为印度一家数字优先银行提供数据保护。

IBM Guardium 助力这家发展迅速的印度银行监控 75+ 数据库，强化合规管理。
作为印度最早转型为综合银行的小额信贷机构之一，该银行成立的使命是为数百万服务覆盖不足的客户带来包容且负责任的银行服务。随着其数字银行服务的迅速扩张，数据库中的客户数据和交易记录量显著增长。
在印度储备银行 (RBI) 严格监管下，保护敏感客户信息并确保可审计的数据控制变得至关重要。然而，安全监控分散于多个数据库和系统中，使得银行的安全团队难以持续跟踪用户活动、监控特权访问并迅速响应潜在事件。
如果无法集中了解数据库活动，组织将面临合规漏洞、事件响应变慢，内部威胁、非法数据访问的风险也会随之上升。
为了加强数据库安全状况，该银行与 IBM 合作，在其不断增长的数据库环境中部署 IBM Guardium Data Protection。
Guardium 代理已在横跨本地部署和云环境的超过 75 个生产数据库上部署完成。该平台可对数据库活动进行集中式实时监控，捕获银行整体数据生态系统中的每个 SQL 查询、用户操作和访问事件。
借助 Guardium，银行安全团队可以监控特权用户、触发策略相关警报并快速调查可疑活动。该平台还支持符合 RBI 要求的自动化合规报告，包括职责分离控制和审计就绪日志。
Guardium 将监控整合到单个控制台中，以持续的可视能力和高效的事件研判取代了分散的安全流程。这使得安全团队能够更快地响应关键情况，同时减少日志分析的工作量。
借助 IBM Guardium，该银行显著增强了其数据安全和合规体系。Guardium 代理现在部署在横跨本地部署和云环境的 75 多个生产数据库中，提供全域安全防护和统一监控。
银行可以按需生成符合监管机构需求的活动日志，提升审计准备度并符合印度储备银行的合规要求。实时监控与警报助力快速检测和遏制可疑活动，从而降低潜在数据泄露的风险。
通过将数据库监控集中到一个平台，银行减少了手动日志聚合和取证分析所花费的时间。这种运营效率使安全团队能够专注于更高价值的项目，同时实现持续可视与管控。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标和 IBM® Guardium Data Protection 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。