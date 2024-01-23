Japan Airlines Co., Ltd.

JAL Group 的愿景是成为世界上最受欢迎和最有价值的航空公司。为了实现这一愿景，公司遵循三个核心原则：将 JAL 转变为真正的全球航空公司；创造新价值，领先竞争对手一步；并实现可持续增长。

Japan Airlines 和该公司的核心信息和通信技术集成商 JAL INFOTEC，联手负责推动 JAL Group 集团的 IT 战略，支持 JAL 愿景。

Japan Airlines 混合云基础架构项目经理 Masashi Oshima 表示：“JAL 目前每天在 182 条航线上运营约 1,000 个航班，每年有 4000 万乘客乘坐这些航班。我们提供 IT 支持，确保航班安全准时。利用先进的技术，我们开发能够快速响应业务环境变化并创造新价值的 IT 解决方案。”

然而，当 Japan Airlines 于 2016 年首次开始规划 JAL 愿景时，IT 部门未能及时响应公司数字化转型的号召。

“随着数字技术的进步，IT 角色发生了变化，”JAL INFOTEC 混合云基础设施架构师 Hideaki Yaze 解释道。“但是由于基础架构的过时系统体系结构，我们无法跟上变化的步伐。”

Japan Airlines 和 JAL INFOTEC 开展了多次讨论，研究哪些应用程序最能为业务做出贡献，以及什么样的基础架构可以提供可靠、及时的 IT 服务。最终，他们决定转向混合和多云环境。为此，该公司开始构建名为 CIEL 的混合云基础架构，在法语中意为“天空”。