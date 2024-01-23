关于银行业或保险业，大多数金融机构都会选择与其中一家企业合作，而银行业和保险业并非如此，因为银行业和保险业具有不同的业务模式、风险和监管。然而，这种规则也存在例外情况。在瑞典，Länsförsäkringar AB 就是个例外。
“在过去 25 年里，我们让银行业和保险业携手合作，”Länsförsäkringar AB 集团业务控制主管 Peter Ivert 表示。
Länsförsäkringar AB 为组成 Länsförsäkringar 联盟的 23 家区域互助保险公司提供中央银行和保险管理以及其他联合职能。每家结盟公司均以共享品牌名称 Länsförsäkringar（县保险）独立运营，通过分支机构提供当地银行、保险、养老金和房地产经纪服务。
为了开展联盟工作，该公司进行迅速扩展，成立了多家子公司。其中包括该国最大的银行之一 Länsförsäkringar Bank 和大型人寿保险公司之一 Länsförsäkringar Liv。
在这种规模和多元的组织中，要取得长期的财务成功，需要所有部门和分支机构的经理对各自的业务成本承担更大的责任。然而，鉴于 Länsförsäkringar AB 的快速增长，其财务规划和报告解决方案不再支持企业范围内的数据准确性和可见性。
“无论是在集团层面还是在根本不同的业务中，我们都缺乏一种通用的方法来查看成本和结果，”Ivert 解释道。
该公司还需要更灵活的工具和用户友好型界面，使管理人员能够可视化和分析与自身运营相关的数据。Ivert 继续说道：“管理人员需要能够就以下两个问题得出自己的结论：‘为什么我要投入这么多资金？’以及‘我能做些什么来降低成本？’”
规划周期增加到每年 10 个，提高了长期预测的精确度
通过加强管理层的参与，控制成本并创造客户价值
为了帮助联盟公司更有效地提升客户价值，Länsförsäkringar AB 寻求新一代融入 AI 的企业就绪型金融工具。多年来，高管一直受益于 Cognos Business Intelligence 和绩效管理解决方案，因此决定升级到现代 Cognos 平台。
Länsförsäkringar AB 与 IBM 合作伙伴 Attollo AB 携手合作，首先部署了 IBM Planning Analytics 解决方案，用于全公司的规划、预算和预测。该组织使用本地系统维护单一来源的高质量绩效数据，这些数据是从总分类账和人力资源应用程序中提取，且通过用户友好型仪表板进行访问。它还利用解决方案自动化和情报构建基于驱动程序的强大模型，并转变财务流程，让管理人员更充分地参与其中。
Attollo 还帮助设计全新的 IBM Cognos Analytics 解决方案，用于数据准备、分析和可视化。“作为我们的实施合作伙伴，Attollo 是我们旅程中的重要组成部分，”Ivert 说道，“他们帮助我们构建了 Planning Analytics 系统并使其适应我们的需求，他们现在正在应用该开发工作来加快 Cognos Analytics 的部署。”
Länsförsäkringar AB 基于多种因素选择了 Cognos Analytics 解决方案，而不是竞争对手的产品。“在我们的评估中，该解决方案的易用性评分非常高，”集团业务总监 Christoffer Zielfelt 说道，“它也是一个封装更好且全面的企业报告平台。”
该解决方案推出后，管理人员和其他决策者可以使用自助仪表板功能快速创建交互式图表、图形和表格。他们还可以通过向下或向上钻取获取更多洞察，生成定制报告并向 AI 驱动的聊天机器人寻求建议。
这些新的 Cognos 解决方案补充了公司长期用于结算、整合和报告的 IBM Cognos Controller 软件。凭借该解决方案，组织不仅可以更好地满足其复杂的内部业务需求，还可以更有效地遵守多项政府和行业法规。
在整个公司中，管理人员都采用了新的 Planning Analytics 工具。“我们构建了一个易于理解且透明的界面，并收到了非常积极的反馈，”Ivert 评论道。
Zielfelt 补充道，在解决方案设计和开发阶段收集用户建议/意见有助于确保用户满意度。“在构建系统时获得认可要比发布时容易得多，”他解释道，“因此，我们让大家参与这些项目，并始终获得他们的认可。”
借助新工具和流程，管理人员可以比以往更快地生成更精细、更准确的预算预测。因此，Länsförsäkringar AB 将规划周期的频率从每年 2 次增加到每年 10 次，从而帮助集团和业务层面做出更明智的决策。最终，它可以推动实现高质量的长期预测，保持更具竞争力的成本结构，并将资金转用于为 Länsförsäkringar 客户开发新产品。
Länsförsäkringar AB 领导者预计通过在 IBM 部署之间建立更紧密的连接来获得额外的潜在益处。“使用同一套工具是一个很大的优势，”Zielfelt 说。
Länsförsäkringar AB（ibm.com 外部链接）位于瑞典的斯德哥尔摩，为 Länsförsäkringar 互助保险公司联盟经营银行、人寿保险、养老保险和一些非人寿保险业务。该公司还管理战略发展和其他产生规模经济的活动。该联盟成立于 1917 年，通过位于瑞典的 128 个分支机构为总计 390 万客户提供服务。
IBM 合作伙伴 Attollo（ibm.com 外部链接）在瑞典专门研究商业智能、企业绩效管理、高级分析和数据仓库解决方案。该公司促进与客户建立长期关系，并帮助他们的企业实现最大价值。Attollo 成立于 2007 年，总部位于斯德哥尔摩，拥有约 70 名员工。
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美国出品，2021 年 4 月。
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