2019 年，KNPC 开始使用 Easy Memo，这是一款由 IBM 业务合作伙伴 EBLA Computer Consultancy Company 开发的业务应用程序，支持企业撰写、审查、批准和分发电子备忘录或信函。Easy Memo 使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的内容管理功能来安全地存储 KNPC 的业务关键型备忘录和信函。

该解决方案还使 KNPC 能够按照科威特法院规定的要求对文档执行数字签字，根据 KNPC 独特的分类法对文档进行分类，并全程跟踪文档的审查和批准流程。此外，Easy Memo 支持 KNPC 以相同方式回复电子备忘录、包含备忘录附件并执行完整内容搜索。

疫情开始时，首批采用 Easy Memo 应用程序的 KNPC 四个部门的员工刚刚适应新的工作流程。Al Rashed 和 IT 部门很清楚，整个组织都需要数字解决方案，但获得 KNPC 其他 29 个部门的支持是一项全新的挑战。

幸运的是，Al Rashed 和 IT 部门知道该怎么做。“我们让 IT 经理向所有部门经理发送了一份经过数字签名的电子备忘录。随着一个又一个部门要求使用 Easy Memo，这引发了一系列连锁反应。”Al Rashed 说道。

此后，团队每月都会将 2–4 个新部门纳入平台。“我们甚至不需要为此进行培训。一场简短的意识会议足以让员工了解 Easy Memo 是什么以及如何使用 Easy Memo。”Al Rashed 指出。