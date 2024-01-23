Japan Airlines 已经着手实施一项新的战略任务，即树立客户服务的新标准：根据航空公司获得的客户信息，提供个性化的旅行建议。该航空公司决定从旅客主要旅行目的地之一夏威夷开始。航空公司推出个人助理 Makana-chan，它是由 IBM Watson AI 技术提供支持，从客户开始搜索航班时起就提供建议和信息。超过 80% 的 Makana-chan 用户会将其推荐给其他人，这表明 Japan Airlines 已经找到了在竞争激烈的旅游市场中取得成功并脱颖而出的秘诀。