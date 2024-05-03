Japan Airlines Co., Ltd.(JAL) 当时即将启动下一阶段的数字化转型计划，此情况使他们陷入两难境地：是踩住创新的刹车，还是继续推进大胆的议程？
JAL 的使命是成为世界上最受欢迎的航空公司。为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，该公司设计了一项以环境、社会和治理 (ESG) 价值观为核心的战略。作为实现目标的第一步，该公司推行了影响深远的数字化转型。
JAL 的 IT 规划与推广部总务系统经理 Takafumi Asako 先生回忆道：“多年来，我们一直依赖 SAP ERP 应用程序来支持我们的业务。这样，我们就面临着 2025 年即将推行的 SAP ECC（用于财务和会计）、SAP EC-CS（用于整合）和 Business Warehouse 上的 EOS [服务终止]。我们需要应对如何设计下一代财务系统的挑战，包括是否继续使用 SAP ERP 并升级到 S/4HANA。”
在 JAL，长期以来，提高运营敏捷性一直都是重点。通过使用 SAP S/4HANA 中的自动化工作流程取代手动纸质化流程，该公司旨在更深入地了解其财务绩效，以有效应对充满挑战的商业环境。
当 JAL 准备加快转型项目时，新冠疫情使航空业陷入停滞。该公司选择继续推进现有计划，但有一个条件。Asako 先生解释道：“我们决定继续实施此项目的数字化转型计划，因为我们知道 IBM 能够为我们提供在 SAP S/4HANA 迁移方面拥有丰富经验的精兵强将。”
通过 100% 远程部署实现新系统顺利上线
通过将定制工作减少 60% 来显著简化 JAL 的 SAP 规划
JAL 聘请 IBM Consulting® 帮助他们构建新平台来获取洞察分析，包括与其 ESG 承诺相一致的全新工作流程。两家公司有着悠久的成功合作历史。2002 年，JAL 选择 IBM 部署 eJAL：一个基于 SAP 解决方案的定制财务和会计平台。对于主要基础设施，该公司采用了基于 Amazon Web Services (AWS) 的混合云平台 CIEL/S。
“自从我们首次实施 eJAL 以来，IBM 一直是我们的合作伙伴，他们对我们的业务了解很深。”Asako 先生评论道。“IBM Consulting 提供了一份均衡的方案，这是我们选择 IBM 参与此项目的决定性因素。”
经过多次讨论，JAL 和 IBM Consulting 决定将 eJAL 平台全面升级到 SAP S/4HANA，以加快业务流程并促进创新。为了实施既定的云优先战略，JAL 在基于 AWS 的 SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) 上部署了新系统，从而使该公司能够从 SAP ECC/EC-CS 应用程序迁移。
Asako 先生表示：“我们选择云服务是为了减少维护和管理需求，这样，我们就能够将 IT 人员分配给增值活动。通过云服务，我们还能够更轻松地在高需求期间弹性增加服务器资源，并在发生灾难时恢复我们的系统。我们选择基于 AWS 的 SAP HEC，是因为它可以与我们的内部混合云基础设施 CIEL/S 安全、无缝地协作。”
在 IBM 的指导下，JAL 选择了 SAP Analysis for Microsoft Office 和 SAP Analytics Cloud。这些解决方案形成了一个新的财务报告平台，为 JAL 提供跨公司现金流、成本、共享资产等信息的可见性。借助新平台，JAL 消除了基于电子表格的手动分析流程，提高了规划和预测活动的准确性和速度。
为了克服新冠疫情期间国家封锁和旅行限制带来的挑战，IBM Consulting 为该项目首创了 100% 远程方案。远程方案带来了意想不到的特殊好处，正如 Asako 先生所解释的那样：“远程工作时，如果出现问题，项目成员可以立即在线聚集并进行深入讨论。以这种方式保持密切沟通是项目顺利进行而未拖延的原因之一。”
正是由于 IBM 的帮助，JAL 才能够按计划启动并运行新的 eJAL 系统，从而更快地开始享受收益。JAL Infotec 的 ERP 和内部 IT 系统解决方案、业务解决方案副总裁 Miho Samizu 女士评论道：“我们的 eJAL 系统有许多外围系统，负责的团队分布在 JAL 和 JAL Infotec 之间，这就很难容纳多样化的业务需求。但在 IBM Consulting 的帮助下，我们在整个试运行过程中仔细聆听了利益相关者的意见，并成功解决了他们对迁移的担忧。”
JAL 的 IT 规划和推广部总务系统总监 Tomohiko Shimoda 先生补充说：“由于新冠疫情，保持计划的项目进度非常具有挑战性。因此，我们能够在规定期限之内完成迁移，这一点非常重要。我们在这个项目上的成功已经内化为可参考的知识。”
如今，JAL 已经精简并优化了他们的任务关键型 SAP 解决方案。该公司与 IBM 合作，将 SAP 附加组件的数量从 1,260 个减少到 500 个。该公司还启用了新功能，包括为英国的 JAL 员工提供银行自动结算系统 (BACS) 付款支持。
自从将 eJAL 迁移到基于 AWS 的 SAP HEC 以来，JAL 已从专为高可用性和持续高性能而设计的平台获益，并获得为公司及其客户提供卓越的服务连续性的支持。
Asako 先生表示：“我们能够按预期降低与核心系统的运营和维护相关的成本。迁移后不久，当我们的一些外围系统的服务器负载增加时，我们临时增加了计算资源。此后，我们就能够逐步减少资源，转向稳定运营，这是AWS 的另一个优势。”
通过迁移到云，该公司减轻了 IT 团队的管理负担。JAL Infotec 的 EPR 和内部 IT 系统解决方案部门的 Hiroshi Takamura 先生解释道：“我们请 IBM 定制 SAP S/4HANA 前端，以便符合我们的习惯，这让我们能够高效工作。”
随着新冠疫情压力的消退，JAL 致力于利用 eJAL 提供的新洞察来增强为客户提供的服务并提高效率。例如，该公司正在比以往更详细地分析每次航班的成本、对数据进行可视化并创建仪表板，实现近乎实时的数据驱动决策。
Shimoda 先生继续说道：“与 IBM 合作完成此项目之后，我们不仅能够毫不拖延地处理月度账目，还能够及时处理季度和年度账目。我们取得的成果得到了整个公司的高度评价。”
Asako 先生总结道：“我们正在逐步朝着更加复杂和敏捷的分析方向取得进展。我们对 IBM 非常满意，他们提供了团队和专业知识，帮助我们的 SAP S/4HANA 项目取得了成功。我们期待继续与 IBM 合作，最大限度地发挥我们投资的 SAP S/4HANA 的商业价值。”
Japan Airlines Co., Ltd.(JAL)（ibm.com 外部链接）成立于 1951 年，是该国战后第一家私人航空公司。如今，该公司提供客运和货运服务。JAL 总部位于东京，拥有 12,700 多名员工，共有 191 条国内和国际航线。
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