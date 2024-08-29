通过与 IBM 开展合作，拉筹伯大学已取得丰硕成果。该大学已将开发时间从数月缩短到数周，而 AI 组件则在不到一周的时间内便完成了开发。较之传统方法，此成果意味着 6 倍的开发时间节余。此外，通过使用 IBM watsonx Assistant 平台在内部开发该解决方案而非将其外包，实现了 8.7 倍的成本节余。此决策不仅节省了成本，还使拉筹伯大学得以推动学术界和业界的创新，从而使其成为市场领导者。