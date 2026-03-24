CCG 与 IBM 合作构建了 LEXXARI，这是一个智能保单解读平台，能够读取、总结并解读晦涩的保单文件。

LEXXARI 在短短 14 周内便合作开发完成。通过结合双方独特的专业领域知识，IBM 和 CCG 得以设计出能够反映承运商、代理人和投保人与保单数据互动方式的工作流程。

IBM watsonx 基于真实的保险单进行了训练，并且平台集成了 IBM watsonx Orchestrate 的 AI 智能体，为用户提供可操作的、逐步的指导。

最终打造出一个无缝的、由 AI 驱动的平台，将数小时的人工审核转变为即时洞察。