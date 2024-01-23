想象一下几百万平方米的面积。这并非易事。面对如此庞大的数字和尺寸时，很难真正进行精确的设想。细节变得模糊，准确性也会迅速降低。但这正是仲量联行 (JLL)，或者更具体地说，是该公司其中一位客户所面临的挑战。
大约十年前，中东一家大型开发商在当地开展了一项大规模的全市范围开发活动，涉及几百万平方米可用空间的振兴计划。然而，外部经济因素迫使该市暂停了这一项目，多年后的今天，该开发商向 JLL 寻求协助。
“客户无法及时、准确地了解其开发项目的进展，以及现有资产的绩效”，JLL 中东和北非 (MENA) 项目与开发服务主管 Ben Jackson 解释道。“他们的数据位于不同的站点和系统中。此外，在他们将所有这些信息汇总为一份报告时，这些信息便已过时。
“此外，编写月度状况报告所花费的时间和精力显然也极为繁重。尽管他们在整理数据方面付出了巨大努力，但仍然难以有效地传达其开发或投资组合的状况。”
为了帮助客户建立当前开发项目的基准，JLL 使用激光雷达技术绘制了整个城市的地图，构建了一个三维模型（或称“数字孪生体”），能够以数字方式呈现这些地点的物理状态。与此同时，JLL 还将这一数字孪生体与公司以前各自为政的房地产管理应用程序的实时数据流相结合。然后，JLL 整合了运营技术系统，创建了一个独特的三维生态系统，让用户可以即时使用数据，做出更优化的可行决策。
简化用户管理，提高资产可见性
减少能源浪费和其他低效现象，降低总体成本
在此重大项目的实施过程中，JLL 意识到自己面前有一个更大的机遇。
Jackson 补充道：“我们顿悟到这将彻底改变我们行业的工作方式。我们可以利用这个模型来改变房地产公司管理和存储数据的方式，以及他们执行任务的方式。我们可以通过构建模型为其提供洞察分析，帮助他们优化投资组合并提高效率。”
当您想彻底改变某个行业时，拥有一个强大的合作伙伴往往会有所帮助。
Jackson 继续说道：“我们开始思考，‘好的，我们明白自己想要什么样的解决方案。’但是，我们怎样才能真正开始管理和整理这些数据呢？我们该如何创建一个能够满足所有最终用户（无论是资产管理公司、住户、开发商、潜在投资者还是金融机构）需求的平台？”
为了帮助将概念转变为现实，JLL 选择与 IBM NextGen 生态系统团队合作。JLL 与 IBM 技术专家共同确定了这个全新解决方案的目标受众，以及该工具每个阶段的核心优势。
Jackson 补充道：“我们还与 IBM Garage 团队合作。通过与 IBM 专家的讨论，我们开始对数据进行更多的思考，涵括数据的构造方式、工作原理、表现方式等各个方面。我们深入研究如何将这些数据转化为信息和洞察，并最终转化为实际行动。”JLL 遵循以用户为中心的 IBM® Garage 敏捷方法，构建了一个最简化可实施产品 (MVP) 并将其推向市场。
全新的 Prism 解决方案是一个极其复杂的数字孪生体平台，提供端到端的房地产数据聚合器和可视化引擎，可从多个技术来源获取数据。该平台提供虚拟的三维建筑和运营场所，允许用户选择可定制的模块，为这些场所的开发监控、成本管理、租赁、能源管理、审计、维护等关键功能获取实时数据流。用户可以凭借这些信息，将这些现实世界的指标与预测目标进行比照，以跟踪绩效。
比如有以下使用示例：某一全球资产管理公司可使用 Prism 从其所有部署位置检查多个级别（楼层、建筑、城市、国家\地区）的实时微观或宏观租赁数据，从而更清晰地掌握当前的入住率以及关联的投资回报率 (ROI)。然后，该公司可访问 JJL 数据环境以便为其资产创建背景，从而了解市场动态并收集见解以优化其投资组合的绩效。通过提供的数据，企业还可交叉引用来自物联网 (IoT) 系统的能源消耗、维护绩效和移动数据，从而提供多个视角并创建即时见解来推动优化资产绩效。
为了简化 Prism 的部署，JLL 签署了 IBM® 嵌入式解决方案协议 (ESA)，公司利用该协议将 IBM 技术直接纳入其产品中。MVP 在 IBM® Cloud 中托管，但 Prism 不受平台限制，可部署在其他云实例或本地部署配置中。
凭借其 MVP 解决方案，JLL 对 Prism 将为用户带来的价值充满信心。有了标准化的实时数据，业主就能更深入地了解其场地的运行状况和状态。这种单一可信信息源，加上三维建筑模型，有助于简化托管地点的管理和规划流程。
此外，将这种通用数据格式与 Prism 提供的认知分析功能相结合，将使用户能够更好地优化建筑和房地产投资组合性能，从而降低成本并提高房地产投资的总体回报。
Jackson 解释道：“在很多方面，房地产管理和建筑行业在技术方面已经过时，落后于制造或工程等其他行业。令人难以置信的是，我们现在可以为客户提供这种对现在和未来的预见性。”
此外，JJL 还对其从下一代生态系统与 IBM Garage 中获得的合作效果和支持水平感到十分满意。
“IBM 在帮助我们实现此项目方面发挥了巨大作用”，Jackson 解释道。“当你长时间思考类似这样的一个产品时，你显然会对它的后续运营情况存有先入为主的想法。IBM 帮助我们从客观角度看待事物，而它们提供的清晰思路也确实帮助我们开发出该产品，并使我们取得今天的成就。”
除了选择合适的合作伙伴外，在 IBM Cloud 托管 Prism 还提升了可扩展性和灵活性。Jackson 补充道：“我们使 Prism 不受垂直领域的限制。你可以将其用于一栋建筑，也可以用于全球房地产投资组合，我们可以因应任何规模。作为该领域的先行者，我们拥有快速发展的巨大潜力。有了适当的技术，我们就能实现无缝连接。”
IBM 合作伙伴 JLL（ibm.com 外部链接）是一家国际房地产服务机构，业务范围涵盖清洁支持等基本任务，以及价值数十亿美元的复杂物业投资组合管理。公司总部位于伊利诺伊州芝加哥，在全球 80 多个国家或地区设有办事处。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 以及 IBM Garage 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下 Web 站点上的 “Copyright and trademark information” 部分中包含了 IBM 商标的最新列表：http://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。