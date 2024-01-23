大城银行 (Krungsri)

作为 Krungsri 的长期 IT 合作伙伴，IBM 一直为 Krungsri 提供许多解决方案和服务，以支持该银行未来的增长路线图并专注于数字银行业务。

IBM 和 Krungsri 于 2012 年首次开始合作，专注于基础架构即服务。2017 年，成功完成了旨在简化银行合同管理的区块链试点。



Krungsri 每天在其子公司之间交换大量银行合同协议，IBM 区块链试点通过自动化合同管理和促进各方之间信任水平的提高，提高了这些“关联方交易”的效率。这一过程使交易更加安全、透明、快捷和高效。



2018 年，IBM 和 Krungsri 扩大合作，涵盖 IBM 大型机 z14 和存储器（包括闪存、服务器、网络和 ATM）的受管服务。此次合作旨在为 Krungsri 的技术平台提供稳定性和构建云就绪基础架构的能力，从而为其数字化转型愿景提供支持。



Krungsri 携手 IBM 转型为支持云的技术基础架构。Krungsri 已选择采用 AWS 公共云，正在寻找帮助迁移的合作伙伴以及开放的混合云管理系统，而不是只与一个云平台结合。IBM 将帮助 Krungsri 将应用程序迁移到 AWS，实施和支持 DevOps 工具链以加速应用程序开发，并为 AWS 提供专门围绕混合云管理的受管服务，包括运营管理、成本和资产管理以及增强的云安全状态。

