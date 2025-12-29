KIB 与 IBM 实现集成架构现代化，加速数字化发展与创新。
KIB 因其传统中间件系统面临日益严峻的挑战，这阻碍了银行的数字化转型进程。陈旧的集成解决方案形成了复杂的点对点连接，缺乏灵活性，并因人工干预和定制编码导致高昂的维护成本。
这些局限延缓了产品上市时间，限制了实时处理能力，并对可扩展性、性能和客户体验造成影响。
针对数字服务，使客户能更快捷获取新功能
轻松支持高并发客户活动
提供更快速、更流畅的数字交互体验
KIB 与 IBM 专家实验室紧密协作，启动了一项战略性转型，专注于基于 IBM webMethods Hybrid Integration 解决方案构建现代化的端到端集成架构。此次合作为云原生、可扩展且高度安全的中间件环境奠定了基础，与 KIB 的数字增长战略高度契合。
IBM 专家实验室协助设计并实施了企业级集成平台，交付了 300 个可复用 API 接口，创建了开放银行框架，实现了与金融科技公司、非银行金融机构及第三方服务提供商的无缝协作。该解决方案以容器化部署、集中监控和优化资源管理取代了遗留系统，显著减少了人工操作并降低了集成复杂度。
由 IBM 专家实验室主导的集成为 KIB 的数字生态系统带来了可衡量的成效：数字化服务的上市时间加快 40%，客户能更快捷地获取新功能。此外，集成方案支持交易吞吐量提升 4 倍，从容应对高并发客户活动。
KIB 的内部团队现已能独立管理和运营中间件，从而确保了集成架构的长期可持续性与自主掌控力。该集成平台还帮助实现了延迟降低 60%，带来了更快速、更流畅的数字交互体验。
此次转型使 KIB 能够加速数字产品发布、简化合作伙伴接入流程，并持续符合不断演进的监管标准。凭借现代化、敏捷的集成架构，KIB 现已具备快速创新能力，可实现高效扩展，并通过各数字渠道提供更优质的客户体验。
科威特国际银行（KIB）是一家领先的金融机构，为零售、企业和投资领域提供创新的银行解决方案。KIB 致力于数字化转型和以客户为中心的服务，通过科技和合规管理，在推进科威特的金融生态系统方面发挥着关键作用。
