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Case Studies
IRCEM
家庭就业领域拥有 330 多万名个体雇主，直接受到人口寿命等变化和社会挑战的影响。
IRCEM Group 是家庭工作社会保障领域的国家级专业机构，该公司意识到这些挑战，它正确地将团结和创新置于战略之中，以便为观众提供最好的服务。因此，“Quintessence 2030”商业项目将大数据和 AI 进行整合，以使服务适应未来的新挑战。
在个人援助领域，客户对信息的需求与日俱增，而信息正是 IRCEM 的使命之一。
首先，因为雇主和员工都是个人。因此，与公司不同的是，他们需要更多的支持，因为他们都不是监管方面的专家。
其次，因为养老金、公积金和保险问题十分复杂，而且变化多端，而疫情加剧了这种复杂性。
“为了满足所有这些需求，我们已经付出巨大的努力来记录我们的站点”，IRCEM Transverse IT 服务经理 Ludovic Decarpigny 说道，“但我们发现并没有对这些文档进行足够的查阅……IBM 已经是 IRCEM 在基础设施方面的合作伙伴，它愿意以不同于传统 ESN 的方式在这个问题上为我们提供支持。”IBM Cloud Expert Labs（原 IBM Garage for Cloud）是一家专注于尖端科技的敏捷共同创造的创新中心，它接受了这一挑战。
首先组织设计思维会议来确定如何更好地响应客户请求：要么让他们自己轻松地找到答案，要么让 IRCEM 更准确、更快速地做出响应。“直到 2018 年我们才了解设计思维，”Ladovic Decarpigny 回忆道，“大约有十个人参与其中，其中包括客户关系专业人员和公司的 IT 专家。讨论的所有想法均已提出。这不仅仅关乎科技，创新还涉及组织变革，运营和 IT 经理对此达成了共识”。
聊天机器人每月帮助客户关系团队减少 4,000 次对话
通过聊天机器人对话向客户提供回复的成功率为 90%
最终选定的正是聊天机器人项目。目标：自动执行某些回复并指向 IRCEM 网站的在线文档。
该项目分为两部分：人工智能部分和更高技术含量的部分，与聊天机器人的 GUI 及其整合网站相关。对于每项任务，我们都组建了一个团队，由一名 IRCEM 开发人员和一名 IBM Cloud Expert Labs 开发人员组成。该团队由一位项目经理领导。这种共同开发组织特别适合该公司：“由于我们的业务以处理机密数据为基础，IRCEM 具有很强的 IS 内部化和控制文化，”Ladovic Decarpigny 证实，“因此我们希望获得关于这些开发的专业知识，以便我们能够继续自行管理和发展这些项目。”
为了丰富知识库，该团队首先利用了已经收到的电子邮件语料库。社会行动主题（为严重疾病、残障、过度负债等困难情况下的客户提供支持）被选为优先主题，因为它代表大量查询并有大量在线文档。IBM Cloud Expert Labs 对 IRCEM 团队进行了 watsonx Assistant 的使用培训。“IBM Cloud 提供的界面可以让您轻松地使用 watsonx Assistant，进行配置、测试并检查它是否正常工作。我们可以快速识别它如何解读用户的消息，在必要时进行纠正，并通过机器学习提高理解能力。所有这一切都使得 AI 的使用变得非常容易，这是一个真正的优势，因为它使我们能够专注于应用程序，而不是配置服务，”软件和开发工程师 Alexis Flouw 确认说。
在验收阶段，业务和客户关系专家受邀测试聊天机器人。然后，AI 的理解能力被认为足够后，决策树即进入生产阶段，以便公开发布。“IBM 基于云的反馈工具使我们能够立即跟踪聊天机器人的采用情况，并发现任何理解问题。我们培训员工纠正学习过程，这是随着时间推移完成的，”Ladovic Decarpigny 解释道。掌握第一个主题后，IRCEM 将聊天机器人的知识扩展到了其他领域，例如退休保险和公积金保险。在此发展期间，由于知识的成功转移，IRCEM 独立开展工作，仅偶尔向 IBM 寻求帮助。
聊天机器人现在每月进行近 4,000 次对话，涵盖约一百种不同目的。已实施具体更新，例如与新冠疫情相关的问题。尽管取得了这一成功，IRCEM 团队意识到电子邮件的数量还在继续增加……聊天机器人确实有局限性：一些客户不想与机器人之类的工具对话。还有一些人更喜欢写电子邮件，以提高精确性。
新的设计思维会议使我们能够设想 AI 在辅助消息传递系统中的另一种用途。原理：当客户在专用窗口中输入电子邮件内容时，AI 会分析他的文本，实时为他提供从 IRCEM 数据中提取的一般信息或个人信息。最后，如果客户在输入时没有获得满意的信息，他的消息就会由顾问以传统方式处理。“自 9 个月前推出这项服务以来，我们观察到助手在 10 次中有 7 次会被激活，并且在干预之后，大约有 5%-10% 的人最终决定不再需要发送消息，”Ludovic Decarpigny 总结道。
招聘员工管理客户关系变得越来越复杂。虽然 AI 可以帮助减少传入请求流并因此控制工作负载，但它也应该让我们走得更远。
这是 IRCEM 的中期目标，它希望利用 AI“增强”顾问的能力，使他们更容易在数据库中搜索文档并提取数据......这样会让他们从最重复的任务中解放出来，让他们有更多时间从事附加值更高的工作。对于 Ludovic Decarpigny 来说，“这是一个双重机会，可以提供更精确、快速和高效的客户服务，同时为我们的顾问提供更具吸引力的任务。”
Groupe IRCEM 是一家共同管理的非营利性社会保障集团，致力于家庭和家庭就业领域。它成立于 1973 年，致力于保护成员免受生活风险并支持最弱势群体，其宗旨是：“优化成员的无残疾预期寿命”，这也是它的 3 个机构的核心：IRCEM Retraite、IRCEM Prévoyance 和 IRCEM Mutuelle。IRCEM 的使命是保护超过 140 万儿童保育助理和个体雇主的员工以及 75 万名退休人员。
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法国出品，2022 年 7 月。
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