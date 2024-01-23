一家健身巨头寻求通过提升财务运营的自动化、创新和效率来推动全球增长。该公司携手 IBM Services，以期选出适合业务需求的 ERP 解决方案，即一款基于云的 Microsoft Dynamics 365 应用程序，并提供全球推广和支持服务。
该公司选择 IBM Services 来为 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 产品提供从产品分析、部署到维护的所有解决方案阶段的支持。
采用基于云的全新解决方案之前将支持外包给 IBM® 的结果
运动健身和保持动力通常是一个问题的两个方面。多年来，该公司始终致力于设计极具吸引力的锻炼体验，比如根据音乐编排动作，来帮助人们爱上健身。通过加盟店和其他商业伙伴网络，该公司向 100 个国家/地区的近 20,000 家健身俱乐部发放了一系列运动类别的团体健身项目许可。每周，这些项目都会激励全球数百万人去锻炼身体。
该项业务始终保持增长势头，其中包括扩大按需产品的分销，将每周跨渠道锻炼体验的总数提高到 1 亿人次。
如此大规模的增长需要与任何成功的锻炼项目同等的关注度和规程。为了扩展业务，领导团队需要整合和优化公司的全球业务系统。在财务领域，该公司依靠的是 Microsoft Dynamics AX 2009 ERP 软件以及本地原有基础架构和手动的纸质工作流程。该应用程序的支持生命周期已接近尾声。此外，公司最近买断了其全球多个加盟店后，该软件的用户群迅速增长，许多用户对老化的产品表示不满。该公司希望获得更强大的 ERP 功能，以在整个组织内实现更高水平的自动化、创新和效率。新产品还需要为员工、业务伙伴和客户提供始终如一的卓越用户体验，无论他们身在何处。
公司的技术总监解释道：“对我们来说，重要的是我们所做的一切都是 100% 高效的。我们的发展速度使得任何手动流程都无法再满足要求。我们知道必须要做出改变。”
技术总监采用与供应商无关的方法来升级 ERP 软件，将选择范围缩小至 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 软件即服务 (SaaS) 解决方案及两款其他产品。他决定聘请外部专业人士来帮助全面评估和比较这些产品，且解决方案一经选定，可能还要在云平台上进行部署和管理。该团队需要使用基于行业最佳实践的全面选择流程。还需要具有全球影响力和丰富经验，以最小的风险执行推广，并遵守每个国家/地区的规则和法规。
该公司选择与 IBM Services 携手，在全球 ERP 部署的多个阶段开展合作。技术总监说：“我们需要一个真正具有全球影响力的本地合作伙伴。这是我们选择 IBM 的主要原因。其他好处也随之而来，例如强大的选择流程、灵活的交付模式和定价，以及能够根据技能和知识水平利用不同地点的资源。”
该企业于 2018 年 3 月首次与 IBM Services 合作。在 IBM Microsoft Dynamics 价值评估的过程中，IBM 顾问将指导 IT 和财务团队开展深入的 ERP 软件评估。他们采用 IBM Enterprise Design Thinking™ 方法，利用最佳实践帮助满足组织的业务驱动型解决方案需求。在整个过程中，他们几乎考虑到了采用每款产品所涉及的方方面面的内容，包括各产品将如何影响公司的预算、预测、报告和其他财务流程；如何影响其 IT 基础架构和员工；如何提高效率；以及如何降低风险。IBM 顾问还发现了潜在的用户问题，并集思广益提出解决方案。然后，他们进行了成本效益分析，以确定与许可和实施每款产品相关的预期价值。
评估期结束后，技术总监毫不犹豫地选择了 Microsoft Dynamics 365 解决方案。他说：“IBM 的流程让我有信心站在董事会面前，实话实说，表明我绝对相信这是正确的选择。”
2018 年 7 月，在全球范围实施 Microsoft Dynamics 365 之前，IBM Services 承担了该公司内部 Microsoft Dynamics AX 软件的管理和许可工作。通过使用印度 IBM 客户创新中心 (CIC) 的外包资源取代本地 IT 支持服务，该企业在 IBM 帮助规划多阶段 ERP 部署的过渡期间实现了显著的成本节约。
两家公司携手使用 Microsoft Dynamic 365 标准化功能设计出全新的业务模型和财务流程，几乎无需自定义。技术总监解释说：“IBM 和我们的团队都非常严格地遵循了开箱即用功能，并因此获得了一些非常显著的优势，”比如，提高了推广速度，简化了每月的软件更新，并显著降低了总体拥有成本。他补充道，一旦公司利用标准化功能实现了核心财务运营的自动化和整合，便可以引入其他更具创新性的功能，并在需要时可以利用 IBM 对 Microsoft 产品路线图的深入了解。他说：“IBM 以创新为核心，始终在寻求新方法来改善我们业务。关于 Microsoft Dynamics 365 应用程序，我知道我获得了很棒的建议。”
全球推广从公司总部开始。充分利用 Microsoft Dynamics 365 数据迁移工具，IBM 将数据从之前的本地应用程序快速传输至部署在 Microsoft Azure 云计算平台上的全新 SaaS 解决方案。作为云技术的早期采用者，该公司已经将其他任务关键型系统迁移到云平台。IBM 专家帮助优化了云战略，以适应新的 Microsoft Dynamics 365 产品。2019 年 7 月，该解决方案在预算内按时上线，IBM 接下来将专注于其他地区的推广工作。
在每次推广中，IBM 都可以通过引入数据隐私策略、税务策略和其他专家来创造价值，这些专家了解每个地区运营的当地复杂性。例如，无论公司在何处运营，IBM 都可以通过遵守支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 来帮助企业预防持卡人数据被盗问题。此外，IBM 还可以快速联系各个地区的 Microsoft Dynamics 软件专家，并可在出现任何问题时充当与 Microsoft 联系的初始联络点。每次部署完成后，IBM 将通过其全球数据中心网络提供持续的维护和支持服务。
通过与 IBM 合作，该公司在许多方面获益。2018 年，通过将其本地 Microsoft Dynamics AX 应用程序的管理转移给 IBM，公司实现了约 50% 的成本节约。IBM 凭借与 Microsoft 的联盟关系以及对云许可的洞察，还帮助公司选择了适合其业务需求的 Microsoft Dynamics AX 许可模型，大幅节省了 2018 年的许可成本。
此外，通过与 IBM 合作使用标准化功能实施 Microsoft Dynamics 365 解决方案，该公司可以大大简化并加速部署工作。它避免了先前使用 Microsoft Dynamix AX 应用程序时的多重自定义，还可以保持较低的总体拥有成本，最大限度降低与软件更新相关的风险并实现高效率收益，尤其是涉及公司内部交易时。
例如，该公司现在使用自动化且简化的流程生成关键财务报表，包括月末报告。以前，公司内部成本中心常常需要等待几天才能从第三方报告工具收到月末报告。现在，每个成本中心都可以运行自己的详细月末报告，清晰明了地突出显示未完成的交易，最终可加强内部控制并将错误率降低至接近于零。该公司还通过减少纸张消耗，降低了整个企业的办公费用。
最后，凭借专为高可用性和性能而设计的解决方案所支持的全自动化流程，该组织现在拥有核心 ERP 优势，提升了员工和业务伙伴的满意度。公司可以提供更好的客户体验，如更快开票以及符合 PCI DSS 的信用卡支付流程。
通过与 IBM 的持续合作，该公司最终能够更好地推动整个组织的自动化、创新和效率，并实现其增长目标。技术总监说道：“通过 IBM，我获得了巨大的灵活性和影响范围。我可以调用不同级别的功能，来解决各种各样的问题。不再需要去找合作伙伴，也无需花时间等待。我对 IBM 与我们的深度合作充满信心。”
© Copyright IBM Corporation 2020.IBM Corporation, Global Business Services, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2020 年 4 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Services, and Enterprise Design Thinking 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
Microsoft、Dynamics、Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
Microsoft Azure、Microsoft Dynamics AX 2009 和 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 不是 IBM 的产品或服务。Microsoft Azure、Microsoft Dynamics AX 2009 和 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 根据 Microsoft 的条款和条件（视情况而定）向用户出售或许可，这些条款和条件随产品或服务一起提供。Microsoft Azure、Microsoft Dynamics AX 2009 和 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 的可用性以及所有保证、服务和支持由 Microsoft 直接负责，并直接向用户提供。
IT 系统安全性涉及通过预防和检测来自企业内部和外部的不正当访问并做出相应反应来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。