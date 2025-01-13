在个人援助领域，客户对信息的需求与日俱增，而信息正是 IRCEM 的使命之一。

首先，因为雇主和员工都是个人。因此，与公司不同的是，他们需要更多的支持，因为他们都不是监管方面的专家。

其次，因为养老金、公积金和保险问题十分复杂，而且变化多端，而疫情加剧了这种复杂性。

“为了满足所有这些需求，我们已经付出巨大的努力来记录我们的站点”，IRCEM Transverse IT 服务经理 Ludovic Decarpigny 说道，“但我们发现并没有对这些文档进行足够的查阅……IBM 已经是 IRCEM 在基础设施方面的合作伙伴，它愿意以不同于传统 ESN 的方式在这个问题上为我们提供支持。”IBM Cloud Expert Labs（原 IBM Garage for Cloud）是一家专注于尖端科技的敏捷共同创造的创新中心，它接受了这一挑战。

首先组织设计思维会议来确定如何更好地响应客户请求：要么让他们自己轻松地找到答案，要么让 IRCEM 更准确、更快速地做出响应。“直到 2018 年我们才了解设计思维，”Ladovic Decarpigny 回忆道，“大约有十个人参与其中，其中包括客户关系专业人员和公司的 IT 专家。讨论的所有想法均已提出。这不仅仅关乎科技，创新还涉及组织变革，运营和 IT 经理对此达成了共识”。