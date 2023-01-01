“iTromsø 是 Polaris Media Nord-Norge 的一部分，也是挪威北部领先的报纸之一。我们很高兴能与 IBM 合作，重新构想传统新闻的采编方式，并利用 IBM 技术和大语言模型 (LLM) 为我们的新闻记者增添力量。我们的目标是确定 AI 可以补充我们新闻工作的关键点。

如今，记者面临的众多挑战之一，就是如何解读哪些内容可能具有新闻价值，并与我们的读者相关。我们花费了无数的时间来整理和阅读公共文件。借助 IBM 的 AI 技术和生成式 AI，我们现在可以快速生成按优先级排列的文档列表，其中每份文档都是按照基于用户反馈的模型排序，各文档丰富了关键见解，并用简短的几句话总结。

自 2023 年 3 月以来，我们一直与 IBM 合作，在与建筑和住房开发故事相关的公共数据中，利用 AI 查找潜在的新闻故事，从而为我们记者提供助力，提高他们的工作效率，使他们能够提供更好的新闻报道。

结果令人印象深刻。我们现在可以发现更多故事，提高建筑和开发问题的可见性，并帮助新记者快速找到有价值的故事。这种新方式带来的效率使经验丰富的记者能够专注于撰写报道、联系消息来源并提高报道的整体质量。有了 AI 的帮助，即使是地址变更等看似很小的事件，也能变成引人入胜的故事。”

Trond Haakensen

主编

Polaris Media 的 iTromsø

