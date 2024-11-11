John Lewis & Partners (JLP) 是英国最大的员工所有制企业，通过 34 家 John Lewis 商店和数百家其他商店运营两个品牌，并通过两个网站建立起强大的电子商务网络。如此突出的公司需要足够先进的订单管理系统才能满足客户的需求和期望。

该零售巨头已展示其配备 IBM Sterling Order Management 系统后的运营效率。然而，该解决方案已进入支持终止阶段，因而需进行更换。JLP 认识到基于云的解决方案可提供的可扩展性以及与基础设施相关的成本节余。为提供与其名称含义相同的服务质量和运营效率，JLP 希望采用下一代基于云的订单管理系统。