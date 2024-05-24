作为全球领先的语言服务提供商 (LSP)，Lionbridge 深受客户信赖，致力于每天翻译敏感数据，因此，将安全性视为其成功的基本要素。这是 Lionbridge Trust 团队以及该公司遍布 24 个国家/地区的 6,000 多名员工的共同承诺。

“世界上最大的公司相信我们能够正确传达并在全球范围内分享他们的信息。”首席信托官 Doug Graham 谈道。“Lionbridge 非常重视安全和隐私，而这是我们长期成功的关键。每天处理敏感信息时，我们都会采取所需的谨慎态度和安全保障来对待这些信息，这也是各个组织选择我们的原因之一。从安全团队到我们的专家，Lionbridge 的每个员工均致力于维护这种信任，并将安全视为个人责任。”



Graham 明白始于坚实的基础的重要性。作为一名久经考验的安全领域资深人士，他在自然语言处理行业拥有丰富的经验，并希望将安全性转化为 Lionbridge 的竞争优势。



随着公司对云技术进行大量投资，并过渡到云端，Graham 及其团队需要确保他们牢牢掌握 Lionbridge 日益增长的外部攻击面。Graham 的主要工作是确保其安全团队能够安全启用新的 SaaS 和云应用程序，因此他开始寻求能够为 Lionbridge 不断变化的环境提供可见性的解决方案。



为了能够监控 Lionbridge 的动态攻击面，Graham 的团队需要一种能够轻松与现有工作流程集成的低摩擦解决方案。由于对其他工具的大量误报感到失望，他们选择了一种能够产生高精度发现结果的攻击面管理 (ASM) 解决方案。

