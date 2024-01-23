从汽车和办公空间到笔记本电脑和网络设备，几乎每家企业都依赖租赁协议为资产和资源融资。
但为了遵守 IFRS 16（2019 年初推出的国际财务报告标准），公司必须在其资产负债表上申报所有租赁情况，包括之前归类为经营租赁并被视为豁免的租赁。
为了满足新的披露要求，组织必须从合同和协议中提取和分析前所未有的大量数据。对于那些没有适当的支持流程和技术的企业来说，新的要求带来了艰巨且可能耗时的挑战。
IFRS 16 合同审查和数据输出的处理速度提高了 75%
已处理 70,000 份合同
对于 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 来说，这一发展为帮助其客户使用最新 IT 以满足迫切需求提供了机会。“KPMG 制定了明确的战略，旨在扩大业务范围，并更加深入地利用人工智能和其他新技术。”时任 KPMG 认知业务解决方案顾问的 Stephan Rinck 表示，“通过 IFRS 16，公司确定了一个有大量需求的领域。”
为了开发产品，KPMG 向值得信赖的 IT 提供商寻求高性能 AI 技术。“我们需要一个稳定、强大的解决方案，能够根据客户需求进行扩展，”Rinck 说。
KPMG 对 IBM 在概念验证过程中展示的综合功能印象深刻，因此选择了 IBM Watson® 和 IBM® Enterprise Content Management 技术。“KPMG 的需求不仅仅是简单的数据提取，”Rinck 说，“IBM 有能力提供端到端解决方案。”
KPMG 与 IBM Digital Business Automation 和 IBM Watson 团队合作，创建了 KPMG Content Abstraction Tool (KCAT)，该产品旨在快速分析合同并识别与满足全新 IFRS 标准相关的数据。“市场上没有比 Watson 更好的解决方案了，”Rinck 说。
通过由 IBM 提供咨询服务，KPMG 使用 IBM Watson Knowledge Studio 训练 KCAT“理解”租赁合同的语言。团队提供的培训为平台提供了专门针对租赁合同内容中的关键数据属性以及这些属性之间关系的知识库。通过结合 IBM Watson Explorer 平台，KCAT 应用 Knowledge Studio 机器学习模型精确定位要提取的相关信息。
该团队还集成了企业内容管理中间件，包括用于扫描和准备光学字符识别 (OCR) 处理合同的 IBM Datacap 软件、用于治理系统工作流程的 IBM Business Automation Workflow 软件，以及用于自动执行基于规则的决策的 IBM Operations Decision Manager 软件。
该解决方案使 KCAT 能够将公司的合同文件转换为机器可读的格式，并按类型（例如房地产、技术或车辆）进行分类。该平台根据合同类型识别相关数据点，并将信息提供给 KPMG 专家进行验证。最后，该工具以结构化格式提供提取的数据，供组织的会计平台使用。
KPMG 企业客户使用 KCAT 避免容易出错的合同审查工作，这项工作需要员工付出宝贵的时间和精力。“这是一项无聊且耗时的工作，”Rinck 说，“甚至包括我们的手动验证审查，我们的解决方案仅用了 25% 的时间就完成了该过程。我们以极具吸引力的价格和卓越的质量做到了这一点。”
对于 KPMG 来说，提供该解决方案加深了与客户的长期合伙关系，同时引入了新的收入来源并巩固了它作为技术领导者的声誉。虽然其他咨询公司已推出 IFRS 16 报告平台，但 KPMG 通过提供解决方案即服务保持了竞争优势。
“我们的客户不必担心实施任何事项，”Rinck 说，“他们只需将合同上传到我们的安全环境中，我们就可以生成他们所需的结果。”
除了 IBM 提供的领先认知技术和实践指导之外，KPMG 还赞赏 IBM 在帮助 KCAT 推出和进入市场方面的品牌实力和声誉。 “每当我们推销产品时，我们都会强调这是一个配备 IBM 组件的 IBM 解决方案。”Rinck 表示，“IBM 作为 IT 解决方案提供商的市场意识非常有帮助。IBM 技术和 KPMG 领域专业知识的组合无与伦比。”
KPMG外部链接（ibm.com 外部链接）是一个由提供审计、税务和咨询服务的独立成员公司组成的全球网络。KPMG 成员公司遍布 147 个国家或地区，员工总数超过 219,000 人，通过成员公司的审计和鉴证业务满足企业、政府、公共部门机构、非营利组织和资本市场的需求。KPMG 在德国拥有超过 10,200 名员工和 20 多个办公地点。
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2021 年 2 月在美国制作。
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