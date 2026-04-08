利用 API 实现数字银行现代化

Karnataka Bank 通过集成现代化加速数字服务
Karnataka Bank 需要对其数字银行基础设施进行现代化改造，加快数字支付、贷款处理和第三方集成等服务的推出速度，同时在多个内部和外部系统之间保持安全连接。该银行旨在摒弃传统集成平台，采用一种面向未来的架构，以支持高级人工智能用例并适应不断变化的监管要求。
为实现这一目标，Karnataka Bank 与 IBM 合作，在 Red Hat OpenShift 上部署了 IBM Cloud Pak for Integration，从而构建了一个安全、可扩展且敏捷的 API 平台，降低了总体拥有成本并夯实了其数字基础。
Karnataka Bank 与 IBM 合作，从传统集成技术迁移至 IBM Cloud Pak for Integration，这是一个容器原生平台，将 API、事件、消息传递和应用程序领域的同类最佳解决方案统一在单一控制平面下。此次现代化改造使银行从基于 VMware 的基础设施转向 Red Hat OpenShift 上的容器化微服务，从而实现了更高的敏捷性。
该解决方案利用 IBM App Connect Enterprise 作为集成与编排的核心引擎。它与 IBM MQ 和 IBM API Connect 协同工作，创建了统一平台，其中 API Connect 管理外部调用并将其路由至 App Connect。通过采用以 API 为主导的架构，App Connect 自动化了路由到下游系统之前所需的复杂数据转换与编排。这使得核心银行业务交互、数字支付得以无缝进行，并支持 GST、CBDT、UIDAI 和 CERSAI 等监管服务。
转型后，Karnataka Bank 在 Red Hat OpenShift 上运行着一个安全、基于容器的 API 平台，采用 IBM Cloud Pak for Integration。数字网关管理 API 流量，并能够更快地推出数字支付、贷款处理和第三方集成，同时保持安全的内部和外部连接。该银行加强了安全性，将可扩展性提升了 50%，并将运营成本降低了 30%，从而降低了总体拥有成本。该平台支持内部、外部和云系统之间的无缝通信，并与 UIDAI、CERSAI、GST、Reg-Tech 和 CBDT 服务平滑集成，帮助银行更快地适应不断变化的市场和监管要求。
Karnataka Bank (KBL) 成立于 1924 年，总部位于芒格洛尔，是印度领先的私营部门银行，为超过 1300 万零售、微型、小型和中型企业及企业客户提供服务。该银行业务遍及 22 个邦和 2 个中央直辖区，提供从个人银行、企业银行到数字产品和非居民印度人服务的多种银行与金融服务。
IBM App Connect Enterprise 是由人工智能驱动的集成平台，可在混合环境中统一应用程序、API 和数据。它提供无代码、低代码和专业代码能力，使业务用户和集成专家能够快速且可控地设计、部署和管理集成。
通过支持以 API 为主导、事件驱动和消息传递模式，IBM App Connect Enterprise 帮助组织加速自动化、对遗留系统进行现代化改造，并在本地、云和容器化部署之间安全地连接应用程序。它也可作为 IBM Cloud Pak for Integration 的一部分，与 IBM MQ 和 IBM API Connect 一同提供，使组织能够在混合环境中集成应用程序、数据和 API。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标、IBM App Connect、IBM API Connect、IBM Cloud Pak 和 IBM MQ 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。