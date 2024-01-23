“在过去 25 年里，我们让银行业和保险业携手合作，”Länsförsäkringar AB 集团业务控制主管 Peter Ivert 表示。

Länsförsäkringar AB 为组成 Länsförsäkringar 联盟的 23 家区域互助保险公司提供中央银行和保险管理以及其他联合职能。每家结盟公司均以共享品牌名称 Länsförsäkringar（县保险）独立运营，通过分支机构提供当地银行、保险、养老金和房地产经纪服务。

为了开展联盟工作，该公司进行迅速扩展，成立了多家子公司。其中包括该国最大的银行之一 Länsförsäkringar Bank 和大型人寿保险公司之一 Länsförsäkringar Liv。

在这种规模和多元的组织中，要取得长期的财务成功，需要所有部门和分支机构的经理对各自的业务成本承担更大的责任。然而，鉴于 Länsförsäkringar AB 的快速增长，其财务规划和报告解决方案不再支持企业范围内的数据准确性和可见性。

“无论是在集团层面还是在根本不同的业务中，我们都缺乏一种通用的方法来查看成本和结果，”Ivert 解释道。

该公司还需要更灵活的工具和用户友好型界面，使管理人员能够可视化和分析与自身运营相关的数据。Ivert 继续说道：“管理人员需要能够就以下两个问题得出自己的结论：‘为什么我要投入这么多资金？’以及‘我能做些什么来降低成本？’”