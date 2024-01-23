IMC 使用其 IBM Analytics 平台来加快报告和规划流程，从而能够更快部署急救响应人员并提高救灾服务效能。
International Medical Corps (IMC)（链接位于 ibm.com 外部）希望为灾难受害者提供更快的护理，但由于缺乏有关最新情况的切实可行的信息，因此难以有效分配资源。
通过用单个集中式 IBM Analytics 解决方案取代多个独立报告系统，IMC 可确保医生和协调员在需要时能够获取所需的信息。
对于像 International Medical Corps (IMC) 这样的急救人员来说，快速部署可以决定生死。平均来说，灾难的急性期仅持续 72 小时，正是在这个窗口期可以挽救最多的生命。为了缩短响应时间，IMC 需要准确、实时地了解灾难的最新情况及其自身财务状况，以便合理分配救灾资源，并使现场人员随时了解情况。
International Medical Corps 数据分析经理 Ali Arshad 讲述了这个故事：“在 IMC，我们收集各种数据来推动有效决策，并且我们一直在想办法缩短响应时间。我们面临的挑战不是获取原始数据，而是将这些数据转换为切实可行的洞察。我们的目标是花更少的时间处理数据，花更多的时间根据分析结果采取行动。”
过去，IMC 人员将有关最新情况和可用资源的数据记录在多个单独的电子表格中，然后该组织的分析师要手动整合这些数据，这个过程非常耗时。
Arshad 继续说道：“我们以前的报告方法严重依赖电子表格，这使得我们很难在生死攸关的前 72 小时内提取所需的信息来发挥作用。我们决定实施一个强大的单一平台，集中管理我们的报告和分析，并提供可靠的信息。”
IMC 决定通过由 IBM Analytics 解决方案驱动的集中式报告平台来转变其商业智能方法。
为了帮助确定其可用资源，IMC 使用 IBM® Cognos®TM1® 根据前几年的捐赠和奖励模式执行高级财务预测。通过使用 IBM SPSS® Statistics，IMC 可以应用高级预测模型来确定其资源能发挥最大作用的地方。
“借助我们的 IBM Analytics 解决方案，我们的所有数据都可以通过一个中心点访问，”Arshad 说到。“因为我们现在将数据输入到单个门户中，所以不再需要合并电子表格，从而节省了大量时间。更好的是，我们可以通过用户友好的仪表板来呈现数据，这进一步缩短了获得洞察的时间。”
减少手动处理的需求不仅提高了数据的准确性，还意味着该组织可以在灾难早期的关键阶段投入更多时间进行分析，并将结果提供给在最遥远偏僻的地区工作的医生。
Arshad 解释道：“我们的医生经常要去没有可靠互联网接入的地区工作，因此让急救人员能够离线访问重要数据至关重要。借助 IBM 解决方案，我们可以让急救人员在平板电脑上访问信息，即使是在没有互联网接入的区域，并在最需要的地方进行分诊。”
凭借集中式数据管理平台，IMC 能够通过自动化流程和更简单的分析缩短响应时间，为灾难受害者提供更好的护理。
“IBM 解决方案可以帮助我们更快地响应患者并到达灾区，”Arshad 说。“通过将重要信息整合到仪表板中，我们能够减少需要创建的独立运营报告的数量，这些报告过去需要花费大量时间来维护。现在，我们可以利用这个时间将数据转化为切实可行的洞察。”
IMC 已经能够使用 IBM 解决方案为特定灾难（例如埃博拉疫情）构建定制仪表板，正如 Arshad 所指出的：“我们为埃博拉危机创建了仪表板，以便我们可以查看来自现场的最新信息。收到不同来源的报告后，我们会立即将数据整合到仪表板，并提供给在线和离线用户。”
如今，IMC 对其财务和资源有了更清晰的了解。Arshad 补充道：“现在，我们可以实时查看所有捐款和赠款，有助于我们将这些钱及时用在正确的地方。在非紧急情况下，更好地了解我们的资源也很重要。在这类情况下，我们的重点是发展：例如，在当地社区开展培训，让他们在未来发生灾难时能够成为自己的急救人员，还要让他们能够不依赖救济进行自助。”
IBM 的报告解决方案取得了成功，展望未来，IMC 计划在此基础上再接再厉。Arshad 总结道：“我们目前正在打造一个命令中心，将我们多个重要仪表板整合起来，我们相信有了这个平台后，我们能够比以往更快地向现场人员提供更高质量的信息。更快的决策意味着更快的部署，这关系到受灾害影响的人们的生死。”
International Medical Corps (IMC)（ibm.com 外部链接）是一个全球人道主义非营利组织，由一群志愿者医生和护士于 1984 年创立。该组织除提供医疗保健和培训外，还提供救灾服务，目标是在容易受灾地区建立独立自主的医疗服务。
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2016 年 5 月在美国制作。
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