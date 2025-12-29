KIB 因其传统中间件系统面临日益严峻的挑战，这阻碍了银行的数字化转型进程。陈旧的集成解决方案形成了复杂的点对点连接，缺乏灵活性，并因人工干预和定制编码导致高昂的维护成本。

这些局限延缓了产品上市时间，限制了实时处理能力，并对可扩展性、性能和客户体验造成影响。