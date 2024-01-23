运动健身和保持动力通常是一个问题的两个方面。多年来，该公司始终致力于设计极具吸引力的锻炼体验，比如根据音乐编排动作，来帮助人们爱上健身。通过加盟店和其他商业伙伴网络，该公司向 100 个国家/地区的近 20,000 家健身俱乐部发放了一系列运动类别的团体健身项目许可。每周，这些项目都会激励全球数百万人去锻炼身体。

该项业务始终保持增长势头，其中包括扩大按需产品的分销，将每周跨渠道锻炼体验的总数提高到 1 亿人次。

如此大规模的增长需要与任何成功的锻炼项目同等的关注度和规程。为了扩展业务，领导团队需要整合和优化公司的全球业务系统。在财务领域，该公司依靠的是 Microsoft Dynamics AX 2009 ERP 软件以及本地原有基础架构和手动的纸质工作流程。该应用程序的支持生命周期已接近尾声。此外，公司最近买断了其全球多个加盟店后，该软件的用户群迅速增长，许多用户对老化的产品表示不满。该公司希望获得更强大的 ERP 功能，以在整个组织内实现更高水平的自动化、创新和效率。新产品还需要为员工、业务伙伴和客户提供始终如一的卓越用户体验，无论他们身在何处。

公司的技术总监解释道：“对我们来说，重要的是我们所做的一切都是 100% 高效的。我们的发展速度使得任何手动流程都无法再满足要求。我们知道必须要做出改变。”

技术总监采用与供应商无关的方法来升级 ERP 软件，将选择范围缩小至 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 软件即服务 (SaaS) 解决方案及两款其他产品。他决定聘请外部专业人士来帮助全面评估和比较这些产品，且解决方案一经选定，可能还要在云平台上进行部署和管理。该团队需要使用基于行业最佳实践的全面选择流程。还需要具有全球影响力和丰富经验，以最小的风险执行推广，并遵守每个国家/地区的规则和法规。