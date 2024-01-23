为了帮助农民减少用水，初创企业 iFarming 开发了一种新的智能灌溉解决方案。该平台由 IBM Watson® 和 IBM Cloud® 技术提供支持，使用 IoT 传感器数据来预测用水需求并实时控制灌溉，从而根据作物生长情况和当地天气来调整水位。
对于一个主要由水组成的星球来说，为保持水分而做出的努力可谓艰苦卓绝。植物会长出复杂的根系。动物则会在常见的水坑附近定居。自古以来，人类就沿主要水源建立起自己的社会，并开发出将可用水从这些天然湖泊和河流转移到自己家园和田地的技术。
然而，当全球气温上升、平均降雨量下降时，很快就被证明光是这些努力还并不足够。
“最近，这对所有地中海国家来说都是一个相当大的挑战”，Sofia Holding 联合创始人 Amine Lasram 解释道。Sofia Holding 是 IBM 业务合作伙伴，也是欧洲多家技术企业的母公司。“在该地区，我们已有五年出现降雨量减少，人们苦不堪言。我们大约 70% 的用水量会用于农业。”
由于需求如此之高，供应却如此之低，整个地中海地区的农民在消除水资源浪费方面面临的压力越来越大。Sofia 相信这正是提供帮助的完美时机。
该公司已活跃于医疗保健和汽车行业，并开始探索如何重新利用其 IT 和物联网 (IoT) 先进技术从而为农业社区提供帮助。这一探索促成了 iFarming 的成立。
“农业在欧洲可是一项大事”，Lasram 解释道。“iFarming 让我们为该地区带来了智能农业。”
针对其初始产品，该新公司开发了一个智能灌溉平台 Phyt’Eau。借助该平台，农民可实时监控植物健康状况和灌溉需求。该解决方案依靠 Watson™ 技术，并可根据作物的性质、生长水平以及当前和预测的天气模式提出有针对性的灌溉建议，从而帮助农民避免过度浇水或浇水不足。
Lasram 补充说：“这一切都是为了减少用水量。”“我们会跟踪每株植物的压力点，并告诉对方是否需要浇水。如果该软件能与灌溉系统相集成，就能自动发送指令。”
Phyt’Eau 解决方案托管在 IBM Cloud 环境中，并使用 IBM Watson IoT® Platform 进行构建，它可主动从整个监控区域的传感器以及 IBM 旗下的 The Weather Company 提取温度和气压数据。借助这些信息流以及 IBM 提供的 7 天天气预报，该解决方案可每隔 30 分钟计算出每株植物的压力点，并提出相应的浇水建议。
Phyt'Eau 已在突尼斯和法国的农场进行部署，且正在产生显著的影响。
“无论是种植杏仁、橄榄还是橙子”，Lasram 解释道，“我们的平均用户用水量均可减少 40%。在法国，我们还为一个高尔夫球场使用了 Phyt'Eau。我们为对方节省了 30% 的用水量。”
用水量的减少反过来又有助于将总体灌溉成本降低 25%，并将农业生产力平均提高 30%。
除了这些节约外，iFarming 还对 IBM 持续提供的支持感到非常满意。“我们研究了其他云平台，但其他云平台都不提供同等的支持。通过 IBM，不仅可以获得云，还可获得人才。我们是一家小公司，从我们注册那一刻起，他们就在向我们提供反馈并询问我们：‘您为什么这么做？’以及‘您为什么不试试这个？’这真的很有帮助。”
为了进一步帮助 iFarming 提升其 Phyt’Eau 产品的成熟度并培养更成熟的认知技能，IBM 还为该公司提供 IBM Scale Zone 计划的访问权限，该计划是一项由 IBM 推动的合作项目，旨在将初创企业与潜在的大型客户关联起来。
“我们非常高兴能与 IBM 合作实现这一目标”，Lasram 总结道。“如果我们和其他公司一起做这件事，情况可能会完全不同。我们将不得不采纳对方的体系结构建议。但在 IBM，它是开源的。我们可以根据自身需要定制所有内容，并且仍能享受到 IBM 的安全性和可扩展性。”
iFarming（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2017 年，是 Sofia Holding 集团的一部分。该公司开发的解决方案专注于农业现代化，以便将 AI 和 IoT 技术融入日常农业。该组织目前总部位于突尼斯，并在法国设有其他办事处。
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于 2019 年 9 月在美国制作。
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