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Case Studies
以色列税务局
作为核心政府机构，以色列税务局 (ITA) 平均每天处理 800 万项事务，近年来这一数字增长了 62%。无论是代表企业纳税还是公民申请退税，每项事务都是独特的，ITA 在其数据中心维护着大量记录。这些信息对于帮助政府筹集所需资金以提供世界一流的公民服务至关重要。
ITA 清楚地认识到网络攻击的日益复杂性及其带来的巨大风险，因此不断努力加强作为其运营核心的系统和数据的安全性。
随着交易量的快速增长，ITA 希望使其运营所依赖的存储基础设施具有足够的弹性、稳定性和可扩展性。随着 ITA 现有存储系统的供应商支持即将结束，IT 领导者看到了探索增强网络弹性新方法的机会。
为了找到适合未来的存储存储平台，以色列政府采购部门启动了招标流程，收集一系列供应商的投标。经过严格的评估流程后，采购团队选择了 IBM 合作伙伴 EMET Barmor 的提案，用新的 IBM® Storage DS8910F 全闪存存储设备替换了 ITA 的旋转磁盘阵列。
除了更新存储硬件之外，EMET Barmor 建议利用 IBM® Spectrum Virtualize 的 Safeguarded Copy 功能，为 ITA 交易数据建立气隙式隔绝的不可变副本。
“我们认为，EMET Barmor 和 IBM 拥有能以最优惠的价格满足我们要求的技术。例如，在我们研究过的所有设备中，IBM Storage 提供的 RTO（恢复时间目标）是最短的。”ITA MF 系统部门经理 Shimon Rose 解释说。“之前与 EMET Barmor 合作过，我们相信他们的专业知识值得信赖。”
在与 IBM 合作安装新的存储设备后，EMET Barmor 帮助 ITA 使用 Safeguarded Copy 创建生产数据的时间点副本，此种副本未经管理员许可，无法修改或安装。“EMET Barmor 顾问的工作方式非常专业，”Rose 说，“他们总是能快速响应我们的问询，即使我们在正常工作时间之外提交支持单。”
迁移到 IBM Storage DS8910F 阵列有助于提高存储性能。“我们的响应时间已经很快了。”Rose 解释道，“然而，新的闪存存储将一切提升到了新的水平。最终，这有助于我们在需要时提供快速备份、恢复和还原。”
截至目前，ITA 已在测试环境中试用了 IBM Spectrum Virtualize 中的 Safeguarded Copy 功能，并取得了出色的结果。Rose 解释道：“我们对 EMET Barmor 进行了测试，发现使用 Safeguarded Copy 可以在 15 分钟内恢复生产数据。快速恢复意味着，如果我们的核心系统脱机，无论是由于网络攻击还是技术问题，我们都有机会最大限度地减少停机时间。”
升级至 IBM® FlashSystem 存储还有助于 ITA 降低能源和数据中心冷却成本，同时在不增加数据中心占地面积的情况下提供更大的存储容量。Rose 总结道：“在 IBM 和 EMET Barmor 的助力下，我们已处于更有利的地位，可以支持不断增长的事务量，同时防御网络威胁。”
以色列税务局 (ITA)（链接位于 ibm.com 站外）负责管理以色列各地各种税费的征收工作，包括所得税、工资税、房产税和非常规税款。ITA 拥有 5,700 多名员工，下辖 26 个地区评估办公室、4 个地区调查单位、3 个地区信息收集执行单位和一个国家情报单位。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。