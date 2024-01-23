通电对于现代社会至关重要，且几乎可被视为一项人权，但撒哈拉以南非洲地区仍有近十亿人口无法获取任何电力供应。这不仅源于偏远地区缺乏相关基础设施；例如，在坦桑尼亚，约 50% 的人口居住在部署电网的邻近位置，但仅有 16% 的家庭已接入电网。

此问题在于安装连接线路需要大量前期投资，而这笔支出超出了很多家庭的承受能力。因此，每当他们需要给手机充电时，便须向已接入电网的他人付费，且价格往往高得离谱。据估计，撒哈拉以南非洲地区的很多人群会将占比高达 10% 的收入用于电力，而这一比例更是比欧洲和北美地区的平均占比高出 10 倍以上。

总部位于法国的 Irene Energy 意识到，为能源服务提供商创建更简单、便宜、灵活的后台基础架构，可以解决上述许多问题。例如，如果支付管理和处理成本足够低，人们就可以将每周少量收入存入社区基金，直到攒够安装新电网连接所需的资金。此外，还可以实现电力漫游；例如，用户可以在朋友家中为手机充电，但自己支付电费，确保公平分摊费用。

Irene Energy 创始人 Guillaume Marchand 解释道：“我们发现了通过为能源服务提供商提供安全、可扩展、强大且可负担的后台基础设施来改善能源市场的巨大机遇。”“我们只需找到合适的第三方来帮助我们解决艰巨的技术挑战。”