的内容，从而使品牌能够控制其在线叙述并进入新市场。”
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美国出品，2017 年 6 月
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