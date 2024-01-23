在开展在线竞销活动时，当今的市场营销人员面临着一系列令人眼花缭乱的选择，尤其是在社交媒体平台方面。

接触客户的方式多种多样，您如何才能找到最佳方式，在正确的时间、正确的地点向正确的受众传达您的信息，并重点关注真正重要的主题？您如何控制叙事，以确保您的品牌和产品以正确的方式呈现给潜在客户，从而提高消息传递的相关性？



Liquid Newsroom 的成立是为了使用其专有的网络平台帮助客户回答这些问题，其中包括人工智能、社交图分析、机器学习和认知计算（用于背景叙事）。其基于网络的技术平台生成内容流（新闻报道、文章、博客帖子等），这些内容经过精心策划以吸引特定市场，并有助于确保客户的产品和品牌在正确的背景被看到和听到，以帮助建立更强大的品牌，并有可能提高转化的机会。



Liquid Newsroom 首席执行官 Steffen Konrath 解释了该流程的运作方式：“当新客户向我们寻求有关如何提高其在特定市场中的影响力的建议时，第一步是从对话的角度了解该市场的情况。哪些主题正在蓬勃发展？谁是最重要的影响者？哪些话题最热门？它们因地点、人口统计信息或一天中的时间而有何不同？



“使用传统方法，调查一个新的‘信息市场’需要我们五六天的时间。我们希望找到一种更快速、更高效地探索这些数据的方法，帮助我们了解新项目的范围，并在几小时而不是几天内为客户提供初步建议。”

