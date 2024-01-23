Krungsri 利用云进行技术基础架构转型，为其数字化转型愿景提供支持。
作为泰国最大的资产、贷款和存款方面的全能银行之一，Krungsri 的目标是成为泰国最具创新性的金融机构之一，并宣布了成为数字银行领导者的战略计划。
Krungsri 正在努力创建一个支持云、安全且有弹性的技术基础架构，支持移动银行、人工智能、数字银行以及数字化和自动化计划，从而简化其客户服务和运营。
作为 Krungsri 的长期 IT 合作伙伴，IBM 一直为 Krungsri 提供许多解决方案和服务，以支持该银行未来的增长路线图并专注于数字银行业务。
IBM 和 Krungsri 于 2012 年首次开始合作，专注于基础架构即服务。2017 年，成功完成了旨在简化银行合同管理的区块链试点。
Krungsri 每天在其子公司之间交换大量银行合同协议，IBM 区块链试点通过自动化合同管理和促进各方之间信任水平的提高，提高了这些“关联方交易”的效率。这一过程使交易更加安全、透明、快捷和高效。
2018 年，IBM 和 Krungsri 扩大合作，涵盖 IBM 大型机 z14 和存储器（包括闪存、服务器、网络和 ATM）的受管服务。此次合作旨在为 Krungsri 的技术平台提供稳定性和构建云就绪基础架构的能力，从而为其数字化转型愿景提供支持。
Krungsri 携手 IBM 转型为支持云的技术基础架构。Krungsri 已选择采用 AWS 公共云，正在寻找帮助迁移的合作伙伴以及开放的混合云管理系统，而不是只与一个云平台结合。IBM 将帮助 Krungsri 将应用程序迁移到 AWS，实施和支持 DevOps 工具链以加速应用程序开发，并为 AWS 提供专门围绕混合云管理的受管服务，包括运营管理、成本和资产管理以及增强的云安全状态。
在与 IBM 的长期合作中，Krungsri 实现了许多里程碑，现已开始在计算的下一个阶段即云端展开更广泛的合作。一旦实施，Krungsri 有望获得以下优势：
大城银行 (Krungsri)（ibm.com 外部链接）品牌通常称为 Krungsri，是泰国资产、贷款和存款方面第五大金融集团，也是泰国国内具有系统重要性的银行 (D-SIB) 之一，在泰国拥有 73 年的历史。Krungsri 是三菱日联金融集团 (MUFG) 的战略成员，该集团是日本最大的金融集团，也是世界上最大的金融机构之一。Krungsri 通过全国 700 家分支机构（663 家银行分行和 37 家汽车业务分支机构）和遍布泰国全国的 35,000 多个服务网点，为个人消费者、中小企业和大型企业提供全方位的银行、消费金融、投资、资产管理和其他金融产品和服务。Krungsri 集团是泰国最大的信用卡发行商，其投资服务组合包括 860 万张信用卡、销售融资和个人贷款账户；集团旗下公司还包括：主要的汽车融资服务提供商 (Krungsri Auto)；增长最快的资产管理公司之一 (Krungsri Asset Management)；以及小额信贷的翘楚 (Ngern Tid Lor)。Krungsri 始终致力于最高水平的诚信经营。Krungsri 集团的所有公司都获得了私营部门反腐败集体行动联盟 (CAC) 的认证，与业内同行和利益相关者合作，对腐败采取零容忍的态度。
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2021 年 5 月在印度制作
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