为了找到适合未来的存储存储平台，以色列政府采购部门启动了招标流程，收集一系列供应商的投标。经过严格的评估流程后，采购团队选择了 IBM 合作伙伴 EMET Barmor 的提案，用新的 IBM® Storage DS8910F 全闪存存储设备替换了 ITA 的旋转磁盘阵列。

除了更新存储硬件之外，EMET Barmor 建议利用 IBM® Spectrum Virtualize 的 Safeguarded Copy 功能，为 ITA 交易数据建立气隙式隔绝的不可变副本。

“我们认为，EMET Barmor 和 IBM 拥有能以最优惠的价格满足我们要求的技术。例如，在我们研究过的所有设备中，IBM Storage 提供的 RTO（恢复时间目标）是最短的。”ITA MF 系统部门经理 Shimon Rose 解释说。“之前与 EMET Barmor 合作过，我们相信他们的专业知识值得信赖。”

在与 IBM 合作安装新的存储设备后，EMET Barmor 帮助 ITA 使用 Safeguarded Copy 创建生产数据的时间点副本，此种副本未经管理员许可，无法修改或安装。“EMET Barmor 顾问的工作方式非常专业，”Rose 说，“他们总是能快速响应我们的问询，即使我们在正常工作时间之外提交支持单。”