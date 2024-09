Japan Airlines Co., Ltd.

Japan Airlines 的母公司 JAL Group 的愿景是:成为全球最受欢迎和最有价值的航空公司。然而,过时的 IT 基础架构阻碍了公司的数字化转型。为了获得随业务需求变化而拓展的灵活 IT 环境,Japan Airlines 及其核心 IT 子公司 JAL Information Technology Co., Ltd.(JAL INFOTEC) 与 IBM 合作,在 IBM Cloud® 上构建混合云基础架构。