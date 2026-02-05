Knox Media Hub 为管理大量高价值媒体资产的内容所有者、广播公司、发行商和体育赛事转播权持有者提供服务。这些资产在整个媒体供应链中会不断移动，以实现本地化、版本控制、后期制作并交付到流媒体与广播平台。

作为云原生媒体资产管理与分发平台，Knox Media Hub 需确保能以最大速度、可靠性和安全性在全球范围内传输数 TB 的时间敏感型 4K 与 UHD 文件。传统的文件传输方法存在延迟、操作复杂性和风险问题。

为了履行作为连接媒体供应链的“粘合剂”的使命，Knox Media Hub 需要一个企业级的高速传输解决方案，而该解决方案需能直接嵌入其平台，并在全球范围内可靠地运行，以支持基于云的媒体工作流。