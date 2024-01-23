KBC 通过全资银行和保险公司在欧洲开展业务，在比利时、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚和爱尔兰等核心市场拥有高度的地方自治权。尽管金融服务监管主要由国家或地区层面推动，但这些 KBC 实体也属于欧盟 (EU) 和欧洲中央银行 (ECB) 的管辖范围。除了欧洲央行的网络弹性监督预期之外，《通用数据保护条例》(GDPR) 和《支付服务指令 2》(PSD2) 等几项新的或更新的法规对集团及其子公司报告和应对网络事件和数据泄露提出了更严格的要求。

2016 年，KBC 在比利时布鲁塞尔总部成立了网络专业知识和响应团队 (CERT)。该团队的任务是协调该集团在全欧洲的多个实体对网络威胁的响应。CERT 需要集中监督事件响应流程，但并不想为此创建一个大型的集中管理部门。该集团的各个欧洲和国际实体拥有完善的、基本上自主的安全和事件响应团队。KBC CERT 不会叠床架屋，而是在原有基础上进行补充，通过加强集团层面的意识和响应协调，最终改善集团的整体网络安全工作。

KBC 寻求一种机制，使 CERT 能够记录和可视化集团各个实体中的威胁，并根据各种法规的要求启动本地和集团报告与响应措施。

CERT 危机和事件管理主管 Kris Caron 描述了该团队与国家或地区级安全办公室的关系：“如果事件涉及多个国家或地区，或者如果当地或总部管理层要求我们实施管控，那么我们会接管，但在其他情况下，我们扮演协助和支持的角色。因此，我们需要一个全景视角，通过单一管理平台了解所有事件。”

KBC 寻求一套技术解决方案来帮助实施针对不同事件类型的事件响应运行手册，以在整个集团范围内实现一致的处理流程。这些运行手册针对特定事件提供逐步骤的响应流程，部分步骤可以自动化执行。例如，当在银行电脑中检测到恶意软件时，运行手册会列出上报、遏制和补救的步骤。

Caron 表示：“我们需要一种工具，让 CERT 能够协调应对措施，而且它能与现有技术工具集成，并自动执行某些响应环节。此外，我们需要确保响应迅速。我们有许多不同的报告规定，其中之一是欧洲央行要求在两小时内报告网络事件。”