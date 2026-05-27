为印度一家数字优先银行提供数据保护。

作为印度最早转型为综合银行的小额信贷机构之一，该银行成立的使命是为数百万服务覆盖不足的客户带来包容且负责任的银行服务。随着其数字银行服务的迅速扩张，数据库中的客户数据和交易记录量显著增长。

在印度储备银行 (RBI) 严格监管下，保护敏感客户信息并确保可审计的数据控制变得至关重要。然而，安全监控分散于多个数据库和系统中，使得银行的安全团队难以持续跟踪用户活动、监控特权访问并迅速响应潜在事件。

如果无法集中了解数据库活动，组织将面临合规漏洞、事件响应变慢，内部威胁、非法数据访问的风险也会随之上升。