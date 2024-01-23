KAFD 是全球最大的房地产项目之一，旨在实现可持续发展，并且获得了美国绿色建筑委员会颁发的最高认证 – LEED 绿色社区开发铂金级认证。KAFD 由阿卜杜拉国王金融区开发和管理公司 (KAFD DMC) 所有和管理，该公司成立于 2018 年，是 Public Investment Fund 的子公司。
KAFD 以 94 座大楼组成的建筑群重新定义了城市的天际线，其中包括利雅得最高的摩天大楼。该商业区旨在打造一个互连的垂直城市，让居民、访客和租户在 15 分钟内即可使用综合交通工具，包括从人行天桥到专用班车和单轨列车，从而享受各种服务。除政府实体外，主要租户还包括 Saudi Aramco、Goldman Sachs、BNP Paribas、PepsiCo 和 Pfizer Saudi。
“作为主要的商业和生活方式目的地，我们的使命是提供有竞争力的商业生态系统、充满活力的生活方式体验和卓越的客户服务，”KAFD DMC 首席执行官 (CEO) Gautam Sashittal 说。
为了完成这一使命，KAFD DMC 必须确保该商业区的机电资产实现最高的运行性能和可靠性。该组织管理着数以万计的资产，包括发电机、变压器、暖通空调系统、电梯、管道、照明和安全控制装置。随着该商业区的发展，这些数字呈现定期增加的趋势。
“关键资产的全天候正常运行时间至关重要，我们必须对所有资产和设施进行高效维护，以便为 KAFD 的租户和访客提供服务，”Sashittal 指出。此外，KAFD DMC 必须管理经常需要维护的备件和用品的供应和存储。如果出现问题，必须派遣维护承包商来解决问题。
由于该商业区的租户、居民众多且设施队伍庞大，因此产生的维护工作量也相当大，包括预测性、预防性、纠正性和紧急维护。协调此类工作需要强大的企业资产管理 (EAM) 解决方案，鉴于此，KAFD DMC 团队做出了一个关键决策：哪种 EAM 解决方案最能满足 KAFD 的需求？
在 KAFD，IBM Maximo 负责协调超过 100,000 项运营资产的维护，并且随着该商业区的发展，这些数字呈现定期增加的趋势
自从在 KAFD 部署 Maximo 以来，客户满意度比以前提高了 95%
KAFD DMC 团队对 EAM 解决方案提出了以下要求：
在考虑一系列解决方案之后，该团队选择了 IBM® Maximo® Application Suite EAM 平台，KAFD DMC 业务解决方案交付副总裁 Majed Al-Daij 对此平台的描述是：“作为数字化转型路线图的一部分，我们必须做出的战略决策之一”。
“当 KAFD 于 2018 年成立时，我们决定采用同类最佳的 IT 解决方案，”Al-Daij 解释道，“Maximo 是当时资产管理领域的领先解决方案，现在仍然如此。由于我们使用的是同类最佳的方法，因此我们非常赞成将 Maximo 与第三方 ERP 和其他企业解决方案进行可扩展集成。”
为了协助实施和提供持续支持，KAFD DMC 选择了 eSolutions Saturdaya LLC，该公司是 EAM 和 IoT 解决方案方面的 IBM 合作伙伴专家。
该项目继续遵循解决方案开发生命周期 (SDLC) 的行业最佳实践。团队从需求分析开始，然后进行解决方案设计、开发、测试、部署和上线。
“我们的目标很明确，确保 Maximo 解决方案反映 KAFD 的运营模式，并且具有足够的扩展性，可以适应未来的业务场景以及核心和增值服务的增长和扩展，”Al-Daij 说。
该过程涉及上传数千项资产的资产和位置数据，其中一些位于已完工区域，有些仍在建设中，该团队将 Maximo 与 ERP、CRM 和建筑信息建模 (BIM) 等相关系统集成在一起。凭借团队的专业知识和 Maximo 的丰富功能，项目进展迅速。
“KAFD DMC 团队希望遵循 Maximo 内置的维护框架和流程的行业最佳实践，”eSolutions 首席顾问 Ahmed Tarhini 说道，“这使我们能够配置 Maximo 来满足 KAFD 的需求，而无需进行重大定制。”
KAFD DMC 的 EAM 专家 Darwish 解释说，借助 Maximo，KAFD 获得了一个平台来嵌入与运营资产和设施管理相关的业务政策和程序，从而全面提高效率。此外，“该平台在适应和调整新业务需求方面表现出极大的灵活性，且没有遇到重大挑战，”他说，“这种敏捷性使我们能够有效地实施新的维护框架和流程。”
如今，运营团队使用 Maximo 全天候协调各种形式的维护。其中一项重要功能是通过在线界面接受客户的服务请求。然后，系统将这些问题转化为具体工单，快速派遣维护承包商解决问题，并告知客户每一步的进展情况。Maximo 还协助管理承包商、备件和维护仓库。
由于 KAFD 规模庞大，涉猎范围之广，因此产生了大量的工作。到目前为止，该系统管理着 34,000 个地点超过 100,000 项资产和超过 16,200 个预防性维护计划。Maximo 还帮助管理 15 家承包商，确保他们遵守 70 多项服务级别协议。该软件每年处理超过 30,000 个服务请求，涉及 75,000 个工单。随着未来一年新租户的增加，这些数字将大幅提高。
但是，这样的指标并不能说明全部情况。Maximo 中的分析功能有助于评估资产的性能和维护承包商的绩效。“Maximo 提供该商业区维护活动的整体概况，对 KPI 的深入了解有助于我们不断提高服务质量，”Darwish 说。
维护团队可以从 Maximo Health 获得进一步的洞察，Maximo Health 使用传感器读数、资产记录和工作历史记录来减少停机时间。为了实施 Maximo Health，团队确定了对财务和客户服务影响最关键的资产，并根据仪表读数和其他数据设计了自定义性能/绩效评分。然后，当 Maximo Health 中的分析功能发现表明资产运行状况不佳的分数时，维护团队可以立即打开工单来解决问题。
“Maximo Health 使用我们收到的所有读数中的大数据来提供预测性分析，使我们能够在问题发生之前或资产状况恶化之前做出响应，”Al-Daij 说，“这是帮助确保服务连续性和客户满意度的关键能力。”
Maximo 为 KAFD DMC 提供了大量优势。更高效的维护可降低成本，增加资产正常运行时间并提高客户满意度。Maximo 是 KAFD 数字化转型战略的基石。
自从部署 Maximo 以来，衡量承包商绩效、控制维护活动和减少维护文书工作的能力提高了 95%。此外，关闭工单的时间缩短了 85%。
也许最重要的是，客户满意度提高了 95%。正如 Darwish 评论的那样，借助 Maximo 提供的透明度，客户能够在线提出服务请求并获得有关何时解决问题的通知，这让他们真正感到很高兴。
Maximo 未来将在 KAFD 提供哪些帮助？Al-Daij 表示：“KAFD 与 IBM 及其值得信赖的合作伙伴之间的健康关系将在未来数年持续下去，以促进平台维护、升级并利用新兴技术。”
KAFD DMC（ibm.com 外部链接）负责阿卜杜拉国王金融区的开发、管理和运营工作，该商业区是世界上最大的综合用途房地产开发项目之一。KAFD 是位于沙特阿拉伯利雅得的城中之城，拥有由全球领先建筑师设计的大型商业、住宅和娱乐场所。KAFD 是沙特阿拉伯 Public Investment Fund 的全资子公司。
IBM 合作伙伴 eSolutions（ibm.com 外部链接）成立于 2012 年，在沙特阿拉伯的利雅得和吉达设有办事处，提供商业咨询和数字技术服务。该公司提供 IBM Watson® IoT 和 IBM Maximo 解决方案方面的特殊专业知识。eSolutions 是 Midas Group 的众多公司之一。
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美国出品，2023 年 7 月。
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