拉筹伯大学是一所具有前瞻性思维的大学，尝试利用生成式 AI (gen AI) 来增强研究工作，并加快市场战略的实施。然而这有时可能具有挑战性。获取并使用大学认可的知识进行研究可能会非常耗时，而缺乏开发实力会大大降低将研究成果有效推向市场的能力。学校需要一种能够简化知识获取，并实现快速应用开发以进入市场的解决方案。
拉筹伯大学与 IBM 密切合作，识别出利用生成式 AI 的两个关键机会。首先，研究人员利用 IBM® Watson Discovery、IBM® watsonx Assistant 和 IBM® watsonx.ai 来实施检索增强生成 (RAG) 架构，以简化研究工作。该系统使用 100 多篇关于自闭症的论文进行了概念验证，使其能够有效获取大学认可的知识，从而在研究过程中节省宝贵的时间。其次，他们联合设计了一个应用程序，利用现有的专业知识和 IBM watsonx 平台来加快上市工作。此应用程序展示了研究人员如何能轻松地将其数据转换为市场就绪的解决方案。
通过与 IBM 开展合作，拉筹伯大学已取得丰硕成果。该大学已将开发时间从数月缩短到数周，而 AI 组件则在不到一周的时间内便完成了开发。较之传统方法，此成果意味着 6 倍的开发时间节余。此外，通过使用 IBM watsonx Assistant 平台在内部开发该解决方案而非将其外包，实现了 8.7 倍的成本节余。此决策不仅节省了成本，还使拉筹伯大学得以推动学术界和业界的创新，从而使其成为市场领导者。
拉筹伯大学（链接位于 ibm.com 站外）是澳大利亚的一所领先高校，致力于提供创新型研究和教育。拉筹伯大学专注于卓越和社区互动，提供丰富多样的本科、研究生和研究课程。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。