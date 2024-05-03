Japan Airlines Co., Ltd.(JAL) 当时即将启动下一阶段的数字化转型计划，此情况使他们陷入两难境地：是踩住创新的刹车，还是继续推进大胆的议程？

JAL 的使命是成为世界上最受欢迎的航空公司。为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，该公司设计了一项以环境、社会和治理 (ESG) 价值观为核心的战略。作为实现目标的第一步，该公司推行了影响深远的数字化转型。

JAL 的 IT 规划与推广部总务系统经理 Takafumi Asako 先生回忆道：“多年来，我们一直依赖 SAP ERP 应用程序来支持我们的业务。这样，我们就面临着 2025 年即将推行的 SAP ECC（用于财务和会计）、SAP EC-CS（用于整合）和 Business Warehouse 上的 EOS [服务终止]。我们需要应对如何设计下一代财务系统的挑战，包括是否继续使用 SAP ERP 并升级到 S/4HANA。”

在 JAL，长期以来，提高运营敏捷性一直都是重点。通过使用 SAP S/4HANA 中的自动化工作流程取代手动纸质化流程，该公司旨在更深入地了解其财务绩效，以有效应对充满挑战的商业环境。

当 JAL 准备加快转型项目时，新冠疫情使航空业陷入停滞。该公司选择继续推进现有计划，但有一个条件。Asako 先生解释道：“我们决定继续实施此项目的数字化转型计划，因为我们知道 IBM 能够为我们提供在 SAP S/4HANA 迁移方面拥有丰富经验的精兵强将。”