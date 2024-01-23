KPMG 对 IBM 在概念验证过程中展示的综合功能印象深刻，因此选择了 IBM Watson® 和 IBM® Enterprise Content Management 技术。“KPMG 的需求不仅仅是简单的数据提取，”Rinck 说，“IBM 有能力提供端到端解决方案。”

KPMG 与 IBM Digital Business Automation 和 IBM Watson 团队合作，创建了 KPMG Content Abstraction Tool (KCAT)，该产品旨在快速分析合同并识别与满足全新 IFRS 标准相关的数据。“市场上没有比 Watson 更好的解决方案了，”Rinck 说。

通过由 IBM 提供咨询服务，KPMG 使用 IBM Watson Knowledge Studio 训练 KCAT“理解”租赁合同的语言。团队提供的培训为平台提供了专门针对租赁合同内容中的关键数据属性以及这些属性之间关系的知识库。通过结合 IBM Watson Explorer 平台，KCAT 应用 Knowledge Studio 机器学习模型精确定位要提取的相关信息。

该团队还集成了企业内容管理中间件，包括用于扫描和准备光学字符识别 (OCR) 处理合同的 IBM Datacap 软件、用于治理系统工作流程的 IBM Business Automation Workflow 软件，以及用于自动执行基于规则的决策的 IBM Operations Decision Manager 软件。

该解决方案使 KCAT 能够将公司的合同文件转换为机器可读的格式，并按类型（例如房地产、技术或车辆）进行分类。该平台根据合同类型识别相关数据点，并将信息提供给 KPMG 专家进行验证。最后，该工具以结构化格式提供提取的数据，供组织的会计平台使用。