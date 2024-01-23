Lightship 解决方案是一个现场操作平台，帮助组织浏览数据，查找信息，从而做出更好、更安全的决策。应对从森林火灾到工业漏油等大规模不良事件，需要团队估量形势并迅速行动。Lightship 平台在 IBM Cloud上运行，捕获非结构化数据并将其存储在集中存储库中。根据组织设置的规则，解决方案的算法会自动确定哪些信息与现场的每个具体用户最相关，并以移动设备定制简报的形式提供相关信息。