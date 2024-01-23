事件驱动型应用程序使企业能够检测事件并采取行动，例如扰乱生产线的异常情况或银行资本充足性的变化。为了快速实时捕获和分析大量数据，Lightbend 和 IBM 提供了一个灵活的环境，用于使用 AI 开发和操作基于流的微服务应用程序。
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