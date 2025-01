家庭就业领域拥有 330 多万名个体雇主,直接受到人口寿命等变化和社会挑战的影响。 IRCEM Group 是家庭工作社会保障领域的国家级专业机构,该公司意识到这些挑战,它正确地将团结和创新置于战略之中,以便为观众提供最好的服务。因此,“Quintessence 2030”商业项目将大数据和 AI 进行整合,以使服务适应未来的新挑战。 在个人援助领域,客户对信息的需求与日俱增,而信息正是 IRCEM 的使命之一。

首先,因为雇主和员工都是个人。因此,与公司不同的是,他们需要更多的支持,因为他们都不是监管方面的专家。

其次,因为养老金、公积金和保险问题十分复杂,而且变化多端,而疫情加剧了这种复杂性。 “为了满足所有这些需求,我们已经付出巨大的努力来记录我们的站点”,IRCEM Transverse IT 服务经理 Ludovic Decarpigny 说道,“但我们发现并没有对这些文档进行足够的查阅……IBM 已经是 IRCEM 在基础设施方面的合作伙伴,它愿意以不同于传统 ESN 的方式在这个问题上为我们提供支持。”IBM Cloud Expert Labs(原 IBM Garage for Cloud)是一家专注于尖端科技的敏捷共同创造的创新中心,它接受了这一挑战。 首先组织设计思维会议来确定如何更好地响应客户请求:要么让他们自己轻松地找到答案,要么让 IRCEM 更准确、更快速地做出响应。“直到 2018 年我们才了解设计思维,”Ladovic Decarpigny 回忆道,“大约有十个人参与其中,其中包括客户关系专业人员和公司的 IT 专家。讨论的所有想法均已提出。这不仅仅关乎科技,创新还涉及组织变革,运营和 IT 经理对此达成了共识”。

为客户提供卓越服务的聊天机器人 最终选定的正是聊天机器人项目。目标:自动执行某些回复并指向 IRCEM 网站的在线文档。 该项目分为两部分:人工智能部分和更高技术含量的部分,与聊天机器人的 GUI 及其整合网站相关。对于每项任务,我们都组建了一个团队,由一名 IRCEM 开发人员和一名 IBM Cloud Expert Labs 开发人员组成。该团队由一位项目经理领导。这种共同开发组织特别适合该公司:“由于我们的业务以处理机密数据为基础,IRCEM 具有很强的 IS 内部化和控制文化,”Ladovic Decarpigny 证实,“因此我们希望获得关于这些开发的专业知识,以便我们能够继续自行管理和发展这些项目。”

为了丰富知识库,该团队首先利用了已经收到的电子邮件语料库。社会行动主题(为严重疾病、残障、过度负债等困难情况下的客户提供支持)被选为优先主题,因为它代表大量查询并有大量在线文档。IBM Cloud Expert Labs 对 IRCEM 团队进行了 watsonx Assistant 的使用培训。“IBM Cloud 提供的界面可以让您轻松地使用 watsonx Assistant,进行配置、测试并检查它是否正常工作。我们可以快速识别它如何解读用户的消息,在必要时进行纠正,并通过机器学习提高理解能力。所有这一切都使得 AI 的使用变得非常容易,这是一个真正的优势,因为它使我们能够专注于应用程序,而不是配置服务,”软件和开发工程师 Alexis Flouw 确认说。 在验收阶段,业务和客户关系专家受邀测试聊天机器人。然后,AI 的理解能力被认为足够后,决策树即进入生产阶段,以便公开发布。“IBM 基于云的反馈工具使我们能够立即跟踪聊天机器人的采用情况,并发现任何理解问题。我们培训员工纠正学习过程,这是随着时间推移完成的,”Ladovic Decarpigny 解释道。掌握第一个主题后,IRCEM 将聊天机器人的知识扩展到了其他领域,例如退休保险和公积金保险。在此发展期间,由于知识的成功转移,IRCEM 独立开展工作,仅偶尔向 IBM 寻求帮助。

AI:从聊天机器人到“增强型”顾问 聊天机器人现在每月进行近 4,000 次对话,涵盖约一百种不同目的。已实施具体更新,例如与新冠疫情相关的问题。尽管取得了这一成功,IRCEM 团队意识到电子邮件的数量还在继续增加……聊天机器人确实有局限性:一些客户不想与机器人之类的工具对话。还有一些人更喜欢写电子邮件,以提高精确性。 新的设计思维会议使我们能够设想 AI 在辅助消息传递系统中的另一种用途。原理:当客户在专用窗口中输入电子邮件内容时,AI 会分析他的文本,实时为他提供从 IRCEM 数据中提取的一般信息或个人信息。最后,如果客户在输入时没有获得满意的信息,他的消息就会由顾问以传统方式处理。“自 9 个月前推出这项服务以来,我们观察到助手在 10 次中有 7 次会被激活,并且在干预之后,大约有 5%-10% 的人最终决定不再需要发送消息,”Ludovic Decarpigny 总结道。 招聘员工管理客户关系变得越来越复杂。虽然 AI 可以帮助减少传入请求流并因此控制工作负载,但它也应该让我们走得更远。 这是 IRCEM 的中期目标,它希望利用 AI“增强”顾问的能力,使他们更容易在数据库中搜索文档并提取数据......这样会让他们从最重复的任务中解放出来,让他们有更多时间从事附加值更高的工作。对于 Ludovic Decarpigny 来说,“这是一个双重机会,可以提供更精确、快速和高效的客户服务,同时为我们的顾问提供更具吸引力的任务。”