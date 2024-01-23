对于一个主要由水组成的星球来说，为保持水分而做出的努力可谓艰苦卓绝。植物会长出复杂的根系。动物则会在常见的水坑附近定居。自古以来，人类就沿主要水源建立起自己的社会，并开发出将可用水从这些天然湖泊和河流转移到自己家园和田地的技术。

然而，当全球气温上升、平均降雨量下降时，很快就被证明光是这些努力还并不足够。

“最近，这对所有地中海国家来说都是一个相当大的挑战”，Sofia Holding 联合创始人 Amine Lasram 解释道。Sofia Holding 是 IBM 业务合作伙伴，也是欧洲多家技术企业的母公司。“在该地区，我们已有五年出现降雨量减少，人们苦不堪言。我们大约 70% 的用水量会用于农业。”

由于需求如此之高，供应却如此之低，整个地中海地区的农民在消除水资源浪费方面面临的压力越来越大。Sofia 相信这正是提供帮助的完美时机。

该公司已活跃于医疗保健和汽车行业，并开始探索如何重新利用其 IT 和物联网 (IoT) 先进技术从而为农业社区提供帮助。这一探索促成了 iFarming 的成立。

“农业在欧洲可是一项大事”，Lasram 解释道。“iFarming 让我们为该地区带来了智能农业。”