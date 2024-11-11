John Lewis & Partners (JLP) 是英国最大的员工所有制企业，通过 34 家 John Lewis 商店和数百家其他商店运营两个品牌，并通过两个网站建立起强大的电子商务网络。如此突出的公司需要足够先进的订单管理系统才能满足客户的需求和期望。
该零售巨头已展示其配备 IBM Sterling Order Management 系统后的运营效率。然而，该解决方案已进入支持终止阶段，因而需进行更换。JLP 认识到基于云的解决方案可提供的可扩展性以及与基础设施相关的成本节余。为提供与其名称含义相同的服务质量和运营效率，JLP 希望采用下一代基于云的订单管理系统。
JLP 再次选择 IBM Sterling Order Management 系统以作为其解决方案。在 IBM 合作伙伴 Cognizant 的帮助下，该组织已开启从本地 IBM Sterling Order Management 系统 9.4 进行迁移的艰巨任务。它们首先将所有新订单的管理工作转移到下一代 SaaS IBM Sterling Order Management 系统，同时保留 9.4 版以作为 2023 年 6 月之前所下订单的存储库。
这次复杂而雄心勃勃的迁移给系统带来了翻天覆地的变化。JLP 修改了 300 多个接口，验证了 150 多个命令和数据属性，开发了大约 40 个功能开关和 25 个订单节流配置，以及 300 多个测试场景。迁移过程分为 6 个精心规划的切换阶段进行，并有 3 个月的双重运行期，以确保平稳过渡。项目团队与 17 个应用程序团队密切合作，测试和证明新系统，并开发了 3 个新的迁移流程，以支持过渡期间的不间断运营。
随着迁移的巨大成功，JLP 获得了显著的收益，例如自动化测试的改进，约 95% 的 IBM Sterling Order Management API 实现了自动化，并纳入了日常回归。自动构建发布管道简化了开发流程，实现了功能和技术能力的持续、无缝升级，同时将生产发布时间从 4 周减少到 2 周。此外，JLP 还提高了运营效率，减少了基础设施维护工作，提供了更好的可扩展性，提高了生产率，改善了自动化测试覆盖范围，并通过并行功能开发获得了创新功能。这些改进帮助公司轻松应对高峰和非高峰需求。
JLP 在 3 个月内跨 6 个不同的切换阶段总共成功迁移了 570 万个已关闭订单和约 170,000 个执行中订单。这一过程有助于公司进一步提升：
通过该项目，JLP 正在全面淘汰其旧版解决方案，并通过网络后台来处理订单迁移，而这与其整体战略紧密相关。此外，该公司还希望利用该解决方案的其他功能（如订单服务）来为客户订单提供一个单一可信信息源，并从本地部署解决方案变为基于云的解决方案。
John Lewis & Partners（ibm.com 外部链接）于 1864 年在伦敦牛津街开始营业，至今已有 150 多年的历史，是英国领先的全渠道零售商，拥有 34 家 John Lewis 商店和不断发展的在线业务。
Cognizant（ibm.com 外部链接）是 IBM 20 多年以来的长期合作伙伴。该公司致力于帮助客户实现技术现代化、重新构思流程和转变体验，以在快速变化的世界中保持领先地位。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标和 IBM Sterling 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。 本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。