新冠疫情的爆发导致许多企业的发展速度放缓。例如，零售、旅游和体育赛事都经历了大幅下滑。但全球针对新冠疫情的应对方式也推动了创新，激励许多组织开发新方法来完成最重要的工作，同时尽可能保证员工的安全和健康。
Kuwait National Petroleum Company (KNPC) 的自动化之旅说明了这一现象。大约在新冠肺炎疫情的一年前，KNPC 的 IT 团队开始努力使用基于 IBM Cloud Pak® for Business Automation 技术的软件，对重要的部门间通信流程实施数字化和自动化。他们对四个部门的流程自动化进行微调，并准备在疫情改变一切时让其他部门参与其中。
突然之间，共享纸质文档并将其交付给组织内的利益相关者成为了一个存在潜在危险的做法。采用“一次一个”方法为更多部门实现流程数字化已不再可接受。为了保持关键业务文档的移动，由数字化和自动化解决方案项目负责人 Anfal Al Rashed 带领的 IT 部门必须加快实施速度，并尽快让整个公司参与进来。
备忘录周期从 5 天缩短至不足 3 小时
该解决方案已帮助节省超过 607,740 张纸
2019 年，KNPC 开始使用 Easy Memo，这是一款由 IBM 业务合作伙伴 EBLA Computer Consultancy Company 开发的业务应用程序，支持企业撰写、审查、批准和分发电子备忘录或信函。Easy Memo 使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的内容管理功能来安全地存储 KNPC 的业务关键型备忘录和信函。
该解决方案还使 KNPC 能够按照科威特法院规定的要求对文档执行数字签字，根据 KNPC 独特的分类法对文档进行分类，并全程跟踪文档的审查和批准流程。此外，Easy Memo 支持 KNPC 以相同方式回复电子备忘录、包含备忘录附件并执行完整内容搜索。
疫情开始时，首批采用 Easy Memo 应用程序的 KNPC 四个部门的员工刚刚适应新的工作流程。Al Rashed 和 IT 部门很清楚，整个组织都需要数字解决方案，但获得 KNPC 其他 29 个部门的支持是一项全新的挑战。
幸运的是，Al Rashed 和 IT 部门知道该怎么做。“我们让 IT 经理向所有部门经理发送了一份经过数字签名的电子备忘录。随着一个又一个部门要求使用 Easy Memo，这引发了一系列连锁反应。”Al Rashed 说道。
此后，团队每月都会将 2–4 个新部门纳入平台。“我们甚至不需要为此进行培训。一场简短的意识会议足以让员工了解 Easy Memo 是什么以及如何使用 Easy Memo。”Al Rashed 指出。
截至 2020 年 12 月，KNPC 的所有 33 个部门都在使用 Easy Memo 来共享、编辑、签署和存储备忘录和信件。其中涉及 168 个事业部和大约 5,000 名员工。KNPC 总共实现了 26 个核心业务流程的自动化。
新解决方案的优势是既快速又出色。首先，准备关键信件的平均周期从五天缩短到三个小时。该组织不再需要快递员或保存纸质文件，纸张和墨水的使用量也大幅下降，迄今为止节省的纸张和墨水量相当于约 80 棵树和 303 个墨盒。
现在可以更轻松地进行更改，即使经过多轮编辑的文档也可以快速完成此过程。该解决方案还允许员工在公司的岗位调动的情况下跟踪备忘录的进度，因此可以轻松识别和消除瓶颈。
此外，避免了以下开销：与归档纸质文档相关的人工支出（6 科威特第纳尔/文件）、与查找错误归档文件（37 科威特第纳尔）相关的人工支出以及与重现丢失文档（68 科威特第纳尔）相关的人工支出。平均而言，与过去相比，Easy Memo 帮助 KNPC 员工减少了大约 75% 的内部通信时间。
现在，IT 部门正在研究 IBM 和 Easy Memo 如何进一步简化流程的方法。“我们正在研究基于 Watson 的语音识别，而且我们也对使用机器人流程自动化 (RPA) 消除繁琐工作非常感兴趣。”Al Rashed 总结道。
KNPC（ibm.com 外部链接）成立于 1960 年，负责原油精炼以及科威特市场上所有石油产品的销售和分销。该公司拥有两家炼油厂，总炼油能力为每天 80 万桶，运营 63 个加油站（包括 3 个移动加油站），并计划在未来 5 年内投产另外 82 个加油站。KNPC 雇用了大约 6,000 名来自不同籍贯的员工。
EBLA（ibm.com 外部链接）是公认的中东最大型专业托管 IT 公司之一，也是阿拉伯海湾地区领先的系统集成商公司。EBLA 成立于 1993 年，在科威特和卡塔尔均设有办事处。旗下 250 名员工专注于销售和支持全方位的企业解决方案。
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2021 年 11 月在美国制作。
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