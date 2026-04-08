利用 API 实现数字银行现代化

Karnataka Bank 需要对其数字银行基础设施进行现代化改造，加快数字支付、贷款处理和第三方集成等服务的推出速度，同时在多个内部和外部系统之间保持安全连接。该银行旨在摒弃传统集成平台，采用一种面向未来的架构，以支持高级人工智能用例并适应不断变化的监管要求。

为实现这一目标，Karnataka Bank 与 IBM 合作，在 Red Hat OpenShift 上部署了 IBM Cloud Pak for Integration，从而构建了一个安全、可扩展且敏捷的 API 平台，降低了总体拥有成本并夯实了其数字基础。