KAFD DMC 团队对 EAM 解决方案提出了以下要求：

提供内置功能，用于管理数以万计占地面积庞大的资产的维护

具有可扩展性，随着 KAFD 的发展为它提供支持

易于与其他企业系统集成

设立强大的本地解决方案提供商，以提供实施协助和支持

在考虑一系列解决方案之后，该团队选择了 IBM® Maximo® Application Suite EAM 平台，KAFD DMC 业务解决方案交付副总裁 Majed Al-Daij 对此平台的描述是：“作为数字化转型路线图的一部分，我们必须做出的战略决策之一”。

“当 KAFD 于 2018 年成立时，我们决定采用同类最佳的 IT 解决方案，”Al-Daij 解释道，“Maximo 是当时资产管理领域的领先解决方案，现在仍然如此。由于我们使用的是同类最佳的方法，因此我们非常赞成将 Maximo 与第三方 ERP 和其他企业解决方案进行可扩展集成。”

为了协助实施和提供持续支持，KAFD DMC 选择了 eSolutions Saturdaya LLC，该公司是 EAM 和 IoT 解决方案方面的 IBM 合作伙伴专家。