IBM Aspera 可实现跨媒体供应链的快速、安全传输
Knox Media Hub 为管理大量高价值媒体资产的内容所有者、广播公司、发行商和体育赛事转播权持有者提供服务。这些资产在整个媒体供应链中会不断移动，以实现本地化、版本控制、后期制作并交付到流媒体与广播平台。
作为云原生媒体资产管理与分发平台，Knox Media Hub 需确保能以最大速度、可靠性和安全性在全球范围内传输数 TB 的时间敏感型 4K 与 UHD 文件。传统的文件传输方法存在延迟、操作复杂性和风险问题。
为了履行作为连接媒体供应链的“粘合剂”的使命，Knox Media Hub 需要一个企业级的高速传输解决方案，而该解决方案需能直接嵌入其平台，并在全球范围内可靠地运行，以支持基于云的媒体工作流。
Knox Media Hub 将 IBM Aspera 直接集成到其平台中，以消除文件传输瓶颈并简化媒体运营。用户无需离开媒体库，即可使用 Aspera on Cloud、ASCP、Shares Servers 和 Node-to-Node Push 等 Aspera 服务来上传、分发和传送内容。
该集成在工作流中实现了加速上传与下载，从而可减少人工干预和运营开销。客户可使用简单、直观的界面选择最适合其需求的传输方法，同时运营团队可精细地了解每项传输作业。
通过将 Aspera 作为本地功能嵌入，Knox Media Hub 可将文件传输从独立任务转变为端到端云工作流中一个无缝、不可见的部分。
借助 IBM Aspera，Knox Media Hub 可直接从其平台进行全球范围的高速文件传输。任何大小的媒体文件均可安全可靠地进行传输，从而帮助客户缩短交付时间并支持基于云的工作流。
使用 Knox Media Hub 的客户在人员配置相同的情况下，可将运营吞吐量提高四倍。更快的传输可帮助广播商、制片厂和发行商按时交付，改善合作伙伴协作水平，并高效地开展规模化运营。
该解决方案支持 Knox Media Hub 能根据客户需求进行扩展，同时在全球运营中保持稳定的性能和服务质量。
Knox Media Hub 是一个云平台，它支持端到端的媒体供应链。它可帮助媒体组织从单一界面采集、管理、转换和分发媒体资产，以将其用于基于云的媒体工作流。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 1 月。IBM、IBM 徽标和 Aspera 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。