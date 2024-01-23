Japan Airlines Co., Ltd.

Japan Airlines 的母公司 JAL Group 的愿景是：成为全球最受欢迎和最有价值的航空公司。然而，过时的 IT 基础架构阻碍了公司的数字化转型。为了获得随业务需求变化而拓展的灵活 IT 环境，Japan Airlines 及其核心 IT 子公司 JAL Information Technology Co., Ltd.(JAL INFOTEC) 与 IBM 合作，在 IBM Cloud® 上构建混合云基础架构。
JAL Group 的愿景是成为世界上最受欢迎和最有价值的航空公司。为了实现这一愿景，公司遵循三个核心原则：将 JAL 转变为真正的全球航空公司；创造新价值，领先竞争对手一步；并实现可持续增长。
Japan Airlines 和该公司的核心信息和通信技术集成商 JAL INFOTEC，联手负责推动 JAL Group 集团的 IT 战略，支持 JAL 愿景。
Japan Airlines 混合云基础架构项目经理 Masashi Oshima 表示：“JAL 目前每天在 182 条航线上运营约 1,000 个航班，每年有 4000 万乘客乘坐这些航班。我们提供 IT 支持，确保航班安全准时。利用先进的技术，我们开发能够快速响应业务环境变化并创造新价值的 IT 解决方案。”
然而，当 Japan Airlines 于 2016 年首次开始规划 JAL 愿景时，IT 部门未能及时响应公司数字化转型的号召。
“随着数字技术的进步，IT 角色发生了变化，”JAL INFOTEC 混合云基础设施架构师 Hideaki Yaze 解释道。“但是由于基础架构的过时系统体系结构，我们无法跟上变化的步伐。”
Japan Airlines 和 JAL INFOTEC 开展了多次讨论，研究哪些应用程序最能为业务做出贡献，以及什么样的基础架构可以提供可靠、及时的 IT 服务。最终，他们决定转向混合和多云环境。为此，该公司开始构建名为 CIEL 的混合云基础架构，在法语中意为“天空”。
Japan Airline 的 CIEL 云包括四个基础架构：
CIEL 云提供了所有必要的基础架构，以支持 JAL Group 为实现 JAL 愿景而部署的各种服务和应用程序。为了构建 CIEL/J、CIEL/D 和 CIEL/管理器基础架构，Japan Airlines 和 JAL INFOTEC 选择 IBM 作为项目合作伙伴并与 IBM® 进行合作。
“我们收集了需求，并请一些供应商提出建议，IBM 提出了当时最先进的解决方案，”Yaze 先生说。
从一开始，Japan Airlines 和 JAL INFOTEC 就计划在本地和公有云上实施相同的虚拟化基础架构。该策略将使公司能够在两个环境之间无缝切换，而无需停止虚拟机。它还为质量、成本和速度之间的平衡，提供了更大的灵活性和可控空间。
根据协议，IBM 通过使用 Cross-vCenter NSX 环境扩展第 2 层 (L2) 网络，在 IBM Cloud 上实施了软件定义数据中心 (SDDC) 环境，实现了与企业内部云的互联。SDDC 基础架构基于 VMware vSphere 管理程序，由用于软件定义存储 (SDS) 的 VMware vSAN 和用于软件定义网络 (SDN) 技术的 VMware NSX Data Center (VMware NSX) 组成。
然而，要满足 CIEL 成为新的企业基础架构的要求，还有很多工作需要完成。
JAL INFOTEC 混合云服务与战略副总裁 Takahiro Oguma 表示：“我们要求 IBM 通过实测，而不是理论，来演示每个功能，以确保新环境满足系统可靠要求和我们所需的质量。我们给 IBM 工程师压上了沉重的担子，因为即使在时间紧迫的情况下，我们也不会在质量上妥协。但他们成功地完成了任务。”
对于 CIEL/J 基础架构，IBM 部署了网络虚拟化来加快网络速度，使用两个 SDN 构建网络环境：Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) 技术和 VMware NSX 平台。要实施这两个 SDN 并发挥各自的功能，对这两个解决方案的技术要求都很高。
“IBM 指派的工程师兼具 VMware NSX 和 Cisco ACI 方面的知识和经验，”Oguma 先生补充道。“他们按照我们对 CIEL 的设想成功构建了虚拟网络，并使两个 SDN 之间保持了一致性，这非常具有挑战性，让我们能够满怀信心地加速网络自动化。”
CIEL/管理器云利用 ServiceNow 平台的 IT 服务管理和 IT 运营管理应用程序，增强了工作流程，实现了常规任务和流程的自动化。
IBM 为基础架构的实施做出了巨大贡献。“IBM 了解我们的目标，并通过为 JAL 提出和实施最佳解决方案来支持我们。IBM 是我们值得信赖的合作伙伴，”Yaze 先生说道。
回顾基础架构实施时期，Oshima 对 IBM 的支持表示感谢。“实施需要结合众多新的技术，我们建立团队，打破了传统组织架构和人员角色的制约，克服了这些困难。作为系统集成商，IBM 在复杂的多供应商项目中与我们密切合作，灵活解决多学科问题，负责任地完成了项目。我们期待 IBM 对运营阶段的持续支持。”
CIEL 云于 2018 年 12 月投入运营。此后，Japan Airlines 每年升级两次该服务。以前，发布新服务并实施其所有要求需要很长时间。如今，CIEL 云系统以半年为周期，反映公司不断变化的业务需求。
JAL INFOTEC 混合云基础架构项目经理 Masahiko Obata 表示：“采用每半年更新一次的混合云基础架构概念，是实现整个 JAL Group 数字化转型的最重要成果。”
CIEL/管理器云上的操作自动化水平也稳步提高。Obata 先生介绍了其积极影响：“工程师们大大减少了在用户会议和典型操作上花费的时间，并专注于设计和开发等主要工作。”
Oguma 先生表示同意。“虽然整个行业 IT 资源短缺的问题越来越严重，但我们在推广自助服务和自动化基础架构方面却走在了前面。为将 IT 工程师转移到规划和构想等上游流程奠定了基础。”
Oshima 先生总结说：“现在判断 CIEL 的量化影响还为时过早。但它在为用户提供基础架构选择方面取得了巨大进步。它允许开发人员根据他们需要的质量要求、成本预算或交付期限来选择新服务和应用程序。”
未来，JAL Group 计划建立云卓越中心，加速多云在业务、人力资源、管制、安全以及系统基础架构等各个领域的使用。CIEL 将密切支持业务方面的服务和应用程序开发，支持 JAL 愿景的实现。
Japan Airlines（链接位于 ibm.com 外部）总部位于东京品川，隶属于 JAL Group，是一家开展国内和国际业务的航空运输公司，通过五家合并子公司和一家关联公司提供客运和货运服务。JAL Group 在 2017-2020 年管理计划中提出了“挑战、引领和增长”的主题，并制定了实现 JAL 愿景的解决方案。JAL INFOTEC 由 Japan Airlines 于 1978 年成立。作为 JAL Group 的信息和通信技术 (ICT) 集成商和核心公司，JAL INFOTEC 提供安全、安心、舒适的航空运输服务解决方案。
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2021 年 3 月在美国制作。
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