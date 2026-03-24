CCG Software Solutions 旗下的 LEXXARI 借助 IBM 技术简化保单解读流程
保险业错综复杂。当灾难来临时，快速、准确的决策至关重要——而复杂性会带来严重后果。无论是投保人还是保险专业人士，解读晦涩的保单语言都可能是一项巨大挑战。不确定性让所有人都面临风险。保险理赔员无法做出自信、一致的理赔决定；代理人为了回答基本问题，不得不花费数小时重新阅读冗长的保单；而客户对保险提供商的不满情绪也日益增长。
作为一家维修管理计划供应商和 IBM 业务合作伙伴，Claims Connection Group (CCG) 力求让理赔流程回归清晰。
CCG 与 IBM 合作构建了 LEXXARI，这是一个智能保单解读平台，能够读取、总结并解读晦涩的保单文件。
LEXXARI 在短短 14 周内便合作开发完成。通过结合双方独特的专业领域知识，IBM 和 CCG 得以设计出能够反映承运商、代理人和投保人与保单数据互动方式的工作流程。
IBM watsonx 基于真实的保险单进行了训练，并且平台集成了 IBM watsonx Orchestrate 的 AI 智能体，为用户提供可操作的、逐步的指导。
最终打造出一个无缝的、由 AI 驱动的平台，将数小时的人工审核转变为即时洞察。
LEXXARI 将保单审核速度提升了 70%，将人工审核时间从数小时缩短至短短几分钟。投保人和保险专业人士现在可以获得一致、准确的信息，从而改善理赔过程中的沟通并增强信心。对保单覆盖范围的更清晰理解，使得拒赔率降低了 40%，灾后咨询电话减少了 60%。
未来，CCG 计划将 LEXXARI 的应用扩展到其他行业，包括汽车、法律、政府和教育——在任何复杂的文档可能影响关键决策的领域，带来清晰解读。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 2 月。
IBM、IBM 徽标以及 IBM watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。