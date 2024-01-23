该健康计划是美国最大的非营利性医疗保险和医疗补助计划，会员人数达 130 万，占当地市场份额的 89%。 为了跟上最初的会员激增，该组织雇用了更多员工来帮助满足会员需求，但这还不够。IEHP 面临着从会员对就医途径不满到提供方对服务延误不满等一系列问题。快速增长还产生了大量冗余且低效的流程，这些流程缺乏一致性、标准化和文档记录。

“我们的价值观是专注于做正确的事，”IEHP 首席执行官 Jarrod McNaughton 说。“我们的目标是在会员需要时为他们提供优质、可及和基于健康的医疗服务。”

“但是，快速的增长却让我们很难以一种自我感觉舒服的方式来履行我们的使命和价值观”，他补充道。

由于知道仅仅继续增加员工并不能充分解决所有这些挑战，IEHP 执行团队在解决一些潜在的流程问题方面取得了很大的进展。 由于该组织的领导层已经从之前的精益培训中看到了成功，因此他们决定致力于在整个组织中推行这种精益方法，并邀请精益管理组织通过征求建议书 (RFP) 流程进行合作，目标是转型成为一家精益公司。

IEHP 面临的挑战在于：在一个拥有 2,000 多名员工且有多个业务部门相互交织的组织中，实现人事与流程变更并使其制度化。该保健方案需要一个经验丰富的精益管理系统，而该系统应可更好地动员整个企业所做出的努力，并助力企业内的各个团队为其扩张后的成员群体提供服务，同时有效、高效地为其提供商提供更好的支持。