Jenzabar 致力于高等教育领域客户的成功，为全球 1,300 多所校园提供量身定制的学生信息软件和相关服务。从入学到毕业，Jenzabar 帮助简化学生和学院的行政和财务工作。

对于大大小小的机构来说，运行内部 IT 基础架构的成本和复杂性不断增加，逐渐成为教育核心业务的不受欢迎的干扰因素。认识到这一点，Jenzabar 希望减轻客户技术资源的压力，同时帮助使用旧版 ERP 的机构努力满足不断增长的学生期望。

要抓住这一新机遇，Jenzabar 需要一个灵活、强大、高度安全的平台，为越来越多的客户提供专用软件即服务解决方案。国际层面也很重要：Jenzabar 希望能满足客户对数据位置在国界内的特定合规要求。

Jenzabar 受管服务项目经理 Gus Ortiz 解释道：“随着业务和视野的增长，我们需要一个可扩展且可靠的云平台，对计算、存储和网络资源进行直接控制，以便我们能够快速响应托管客户的需求。如果没有标准化的全球云服务平台，我们将无法扩展业务来实现我们的雄心壮志。”