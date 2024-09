大城银行 (Krungsri)

Krungsri 利用云进行技术基础架构转型,为其数字化转型愿景提供支持。

业务挑战 Krungsri 希望进行基础架构转型,从而实现成为该国最具创新性的金融机构之一的目标。

变革 为了进行 Krungsri 技术基础架构转型,IBM 通过帮助 Krungsri 构建安全且有弹性的云基础架构,迁移到混合云环境并进行管理,加速其云之旅,这将实现:

结果 加速应用程序开发 将安全状态扩展到在云上运行的应用程序 集中优化成本、资产和利用率

业务挑战案例 推动技术转型的 IT 合作伙伴 作为泰国最大的资产、贷款和存款方面的全能银行之一,Krungsri 的目标是成为泰国最具创新性的金融机构之一,并宣布了成为数字银行领导者的战略计划。 Krungsri 正在努力创建一个支持云、安全且有弹性的技术基础架构,支持移动银行、人工智能、数字银行以及数字化和自动化计划,从而简化其客户服务和运营。



我们的客户期望无需前往银行即可获得个性化的银行服务。 Voranuch Dejakaisaya Chief Information and Operations Officer Bank of Ayudhya Public Company Ltd

变革案例 支持云的技术转型推动创新 作为 Krungsri 的长期 IT 合作伙伴,IBM 一直为 Krungsri 提供许多解决方案和服务,以支持该银行未来的增长路线图并专注于数字银行业务。 IBM 和 Krungsri 于 2012 年首次开始合作,专注于基础架构即服务。2017 年,成功完成了旨在简化银行合同管理的区块链试点。

Krungsri 每天在其子公司之间交换大量银行合同协议,IBM 区块链试点通过自动化合同管理和促进各方之间信任水平的提高,提高了这些“关联方交易”的效率。这一过程使交易更加安全、透明、快捷和高效。

2018 年,IBM 和 Krungsri 扩大合作,涵盖 IBM 大型机 z14 和存储器(包括闪存、服务器、网络和 ATM)的受管服务。此次合作旨在为 Krungsri 的技术平台提供稳定性和构建云就绪基础架构的能力,从而为其数字化转型愿景提供支持。

Krungsri 携手 IBM 转型为支持云的技术基础架构。Krungsri 已选择采用 AWS 公共云,正在寻找帮助迁移的合作伙伴以及开放的混合云管理系统,而不是只与一个云平台结合。IBM 将帮助 Krungsri 将应用程序迁移到 AWS,实施和支持 DevOps 工具链以加速应用程序开发,并为 AWS 提供专门围绕混合云管理的受管服务,包括运营管理、成本和资产管理以及增强的云安全状态。



数字创新是我们的关键战略重点之一,随着我们在数字创新方面的不断取得进展,与合作伙伴的技术合作通过将 AI、云和区块链等创新技术集成到我们的运营和服务平台上,大大丰富了我们的业务平台。这不仅有助于 Krungsri 确立领先数字银行的地位,同时也使我们能够为客户提供更大的价值。 Seiichiro Akita President and Chief Executive Officer Krungsri

案例成果 构建安全的云就绪基础架构以增强数字银行业务 在与 IBM 的长期合作中,Krungsri 实现了许多里程碑,现已开始在计算的下一个阶段即云端展开更广泛的合作。一旦实施,Krungsri 有望获得以下优势: 通过企业集成实现自动化编排和配置

集中管理成本、资产和利用率的能力

能够将当前应用程序安全模型(边界安全)扩展到云上运行的应用程序

能够使用 Born on the Cloud Tool Chains 加速应用程序开发

我们正在构建安全的云就绪基础架构,以增强数字银行服务。 Pochara Vanaratseath Project Executive IBM