对于像 International Medical Corps (IMC) 这样的急救人员来说，快速部署可以决定生死。平均来说，灾难的急性期仅持续 72 小时，正是在这个窗口期可以挽救最多的生命。为了缩短响应时间，IMC 需要准确、实时地了解灾难的最新情况及其自身财务状况，以便合理分配救灾资源，并使现场人员随时了解情况。

International Medical Corps 数据分析经理 Ali Arshad 讲述了这个故事：“在 IMC，我们收集各种数据来推动有效决策，并且我们一直在想办法缩短响应时间。我们面临的挑战不是获取原始数据，而是将这些数据转换为切实可行的洞察。我们的目标是花更少的时间处理数据，花更多的时间根据分析结果采取行动。”

过去，IMC 人员将有关最新情况和可用资源的数据记录在多个单独的电子表格中，然后该组织的分析师要手动整合这些数据，这个过程非常耗时。

Arshad 继续说道：“我们以前的报告方法严重依赖电子表格，这使得我们很难在生死攸关的前 72 小时内提取所需的信息来发挥作用。我们决定实施一个强大的单一平台，集中管理我们的报告和分析，并提供可靠的信息。”