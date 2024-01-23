大约十年前，中东一家大型开发商在当地开展了一项大规模的全市范围开发活动，涉及几百万平方米可用空间的振兴计划。然而，外部经济因素迫使该市暂停了这一项目，多年后的今天，该开发商向 JLL 寻求协助。

“客户无法及时、准确地了解其开发项目的进展，以及现有资产的绩效”，JLL 中东和北非 (MENA) 项目与开发服务主管 Ben Jackson 解释道。“他们的数据位于不同的站点和系统中。此外，在他们将所有这些信息汇总为一份报告时，这些信息便已过时。

“此外，编写月度状况报告所花费的时间和精力显然也极为繁重。尽管他们在整理数据方面付出了巨大努力，但仍然难以有效地传达其开发或投资组合的状况。”

为了帮助客户建立当前开发项目的基准，JLL 使用激光雷达技术绘制了整个城市的地图，构建了一个三维模型（或称“数字孪生体”），能够以数字方式呈现这些地点的物理状态。与此同时，JLL 还将这一数字孪生体与公司以前各自为政的房地产管理应用程序的实时数据流相结合。然后，JLL 整合了运营技术系统，创建了一个独特的三维生态系统，让用户可以即时使用数据，做出更优化的可行决策。