利用 AI 为保险索赔带来清晰解读

CCG Software Solutions 旗下的 LEXXARI 借助 IBM 技术简化保单解读流程 

现代化办公室中，专注办公的商务人士
复杂性导致困惑与延误

保险业错综复杂。当灾难来临时，快速、准确的决策至关重要——而复杂性会带来严重后果。无论是投保人还是保险专业人士，解读晦涩的保单语言都可能是一项巨大挑战。不确定性让所有人都面临风险。保险理赔员无法做出自信、一致的理赔决定；代理人为了回答基本问题，不得不花费数小时重新阅读冗长的保单；而客户对保险提供商的不满情绪也日益增长。 

作为一家维修管理计划供应商和 IBM 业务合作伙伴，Claims Connection Group (CCG) 力求让理赔流程回归清晰。 
70% 保单审核速度提升 40% 拒赔率降低
60% 灾后咨询电话减少
在使用 LEXXARI 之前，审核保单拖慢了我的进度。现在，我能在几秒钟内获取信息，每天可以准确、自信地检查多处房屋，并就理赔事宜提供建议。
Matthew J. Aris 所有者 Aris Roofing and Construction LLC
专为化繁为简而设计的 AI

CCG 与 IBM 合作构建了 LEXXARI，这是一个智能保单解读平台，能够读取、总结并解读晦涩的保单文件。 

LEXXARI 在短短 14 周内便合作开发完成。通过结合双方独特的专业领域知识，IBM 和 CCG 得以设计出能够反映承运商、代理人和投保人与保单数据互动方式的工作流程。 

IBM watsonx  基于真实的保险单进行了训练，并且平台集成了 IBM watsonx Orchestrate   的 AI 智能体，为用户提供可操作的、逐步的指导。 

最终打造出一个无缝的、由 AI 驱动的平台，将数小时的人工审核转变为即时洞察。
一站式获取即时、准确的答案

LEXXARI 将保单审核速度提升了 70%，将人工审核时间从数小时缩短至短短几分钟。投保人和保险专业人士现在可以获得一致、准确的信息，从而改善理赔过程中的沟通并增强信心。对保单覆盖范围的更清晰理解，使得拒赔率降低了 40%，灾后咨询电话减少了 60%。

未来，CCG 计划将 LEXXARI 的应用扩展到其他行业，包括汽车、法律、政府和教育——在任何复杂的文档可能影响关键决策的领域，带来清晰解读。
关于 CCG 的 LEXXARI

CCG 是一家维修管理计划供应商，致力于为投保人、供应商、代理人、经纪商和保险公司精简并优化理赔流程。 CCG Software Solutions 是 CCG 的一个部门，通过其旗舰产品 LEXXARI，推动财产保险生态系统的现代化。

 解决方案组件 IBM® watsonx Orchestrate®
利用 AI 化繁为简

IBM watsonx Orchestrate 可协调跨系统的工作流程，助力组织加速决策并改进协作。

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法律信息

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IBM、IBM 徽标以及 IBM watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。