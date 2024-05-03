主页 Case Studies Japan Airlines 利用 SAP 优化运营效率
Japan Airlines 与 IBM Consulting 合作克服市场混乱并加快数字化转型
蓝天下飞机在降落，准备在机场着陆
当新冠疫情来袭时，对航空业造成的影响直接且深远。随着全球旅行限制收紧，定期客运航班数量减少，需求何时恢复尚不清楚。

Japan Airlines Co., Ltd.(JAL) 当时即将启动下一阶段的数字化转型计划，此情况使他们陷入两难境地：是踩住创新的刹车，还是继续推进大胆的议程？

JAL 的使命是成为世界上最受欢迎的航空公司。为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，该公司设计了一项以环境、社会和治理 (ESG) 价值观为核心的战略。作为实现目标的第一步，该公司推行了影响深远的数字化转型。

JAL 的 IT 规划与推广部总务系统经理 Takafumi Asako 先生回忆道：“多年来，我们一直依赖 SAP ERP 应用程序来支持我们的业务。这样，我们就面临着 2025 年即将推行的 SAP ECC（用于财务和会计）、SAP EC-CS（用于整合）和 Business Warehouse 上的 EOS [服务终止]。我们需要应对如何设计下一代财务系统的挑战，包括是否继续使用 SAP ERP 并升级到 S/4HANA。”

在 JAL，长期以来，提高运营敏捷性一直都是重点。通过使用 SAP S/4HANA 中的自动化工作流程取代手动纸质化流程，该公司旨在更深入地了解其财务绩效，以有效应对充满挑战的商业环境。

当 JAL 准备加快转型项目时，新冠疫情使航空业陷入停滞。该公司选择继续推进现有计划，但有一个条件。Asako 先生解释道：“我们决定继续实施此项目的数字化转型计划，因为我们知道 IBM 能够为我们提供在 SAP S/4HANA 迁移方面拥有丰富经验的精兵强将。”

100% 远程部署

 

通过 100% 远程部署实现新系统顺利上线

减少 60%

 

通过将定制工作减少 60% 来显著简化 JAL 的 SAP 规划
我们对 IBM 非常满意，他们提供了团队和专业知识，帮助我们的 SAP S/4HANA 项目取得了成功。 Takafumi Asako 先生 经理 一般管理系统，IT 规划及促进部门，Japan Airlines Co., Ltd.
启动引擎

JAL 聘请 IBM Consulting® 帮助他们构建新平台来获取洞察分析，包括与其 ESG 承诺相一致的全新工作流程。两家公司有着悠久的成功合作历史。2002 年，JAL 选择 IBM 部署 eJAL：一个基于 SAP 解决方案的定制财务和会计平台。对于主要基础设施，该公司采用了基于 Amazon Web Services (AWS) 的混合云平台 CIEL/S。

“自从我们首次实施 eJAL 以来，IBM 一直是我们的合作伙伴，他们对我们的业务了解很深。”Asako 先生评论道。“IBM Consulting 提供了一份均衡的方案，这是我们选择 IBM 参与此项目的决定性因素。”

经过多次讨论，JAL 和 IBM Consulting 决定将 eJAL 平台全面升级到 SAP S/4HANA，以加快业务流程并促进创新。为了实施既定的云优先战略，JAL 在基于 AWS 的 SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) 上部署了新系统，从而使该公司能够从 SAP ECC/EC-CS 应用程序迁移。

Asako 先生表示：“我们选择云服务是为了减少维护和管理需求，这样，我们就能够将 IT 人员分配给增值活动。通过云服务，我们还能够更轻松地在高需求期间弹性增加服务器资源，并在发生灾难时恢复我们的系统。我们选择基于 AWS 的 SAP HEC，是因为它可以与我们的内部混合云基础设施 CIEL/S 安全、无缝地协作。”

在 IBM 的指导下，JAL 选择了 SAP Analysis for Microsoft OfficeSAP Analytics Cloud。这些解决方案形成了一个新的财务报告平台，为 JAL 提供跨公司现金流、成本、共享资产等信息的可见性。借助新平台，JAL 消除了基于电子表格的手动分析流程，提高了规划和预测活动的准确性和速度。

为了克服新冠疫情期间国家封锁和旅行限制带来的挑战，IBM Consulting 为该项目首创了 100% 远程方案。远程方案带来了意想不到的特殊好处，正如 Asako 先生所解释的那样：“远程工作时，如果出现问题，项目成员可以立即在线聚集并进行深入讨论。以这种方式保持密切沟通是项目顺利进行而未拖延的原因之一。”
完成与 IBM 的项目后，我们不仅能够及时处理月度账目，还能够及时处理季度和年度账目。我们取得的成果在整个公司都得到了高度评价。 Tomohiko Shimoda 先生 署长 一般管理系统，IT 规划及促进部门，Japan Airlines Co., Ltd.
飞翔

正是由于 IBM 的帮助，JAL 才能够按计划启动并运行新的 eJAL 系统，从而更快地开始享受收益。JAL Infotec 的 ERP 和内部 IT 系统解决方案、业务解决方案副总裁 Miho Samizu 女士评论道：“我们的 eJAL 系统有许多外围系统，负责的团队分布在 JAL 和 JAL Infotec 之间，这就很难容纳多样化的业务需求。但在 IBM Consulting 的帮助下，我们在整个试运行过程中仔细聆听了利益相关者的意见，并成功解决了他们对迁移的担忧。”

JAL 的 IT 规划和推广部总务系统总监 Tomohiko Shimoda 先生补充说：“由于新冠疫情，保持计划的项目进度非常具有挑战性。因此，我们能够在规定期限之内完成迁移，这一点非常重要。我们在这个项目上的成功已经内化为可参考的知识。”

如今，JAL 已经精简并优化了他们的任务关键型 SAP 解决方案。该公司与 IBM 合作，将 SAP 附加组件的数量从 1,260 个减少到 500 个。该公司还启用了新功能，包括为英国的 JAL 员工提供银行自动结算系统 (BACS) 付款支持。

自从将 eJAL 迁移到基于 AWS 的 SAP HEC 以来，JAL 已从专为高可用性和持续高性能而设计的平台获益，并获得为公司及其客户提供卓越的服务连续性的支持。

Asako 先生表示：“我们能够按预期降低与核心系统的运营和维护相关的成本。迁移后不久，当我们的一些外围系统的服务器负载增加时，我们临时增加了计算资源。此后，我们就能够逐步减少资源，转向稳定运营，这是AWS 的另一个优势。”

通过迁移到云，该公司减轻了 IT 团队的管理负担。JAL Infotec 的 EPR 和内部 IT 系统解决方案部门的 Hiroshi Takamura 先生解释道：“我们请 IBM 定制 SAP S/4HANA 前端，以便符合我们的习惯，这让我们能够高效工作。”

随着新冠疫情压力的消退，JAL 致力于利用 eJAL 提供的新洞察来增强为客户提供的服务并提高效率。例如，该公司正在比以往更详细地分析每次航班的成本、对数据进行可视化并创建仪表板，实现近乎实时的数据驱动决策。

Shimoda 先生继续说道：“与 IBM 合作完成此项目之后，我们不仅能够毫不拖延地处理月度账目，还能够及时处理季度和年度账目。我们取得的成果得到了整个公司的高度评价。”

Asako 先生总结道：“我们正在逐步朝着更加复杂和敏捷的分析方向取得进展。我们对 IBM 非常满意，他们提供了团队和专业知识，帮助我们的 SAP S/4HANA 项目取得了成功。我们期待继续与 IBM 合作，最大限度地发挥我们投资的 SAP S/4HANA 的商业价值。”
JAL 徽标
关于 Japan Airlines Co., Ltd.

Japan Airlines Co., Ltd.(JAL)（ibm.com 外部链接）成立于 1951 年，是该国战后第一家私人航空公司。如今，该公司提供客运和货运服务。JAL 总部位于东京，拥有 12,700 多名员工，共有 191 条国内和国际航线。
解决方案组件 IBM Consulting IBM Consulting Services for AWS Cloud SAP Analysis for Microsoft Office SAP Analytics Cloud SAP HANA Enterprise Cloud for AWS SAP S/4HANA
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