在提供更多学生友好服务的压力下，许多高等教育机构都在为本地信息系统的成本和不灵活性而苦苦挣扎。Jenzabar 基于 IBM Cloud® 基础架构构建，提供变革性的软件即服务解决方案，可降低成本、提高灵活性并开拓新的全球市场。
Jenzabar 致力于高等教育领域客户的成功，为全球 1,300 多所校园提供量身定制的学生信息软件和相关服务。从入学到毕业，Jenzabar 帮助简化学生和学院的行政和财务工作。
对于大大小小的机构来说，运行内部 IT 基础架构的成本和复杂性不断增加，逐渐成为教育核心业务的不受欢迎的干扰因素。认识到这一点，Jenzabar 希望减轻客户技术资源的压力，同时帮助使用旧版 ERP 的机构努力满足不断增长的学生期望。
要抓住这一新机遇，Jenzabar 需要一个灵活、强大、高度安全的平台，为越来越多的客户提供专用软件即服务解决方案。国际层面也很重要：Jenzabar 希望能满足客户对数据位置在国界内的特定合规要求。
Jenzabar 受管服务项目经理 Gus Ortiz 解释道：“随着业务和视野的增长，我们需要一个可扩展且可靠的云平台，对计算、存储和网络资源进行直接控制，以便我们能够快速响应托管客户的需求。如果没有标准化的全球云服务平台，我们将无法扩展业务来实现我们的雄心壮志。”
Jenzabar 审查了全球领先云服务提供商的产品，最终选择了 IBM Cloud。“IBM 方法、交付系统、客户端界面、扩展能力 - 所有那些使 IBM Cloud 成为我们首选的要素依然都在，”Ortiz 说。“我还喜欢知道设备的确切位置，以便我可以向客户保证他们的数据。”
目前，Jenzabar 正在将其客户端环境迁移到 IBM Cloud Bare Metal Server 上运行的私有 VMware vSphere 虚拟化平台，此举旨在最大限度地提高弹性和灵活性。
“借助 VMware Site Recovery Manager，我们可以 IBM Cloud 上设置站点到站点复制，以便为客户提供快速恢复到第二个数据中心服务，这是我们标准服务的一部分，”Ortiz 评论道。“我们在 IBM Cloud Bare Metal Server 上的新方法还使我们能够使用更少的硬件，因此我们的客户将享受托管在完全私有云中的额外安全和隐私优势，而不会看到成本上升。”
Jenzabar 继续使用 IBM Cloud Block Storage 和 IBM Cloud File Storage 为其客户的 ERP 解决方案存储实时数据和备份数据，利用多个高速连接来确保数据和应用程序的卓越性能和弹性。通过其受管服务部门，该公司使用 IBM Cloud 的这些功能向客户提供备份即服务产品。教育机构使用该服务来备份和恢复各种系统，从本地服务器和工作站到执行笔记本电脑，无论他们是否使用 Jenzabar 的 SIS 解决方案。为了达到吞吐量、安全性和低延迟的最高标准，Jenzabar 提供 IBM Cloud Direct Link，使客户能够在其远程网络环境和 IBM Cloud 部署之间创建专用连接，以支持混合工作负载。
“作为网络安全产品的一部分，我们正在向高等教育领域的所有人推广云备份即服务，因为异地备份和保留是防范加密锁和勒索软件的关键要素，”Ortiz 说。
由于其备份方法是捕获完整的系统映像，Jenzabar 可以将任何客户的工作负载恢复到 IBM Cloud 上的新 VMware 虚拟机上。这提供了完整的灾难恢复即服务选项，使客户不再需要维护可能永远用不到的重复本地硬件，这对于成本敏感的高等教育行业来说是一大优势。
“一位客户来电话说，她的本地系统在周一开学前的周五晚上出现故障，”Ortiz 说到。“借助 IBM Cloud Bare Metal Server，我能够立即通过门户调配新容量，提供迁移数据服务并开始 60 天免费试用。她深受触动，因此注册了完整服务。”
在 IBM Cloud 计算、存储和网络基础架构上构建 SaaS 产品，Jenzabar 即可获得规模、弹性、安全性、性能、灵活性和地理覆盖范围，从而能够以极具竞争力的价格满足不断增长客户群的企业级需求。指定专用 Bare Metal Server 的能力使公司拥有和管理自己的专用资源，从而将内部基础架构的典型安全性和便利性与云的灵活性、经济高效的优势结合在一起。
Jenzabar 致力于保持高等教育领域顶级 SIS 解决方案供应商的地位，同时继续扩展其受管服务产品并利用 IBM Cloud 上提供的全面解决方案。这项服务使机构无需维护自己的 IT 基础架构。使用 IBM Cloud 可消除与指定、订购和部署新硬件相关的延迟；团队所要做的就是访问 IBM Cloud 门户并配置适当的资源。
“IBM Cloud 真正令人印象深刻的一个方面是客户门户，我们可以在门户中以快速响应的方式自行订购和管理环境，”Ortiz 说。“如今，如果客户需要另外 12 TB 的磁盘空间，我在移动设备上五分钟即可完成这一操作。敏捷性和响应能力使 IBM Cloud 成为 Jenzabar 真正的业务推动者。”
IBM Cloud 网络在全球拥有 60 多个数据中心，可帮助 Jenzabar 满足非洲、美洲、亚洲和欧洲客户的本地需求。如果客户要求将数据保留在特定地理边界内，Jenzabar 可以指定资源的物理位置。例如，一个客户位于美国境外，但出于监管原因，需要将其数据保留在下 48 州内，只需在客户门户中单击一下即可实现。Ortiz 表示：“IBM Cloud Bare Metal Server 提供的可配置性和管理控制使我们能够以前所未有的方式发展我们的业务。”
选择 IBM Cloud 简化了 Jenzabar 的运营，降低了成本，并使其能够以更经济高效的方式为更广泛的高等教育机构提供服务。过去，前期硬件投资使 Jenzabar 解决方案超出了一些小型学校和学院的经济能力。现在，即使是学生人数不足 100 人的机构也会发现注册 Jenzabar SIS 解决方案具有成本效益。
Ortiz 表示：“IBM Cloud 使我们能够为小型机构提供他们通常无法负担或无法在校园内部署的计算资源，并提供最先进的安全性、可扩展性和灵活性的支持。对于较大的客户，我们提供了一条逃离硬件故障和带宽不足的过时本地数据中心的路线，其成本低于他们自己所能实现的成本。这些客户可以节省资金，同时为更快乐的学生和教职员工社区提供更好的服务。”
对于没有现有本地基础架构的新客户而言，选择 IBM Cloud 上的 Jenzabar SIS 解决方案可让其将全部精力放在高效的学生管理上，而不是平台上。“几年前我们承接了一所初创学校，”Ortiz 回忆道。“他们从我们的云开始，一直留在云中，并在云中将学生人数从零增长到 5,000 名，我们按照按需付费的模式对他们进行了扩展。”
Ortiz 总结道：“通过选择 IBM Cloud 计算、存储和网络基础架构，我们开辟了丰富的商机，可以简化我们的业务，为客户创建更多服务选项，并通过新服务产品产生额外的收入流。我们很期待看到未来将带我们走向何方。”
Jenzabar（ibm.com 外部链接）为全球学院和大学提供高等教育软件解决方案，为 1,300 多个校园提供支持。
要了解有关 IBM Cloud Bare Metal Server 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/products/bare-metal-servers
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