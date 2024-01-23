Lightbend

通过高度可扩展的内存数据库实现创新的事件驱动型应用程序开发

事件驱动型应用程序使企业能够检测事件并采取行动，例如扰乱生产线的异常情况或银行资本充足性的变化。为了快速实时捕获和分析大量数据，Lightbend 和 IBM 提供了一个灵活的环境，用于使用 AI 开发和操作基于流的微服务应用程序。
业务挑战

Lightbend 快速数据平台使世界各地的企业能够开发和扩展流应用程序。Lightbend 如何为大量动态数据提供可扩展的持久性？
变革

Lightbend 通过 IBM® Db2® Event Store 增强了其快速数据平台解决方案，使其客户能够利用 AI 快速摄取、持久存储和分析事件驱动型应用程序中的流数据。
使用 IBM Db2 Event Store 和 Lightbend Fast Data Platform 可以让企业更轻松地开发和支持基于流的应用程序。 Karl Wehden Director of Product Management Lightbend
结果

使开发者能够更高效地工作，腾出时间去做增值活动。每天处理 2500 亿个事件，实现几乎无限的可扩展性。助力企业使用 AI 训练其模型，提供切实可行的洞察。
解决方案组件 Db2® Watson Studio & Modeler
采取下一步行动

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