Japan Airlines 利用人工智能改变旅客的旅行体验
在民用航空旅游业，乘客在各个阶段体验到便捷的互动，是航空公司竞争优势的主要基础，且变得愈发重要。过去几年中，JAL 逐步加强了其人工智能计划，这些计划主要侧重于使用聊天机器人代理来补强客户沟通，并预先识别特定的客户关注热点。
Japan Airlines 已经着手实施一项新的战略任务，即树立客户服务的新标准：根据航空公司获得的客户信息，提供个性化的旅行建议。该航空公司决定从旅客主要旅行目的地之一夏威夷开始。航空公司推出个人助理 Makana-chan，它是由 IBM Watson AI 技术提供支持，从客户开始搜索航班时起就提供建议和信息。超过 80% 的 Makana-chan 用户会将其推荐给其他人，这表明 Japan Airlines 已经找到了在竞争激烈的旅游市场中取得成功并脱颖而出的秘诀。
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